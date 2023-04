Rošáda na radnici v Holešově. Zastupitelé odvolali starostu i celé vedení

Vedení radnice se v podstatě celé obměnilo, když se do čela dostaly kromě ANO ještě lidovci a Nezávislí, tedy strany, které po volbách skončily v opozici.

„Hnutí ANO stále šířilo, že nás smetou, takže to zase tak velké překvapení není,“ zmínil Seifert, který loni v čele města načal třetí volební období.

Vztahy mezi oběma tábory byly dlouhodobě napjaté. Aby Seifert po volbách mohl utvořit koalici, kromě hnutí Za Holešov (zástupci ODS) a sociálních demokratů k tomu potřeboval i podporu SPD.

Pikantní je, že nové uspořádání radnice podpořil i Hlobil, který byl zvolen za uskupení bývalého starosty a doteď byl v koalici. „Mé rozhodnutí nebylo nijak ovlivněno nějakým kupčením s pozicemi a ani ničím podobným,“ vyjádřil se Hlobil na sociální síti, kde dosavadní působení rady města označil jako šest měsíců nečinnosti. Městu podle něj unikají důležité dotační programy. „Skvělé nápady kolegů zastupitelů jako je například chytrý rozhlas, moderní město a další věci končí v šuplíku, protože to pro radu znamená práci navíc,“ doplnil Hlobil, který se nově stal místostarostou.

„Je to jeho morální a lidská věc. Zřejmě na něj něco našli, nebo si jej koupili,“ glosoval to Seifert.

Podle předsedy místní organizace hnutí ANO a náměstka hejtmana Zlínského kraje Radka Doležela bylo dosavadní vedení města nekompetentní. „Na každém zastupitelstvu to bylo zjevné, že nejsou dobře připravení a my jsme je válcovali,“ řekl ČTK Doležel, jehož strana na podzim volby v Holešově vyhrála. „Každé straně jsme udělali seriózní nabídku, pan starosta (Seifert) dostal nabídku, že může být místostarosta, mohli jsme mít ve dvou velkou koalici, 13 hlasů. Nedal nám ani odpověď,“ zmínil Doležel.

Nový starosta Holešova Milan Fritz. (duben 2023) | foto: archiv Milana Fritze

„Vyhráli jsme volby a během posledního půl roku s námi nikdo nekomunikoval,“ připojil nový starosta Milan Fritz. Podle něho je nově vzniklá koalice sice generačně a částečně i názorově rozdílná, ale jako společný cíl má rozvoj města.

V novém složení má koalice 13 z 23 zastupitelů. Kromě Hlobila ji podpořil i Michael Davidík z SPD.

Zaznívala kritika správy bytů

ANO kritizovalo vedení města například za nedostatečné řešení problému s nelegálním odběrem energie v Centru pro seniory, kvůli kterému radnice musí platit sankce. Poukazovalo i na neprůhledný systém pronájmů a správy městských bytů.

Seifert to vidí jen jako zástupné důvody. „Jedno je deset let stará záležitost, kterou naše vedení města nemohlo ovlivnit. Ohledně bytů jsem měl spory s panem Fritzem, který chtěl zveřejnit smlouvy všech nájemníků i s osobními údaji, což považuji za zásadní zásah do soukromí,“ pověděl exstarosta.

Jeho nástupce říká, že chce k řízení města přistupovat aktivněji. „Za šestnáct let se tu například nepostavil jediný byt. Přitom Holešov má potenciál být prosperujícím městem s 15 – 17 tisíci obyvateli a dobrým napojením na Zlín či Olomouc,“ míní Fritz.

Toho, že by i současná koalice mohla být křehká a v budoucnu dojít opět k nějaké změně, se neobává. „Samozřejmě to tak může dopadnout, ale nemůžeme se toho dopředu bát,“ dodal.