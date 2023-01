Ze silnic je tankodrom, vadí lidem v Holešově. Objížďka tudy však vede dál

Když silničáři loni v listopadu uzavřeli cestu mezi Zahnašovicemi a Martinicemi, neboť na ní vznikne křižovatka, z níž se bude vyjíždět na budovanou dálnici D49, začala auta jezdit přes Holešov. Tato objízdná trasa měla platit do konce ledna, kdy se mělo začít jezdit přes zdejší průmyslovou zónu.

Plány ale doznaly změn. Přes zónu se zatím jezdit nebude a zřejmě až do jara povede hlavní objížďka, tedy i pro kamiony, přes centrum Holešova. To se vedení tamní radnice nelíbí.

„Lidé v Holešově jsou strašně naštvaní, taky cesty dostávají zabrat. Některé jsou jak tankodrom,“ přiblížil starosta Holešova Rudolf Seifert. „Auta jezdí přes náměstí, nedá se tam přejít ani zaparkovat. Někteří řidiči jezdí i bočními cestami.“

Město dalo loni přechodný souhlas s objížďkou do konce letošního ledna. Firma NVB Line, která to pro silničáře vyřizuje, teď žádá o prodloužení do půlky dubna.

„Městská rada to neřešila jako oficiální bod. Bavili jsme se ale o tom, že nemáme chuť to pořád podepisovat,“ nastínil Seifert.

Objížďka přes průmyslovou zónu není vyřízená

Silničáři slibovali, že se do konce ledna podaří vyřídit povolení, aby kamiony jezdily objížďkou přes holešovskou průmyslovou zónu, která pro to však není primárně určená. Nestalo se.

„Přes zónu se zatím nedá jezdit,“ konstatoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Důvodů je více. Průmyslová zóna patří Zlínskému kraji a podle náměstka hejtmana přes dopravu Radka Doležela je v ní skládka zeminy, která se vozí na stavbu dálnice. Takže jde podle něho o to, aby se běžná doprava nepotkávala s náklaďáky ze stavby, jež hlínu převážejí.

„Jakmile to bude odvezené, tak se tam doprava pustí,“ naznačil Doležel. „Do konce března by měla hlína zmizet. Mezitím se to dotáhne papírově.“

Průmyslová zóna má svůj specifický provozní řád. Například ostrost a šířka zatáček tamní komunikace neodpovídají veřejnému silničnímu provozu. Mezi administrativní požadavky, jež se ještě musí splnit, patří zpracování havarijního plánu, který by řešil situaci kolem případných dopravních nehod. Podle Doležela vyplynul z požadavku vodáren, neboť jde o ochranné vodárenské pásmo.

Obyvatelé Holešova se tak budou muset pravděpodobně smířit s tím, že doprava bude ve městě hustá až do jara. I kdyby totiž vedení holešovské radnice nesouhlasilo s prodloužením objížďky, nikdo osobním ani nákladním autům nezabrání, aby tudy jezdily. Navíc průtah městem tvoří krajské cesty.

Doprava není horší než dřív, tvrdí náměstek

Doležel, který je také z Holešova, nepovažuje dopravu ve městě za výrazně horší než dříve.

„Doprava sklouzla do původního stavu, takže teď už to lidé ani nepoznají. Když máte ve městě kamiony, tak opticky tvoří v kolonách bariéry a vypadá to, že je město plné aut,“ míní Doležel.

„Zácpy jsou všude. Tady však alespoň vidí, že za dva roky budou auta jezdit po dálnici,“ poznamenal Chudárek. Podle některých obyvatel města je situace horší, než byla, za úplně tragickou ji však nepovažují.

„Holešov měl vždycky problémy s dopravou, teď je to o něco horší,“ zhodnotila situaci jedna z obyvatelek města.

„Je to horší, ale jako kalamitu to nevidíme,“ sdělil další obyvatel města.

Starosta by nicméně chtěl vyvolat jednání s vedením kraje, jehož přístup se mu nelíbí.

„Chápu situaci dodavatele stavby, ale ze strany Zlínského kraje a náměstka hejtmana přes dopravu není žádná snaha městu Holešov pomoct,“ řekl Seifert. „Připadá mi, že je to tlačené tak, aby šla všechna doprava přes Holešov,“ doplnil.

Poškozené cesty opravíme, ujišťují silničáři

Doležel kandidoval jako lídr v loňských komunálních volbách v Holešově za hnutí ANO, které vyhrálo. Koalici ale sestavil bez ANO Seifert, jenž byl lídrem kandidátky Koalice pro Holešov, která skončila druhá.

Vzhledem k zatím spíše teplejšímu lednu se na hlavním průtahu Holešovem navíc objevuje hodně výtluků už během zimy, nikoliv až na jaře. Město je částečně opravilo za vlastní peníze, i když jde o krajskou cestu. Pak do toho investoval i kraj.

Silničáři slibují, že holešovské cesty poškozené zvýšenou dopravou po dokončení dálnice opraví.

„Máme na to poměrně velké finanční prostředky,“ naznačil Chudárek. „Budeme komunikace opravovat na konci stavby a nevylučuji, že už i v jejím průběhu.“

Cesta mezi Zahnašovicemi a Martinicemi bude uzavřená minimálně do konce příštího roku, možná déle. Pak se otevře nová, která povede nedaleko od ní.

Pokud se nestane nic nepředvídaného, mělo by se po dálnici D49 z Hulína do Fryštáku jezdit přespříští Vánoce. U Nejvyššího správního soudu v Brně však stále leží kasační stížnost ekologů, kteří chtějí výstavbu zastavit.