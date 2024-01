Holešovem jezdí méně kamionů, vyhýbají se mu přes průmyslovou zónu

„I když to není zázrak, tak to pomohlo,“ zhodnotil situaci starosta Holešova Milan Fritz. „Vidím, že přes zónu jezdí poměrně velké množství kamionů, dokonce i osobních aut, která by ale neměla. Všechna tato vozidla by jinak jela do města.“

Přes město jezdilo více kamionů od podzimu 2022, kdy se zavřela cesta „Šindelnice“ ze Zahnašovic do Martinic, protože na ní silničáři staví napojení na dálnici D49. Ta povede z Fryštáku do Hulína a řidiči po ní mají jezdit už na konci letošního roku.

Pak by se měla situace v Holešově, ale i v dalších městech kolem dálnice zlepšit ještě výrazněji. „Dostavbou dálnice bude všechno jinak, auta budou jezdit více po dálnici, problém bude eliminovaný,“ věří Fritz.

Aktuálně podle něho přes průmyslovou zónu jezdí většina kamionů od Zlína a Bystřice pod Hostýnem směrem na Kroměříž. Ačkoliv je tato objízdná trasa určená jen pro nákladní auta, jezdí tam také osobní. „Někteří řidiči asi neumějí poznávat dopravní značky,“ poznamenal Fritz.

Nicméně dopravní situace v zóně je, pokud jde o dopravu, snesitelná. „Zóna je dostatečně velká, není vidět kolizní situace nebo kolony. Je pravda, že tady jezdí i osobní auta, ale většina má povolenky, městská policie to občas kontroluje,“ přiblížil Radovan Macháček, předseda představenstva společnosti Industry Servis, která se o zónu stará.

„Kamionů určitě budou stovky, některé míří do zdejších podniků, některé projíždějí. Nemáme s tím žádný problém,“ doplnil.

Do zóny mají zákaz vjezdu i nákladní auta, která převážejí nebezpečné látky, protože v místě je ochranné pásmo vodního zdroje.

Přes Holešov jezdilo více aut zejména první dva týdny po uzavírce. Pak se měl provoz vrátit do normálu, což znamená třináct až čtrnáct tisíc aut denně.

Objížďku přes zónu povolil holešovský městský úřad na základě smlouvy mezi Zlínským krajem, který je jejím majitelem, a firmou Eurovia, jež zastupuje zhotovitele dálnice D49 z Hulína do Fryštáku.

Smlouva platí do konce letošního září s tím, že může být prodloužena. Jejím obsahem je především to, že pokud cestu přes zónu kamiony poškodí, uvede ji Eurovia do pořádku. Odpovídat má přibližně době uzavírky cesty mezi Martinicemi a Zahnašovicemi, která by měla trvat zhruba do léta.