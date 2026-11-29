Zpěvák a raper tak doplní hvězdnou sestavu dalších českých a slovenských muzikantů, mezi nimiž jsou mimo jiné Lucie Bílá, Richard Müller, Adam Ďurica, Kateřina Marie Tichá s Bandjeez a kapely Jelen, Vypsaná Fixa nebo O5 a Radeček.
„Osobně Calina považuji za nejzajímavější hudební tvář nastupující muzikantské generace,“ prohlásil Michal Žáček, ředitel zlínské Agentury Velryba, která festival pořádá.
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„Domluvit ho pro Regatu nebylo vůbec snadné, v současné době dává přednost vlastním velkým koncertním projektům. Jednali jsme s ním už od loňska, dávno předtím, než se letos na podzim objevil v porotě Superstar, díky které ho dnes zná nejen jeho mladé publikum, ale objevily ho i další generace. Jsem přesvědčený, že si jeho pódiovou show na Regatě užijí návštěvníci všeho věku,“ doplnil.
Vyprodané zimní turné
Calinova hvězda na české hudební scéně stoupá několik posledních let. V roce 2022 se stal Objevem roku v anketě Český slavík, v následujících třech letech v ní vyhrál kategorii hip hop & rap a jeho mimořádnou pozici na české hudební scéně ilustruje i fakt, že nedávno oznámené zimní turné sedmi koncertů s Viktorem Sheenem vyprodal během pár minut.
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Vstupenky na festival jsou v prodeji v síti Ticketportal do konce roku za výrazně zvýhodněnou cenu. Jednodenní pro dospělé stojí 800 korun, dvoudenní 1 100, rodinná sobotní vstupenka pro dva dospělé a dva juniory do 15 let je za 1 600. Děti do sedmých narozenin mají vstup zdarma.
„Ceny vstupenek pro juniory a pro rodiny už několik let neměníme i přes výrazně rostoucí náklady. Snažíme se tím naplňovat naši ideu festivalu pro celou rodinu,“ dodal Žáček.