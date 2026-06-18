Další peníze pro zadlužený hokej. Zlín dá klubu přes 12 milionů, ale s výhradami

„Nikoho tato situace netěší. Je ale v zájmu nás všech, abychom do budoucna měli tuto společnost stabilizovanou,“ podotkl primátor Jiří Korec (ANO).
Klub využije peníze k vypořádání neuhrazené ztráty a ke stabilizaci svého cash-flow před sezonou 2026/27. Schválená částka odpovídá výši neuhrazené ztráty společnosti. Po sestupu z extraligy na jaře 2022 se klub dostal do kumulované ztráty přes 20 milionů korun, kterou postupně maže. Kromě toho investuje do vylepšení zázemí stadionu, který je v nevyhovujícím stavu a potřebuje rekonstrukci.
|
Zlínský hokej je v mínusu, jednatel Beranů se zpovídal zastupitelům
„Současný management přišel do klubu v situaci, kdy byla ztráta ještě větší, než řešíme teď. Nemalá část se podařila srovnat, ale možnosti jsou omezené,“ sdělil Korec.
Opoziční zastupitelka Kateřina Francová (STAN) kritizovala, že hokejisté požádali o peníze pozdě a až na začátku června. Nelíbila se jí ani zvolená forma.
„Lépe by se nám schvalovaly finance do našeho majetku než na provoz,“ uvedla Francová, která se stejně jako další politici zúčastnila pondělní schůze, kde jim zástupci klubu prezentovali všechna fakta.
„V lednu byla ztráta nižší a byli jsme ujišťováni, že se to zvládne. Teď nám v pondělí řekli, že kdyby se tým nedostal do play off, byla by ztráta ještě vyšší. Je tento management schopný vytvořit vizi do budoucna, pokud v lednu nedokáže říct, jak to bude vypadat?“ ptala se Francová.
Korec reagoval tím, že hokejový klub musí už v lednu podepisovat stávající či nové hráče, protože kdyby to nechal na léto, na trhu už by žádní nebyli. „Proto se jde do rizika a předpokládá se, že vás budou stávající partneři podporovat nadále aspoň ve stejné výši jako doposud,“ objasnil.
|
Bez nové haly nemá zlínský hokej budoucnost, varuje klub. Peníze města nestačí
Podle něj je navíc problém ve sponzorské struktuře. „Někdo má dva tři velké partnery, kteří mu dají v součtu dvacet a více milionů korun,“ uvedl Korec. „V hokej je jeden generální, který dává nižší částku, pak tři, kteří platí v řádu milionů, a zbytek jsou statisíce. Celkově je přitom kolem šedesáti partnerů. Když někdo vypadne, je to menší riziko z hlediska rozpočtu, ale zároveň je extrémně náročné a nejisté získat od všech nové sponzorské smlouvy.“
Hráči nejsou přepláceni, tvrdí primátor
Rozpočet klubu na nadcházející sezonu činí přibližně 80 milionů korun. Město mu posílá 10 milionů korun bez DPH a nyní zmíněný příplatek, plus před časem odkoupilo garáže a další objekty. Klub zároveň garantuje, že více než 85 procent prostředků získává z vlastních obchodních aktivit, partnerství, reklamy, vstupného a dalších soukromých zdrojů.
„Rozpočet je podobný jako v posledních letech před sestupem z extraligy. I kvůli inflaci se zvedly platy hráčů, ale nejsou přepláceni. Kdo má neadekvátní požadavky, odchází jinam,“ poznamenal Korec, podle něhož jsou v první lize kluby, které mají rozpočet o dvacet milionů korun vyšší.
|
Buď dorovnáme, nebo budeme stagnovat, ví šéf Zlína Pravda. Štve ho arogance APK
Opoziční zastupitel Jaroslav Juráš (Zlín 21) označil hokej za zlínské dědictví, které mají všichni rádi, a proto vyvolává emoce. Podle něj je možné, že pokud bude ekonomika klubu fungovat, město může zmíněnou částku za určitých podmínek dostat zpět.
„Na pondělní prezentaci také od vedení klubu zaznělo, že v nové sezoně chce hrát mezi nejlepšími čtyřmi, a když dostane od města peníze, bude mít vyrovnané hospodaření. Beru to jako závazek,“ konstatoval Juráš.
Do kultury jde více peněz než do sportovních akcí
Podle primátora je důležité, aby byl hokej zachován i kvůli svojí společenské roli, stejně jako je tomu u divadla, filharmonie nebo zoo.
„Pokud přepočítáme dotaci města na vstupenku, do divadla a filharmonie jde násobně více, než co dáváme do sportovních akcí,“ upozornil Korec. „Do divadla chodí dvě třetiny mimozlínských diváků, platíme 70 milionů ročně a nikdo s tím nemá problém. Hokej má rozpočet přes 80 milionů korun a my dáváme 10 milionů bez DPH.“
Magistrát nyní zahájil orientační průzkum trhu, aby zjistil potenciální investory či partnery se zájmem o podíl 79 procent ve společnosti Berani Zlín. Ten nyní patří městu, ale chce ho prodat.