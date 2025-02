Nikdo se nás neptal. Kvůli slučování škol tepali město rodiče, žáci i učitelé

Nejste pedagogové. Nemáte analýzy. Neptáte se na náš názor. Jedna kritická poznámka za druhou mířila na starostu a místostarosty Holešova. Ozývali se rodiče, pedagogové i žáci škol. Podle reakce lidí, kteří se sešli ve velkém počtu, bylo znát, že jde o citlivé téma.

Záměr radnice, který má příští týden schvalovat zastupitelstvo, narazil na ostrý odpor rodičů.

Zatímco kritikům sloučení nedává smysl a chybějí jim data, na základě kterých se město rozhoduje, vedení radnice se hájilo, že tento plán pro rodiče ani žáky žádné významné změny nepřinese.

„Ukažte nám odborné podklady, na jejichž základě jste rozhodli. Vždyť nejste pedagogové, sociologové ani demografové,“ obracel se na vedení města Jiří Stoklasa. Sám je jedním z rodičů, který má dvě děti na 2. Základní škole a plánované sloučení obou škol mu vadí.

„Nemáme jistotu, co bude dál. Žijeme v informačním vakuu a jsme jako na trní,“ vysvětloval ještě před debatou pro iDNES.cz. Domnívá se, že změny přinesou negativní dopad na děti. „Je to otázka adaptace, nevíme, jak bude probíhat. Je tam spousta detailů, na které neznáme odpovědi.“

Chceme dvě stabilní školy, říká starosta

Starosta Milan Fritz (ANO) na začátek diskuze nejprve vysvětlil, že záměrem je mít ve městě dvě stabilní základní školy. V současnosti jsou v Holešově tři. Rada města doporučila sloučit dvě zařízení, které se nacházejí v parku Smetanovy sady v centru města. Vzniknout tak má jedna ZŠ Smetanova, zbylá škola v jiné části města se jen přejmenuje na ZŠ Kráčiny. Pokud tyto změny posvětí 19. února zastupitelé, začnou platit už od začátku příštího školního roku.

„Máme přetíženou 1. Základní školu. Na 2. Základní škole to bez jakéhokoliv konceptu nefunguje už desítky let. Budova není vhodná, aby tam bylo 18 tříd, děti by byly v diskomfortu. Efektivnější je spojit školy do jedné,“ vysvětloval starosta s tím, že město tak bude moci lépe reagovat na demografické výkyvy. Tedy že si snadněji poradí v případě, že bude někde žáků přetlak či nedostatek.

„Smyslem je, aby měly děti dostatek životního prostoru. Dosud to bylo tak, že spolu ředitelé soutěžili o žáky a vytvářeli tak jakýsi trh, což je ve veřejném vzdělávání nežádoucí,“ řekl starosta.

Lidé však měli jiný názor. „Kdokoliv má základní ekonomické ponětí, ví, že konkurence je dobrá věc, která pomáhá zlepšovat kvalitu. Je fajn, že tu máme konkurenci škol, která může tlačit ředitele jednotlivých škol, aby se více snažili,“ namítal další účastník diskuze Adam Prentis.

Děláte to blbě, kritizuje radnici učitel

Vedení města argumentovalo i tím, že krok přinese i lepší finanční stabilitu. „Vychází nám, že není správně, aby na dvou školách byl příspěvek na žáka 9 tisíc, a na druhé základní škole je to 15 tisíc na žáka,“ zdůraznil Fritz. Ten několikrát zopakoval, že pro rodiče žáků ani samotné se nic zásadního nezmění.

„Nedojde k poklesu kvality výuky ani žádnému jinému diskomfortu,“ řekl Fritz, který se během svých výstupů kriticky vyjádřil k zázemí na 2. ZŠ.

Na to nelibě reagoval učitel této školy Zdeněk Ballnér. „Výtky k naší škole mě urážejí. Každý rodič si vybírá školu podle toho, jaké má daná škola klima. To je to nejdůležitější,“ zmínil v emotivní řeči. Záměr sloučit školy označil za politické rozhodnutí, které jde proti většině rodičů, a které se bude muset v budoucnu opět revidovat.

„Děláte to blbě. Proč neposloucháte své voliče?“ poznamenal s odkazem na sál naplněný nespokojenými lidmi.

Jiří Stoklasa je jeden z rodičů, kterému se nelíbí slučování škol. Spolu s ostatními vystavili vedení radnice nelichotivé vysvědčení plné nedostatečných. (11. února 2025)

Další učitelka 2. ZŠ Jaroslava Jakubčíková označila jednání města za manipulativní a zavádějící. „V demokratické společnosti záleží na názoru všech zainteresovaných. To nejsou jen rodiče. Jsou to i pedagogičtí pracovníci, nepedagogičtí pracovníci a odborníci. Pokud má být slučování krokem vpřed, musí být podpořeno veřejnou diskuzí, ne jednostranným diktátem,“ pronesla.

Diskuze se točila také kolem spolku Svět vzdělání. Jde o soukromou společnost, která zajišťuje v některých třídách rozšířenou výuku angličtiny a logického myšlení. Rodiče za tento nadstandard platí a žáci do těchto tříd dělají talentové testy.

„Je to komerční aktivita bez souhlasu zřizovatele, která odporuje vzdělávacím plánům a není v souladu s legislativou. Překračuje například celkový počet vyučovacích hodin, což se nesmí,“ vadí místostarostovi Pavlu Karhanovi (KDU-ČSL), který sloučení škol rovněž podporuje.

Vedení města navíc vadí, že Svět vzdělání děti do prvních tříd vybírá podle talentových testů, což starosta i místostarosta označili za diskriminaci.

Šéf Světa vzdělání: Zdravá konkurence je třeba

Ředitel Světa vzdělání Tomáš Blummenstein se proti tomu vymezil. Vyjádřil touhu s aktivitou na škole pokračovat a také odsoudil nápad školy slučovat. „Školy jsou živý organismus. Kvalita školství v daném městě přichází se zdravou konkurencí. Je dobře, když mají rodiče možnost rozhodnout se, kam děti dají.“

Lidé se také pozastavovali nad tím, že Svět vzdělání navštěvuje i dcera ředitele 1. ZŠ a zastupitele za ANO Jana Koláčka. Ten by měl po sloučení obě školy řídit a mimo jiné také jednat o budoucnosti Světa vzdělání.

„Osobně se mě to dotýká. Tuto třídu jsme vybrali na přání mé dcery, protože tam šli její kamarádi,“ vysvětloval s tím, že je však ve shodě s názorem starosty Fritze.

Právě koncept výběrových tříd na 2. ZŠ si řada rodičů pochvaluje a obává se jeho zrušení. Starosta naznačil, že k ukončení této aktivity dojít nemusí, ale bude se jednat o nastavení dalších pravidel.

Proti záměru města vystoupily přímo i žákyně 2. Základní školy. „Nás se na názor nikdo neptal, přitom by mělo jít hlavně o nás. Jak můžete říct, že se nás to nijak nedotkne,“ podivovala se jedna z nich.

„Musíme řešit správné nastavení základního školství, jeho financování. To, jestli bude místo 7.B chodit do 7.D, je marginálie, kterou není třeba řešit na veřejném fóru,“ odvětil Fritz.

Debata skončila po více než hodině a půl, kdy kritici symbolicky předali vedení města nelichotivé vysvědčení. Zároveň oznámili, že petici proti slučování škol už podepsalo 1 500 lidí.

Ještě před hlasováním zastupitelů, které je v plánu příští středu, se ve městě bude konat demonstrace, kterou svolali žáci 2. ZŠ na příští pondělí.