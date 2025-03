Hokejisté Vsetína letí za postupem do semifinále. Zlín trpí, ale také má mečbol

Zatímco vsetínští obhájci titulu v druhé nejvyšší soutěži zválcovali béčko Pardubic celkovým poměrem 11:1, Berani potřebovali v obou zápasech proti Chomutovu prodloužení, v úvodním dokonce samostatné nájezdy.

„Co si budeme povídat, Vsetín má nejlepší mančaft v lize. Kvalita je tady obrovská,“ ocenil sílu soupeře pardubický asistent Jan Starý po pondělní porážce 1:4.

Vsetín v obou duelech dominoval. V neděli rezervu Dynama přestřílel 46:12, o den později 31:16. Pokaždé se favorit uklidnil brzkým gólem a zápasy měl celou dobu pod kontrolou.

„Tým je soustředěný, za výhrou jsme šli postupně, nejančili jsme. Držíme se svého systému. V tom byla naše síla. Postupně jsme přidávali góly, které nás dovedly k vítězství,“ lebedil si vsetínský asistent kouče Luboš Rob mladší.

Ze všech osmi čtvrtfinalistů působí loňský šampion nejpřesvědčivěji. Ostatní týmy jedou na krev.

„Ušetřené síly se budou hodit. Ubývají každým zápasem. Je to play off a duely v něm jsou hodně tvrdé, množství soubojů, plno hráčů má šrámy na těle. Čím kratší série, tím lépe. Budeme to chtít ukončit už ve třetím utkání,“ přeje si Rob před čtvrtečním pokračováním série v Chrudimi, kde má druhý pardubický celek zápasový domov.

„Hotel jsme objednali. Jsme pověrčiví a máme k soupeři vždy respekt. Věřím, že nás přijdou povzbudit fanoušci a vytvoří nám domácí prostředí,“ doufá Rob.

Diváci vzali čtvrtfinále útokem

Čtvrtfinále na obou stadionech táhlo. Na Lapači se po oba dny bavilo přes tři tisíce fanoušků, ve Zlíně přišlo na obě střetnutí dohromady 8 410 diváků. Oba večery ale na tribunách trnuli.

„Čekal jsem, že to bude těžké, ale ne, že oba zápasy budou tak vyrovnané a nervózní. Oba šly do prodloužení, není to příjemné pro trenéry a ani pro diváky,“ oddechl si zlínský kouč Ján Pardavý poté, co Berani vyhráli 2:1 v nájezdech a 1:0 v prodloužení.

Jeho mužstvu se povedl unikátní kousek. Na vítězství mu stačil pokaždé jeden přesný zásah. Fotbalisté, kteří úspěšně bojují o návrat do nejvyšší soutěže, vstřelili v úvodních dvou jarních ligových duelech o tři branky více.

„V takových zápasech musíme dát v první třetině jeden, dva góly, abychom se uklidnili. Chybí nám chladnokrevnost. Chomutov není pod tlakem, my musíme,“ zmínil Pardavý, od koho se očekává postup.

Ozdobou série jsou gólmani. Chomutovský Pavel Jekel přiváděl zlínské střelce občas k zoufalství. V play off chytá s úspěšností zákroků 98.52 %, Daniel Huf je za ním jen o dvě desetinky.

„Bojujeme proti Jekelovi. Má formu, to je neoddiskutovatelné. Je to mentální hra. Nás zase drží Dan,“ komentoval Pardavý souboj maskovaných mužů.

Bitka hokejistů Vsetína a Zlína po únorovém derby 2025: