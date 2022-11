Voliči si přáli, aby města vedlo hnutí ANO, patří mu velká část radnic

Nově se bude hnutí ANO podílet také na vedení měst, jako jsou Uherský Brod, Kunovice, Chropyně, Hulín, Napajedla nebo Bystřice pod Hostýnem. Jako lídr koalice pak jeho zástupci pokračují ve Valašském Meziříčí nebo Otrokovicích.

Jen výjimečně coby vítěz v povolebních jednáních neuspělo a skončilo v opozici. Došlo k tomu například v Holešově nebo Rožnově pod Radhoštěm, odkud pochází hejtman a krajský předseda ANO Radim Holiš.

Ten ale jinak neskrývá spokojenost. Úspěch přisuzuje i tomu, že relativně mladému hnutí dorůstá silná generace regionálních politiků. A co víc, strany, které se v rámci celostátní politiky ostře vymezují vůči Andreji Babišovi, na lokální úrovni s ANO ochotně uzavírají dohody.

„Jsou to třetí komunální volby ANO a je vidět, že voliči reagují na práci našich lidí. V rámci koalic neděláme politiku, ale to, co je pro města nejlepší,“ tvrdí Holiš. „To vědí i ostatní strany, které říkaly, že s námi nikdy do koalice nepůjdou, a teď je uzavírají. Vědí, že je ANO solidní partner a ‚bohatá nevěsta‘.“

Vítá také, že na komunální úrovni ustupují do pozadí spory, jež zmítají celostátní politikou. „Nastupuje zdravý rozum,“ myslí si Holiš.

Poslanec a šéf zlínské buňky Marek Novák vidí za úspěchem více faktorů včetně zvýšených preferencí ANO, které se v opozici vymezuje vůči vládě.

„Určitě to ale chtělo taky čas, zkušenosti a místy možná i nové lidi. Tam, kde jsme dříve byli v opozici, jsme se teď dokázali domluvit na koalicích díky tomu, že jsme byli rozumná opozice, která chtěla pracovat pro město,“ poznamenal Novák.

„Velcí kritici ANO se zbytečně soustředí na celostátní politiku, místo toho, aby se soustředili na komunální problémy,“ vzkázal.

ANO přitom letos v kraji postavilo méně kandidátek: před čtyřmi lety to bylo přes 30, teď 24. Podle Holiše přísněji vybíralo své lidi i celé kandidátky. Ani to mu však neublížilo. Podařilo se dokonce sesadit i dlouholeté starosty: v Chropyni Věru Sigmundovou z ČSSD, v Bystřici pod Hostýnem Zdeňka Pánka zvoleného za STAN nebo v Hulíně Romana Hozu z ODS.

„Člověk s tím vždycky musí počítat, ale je to pro mě smutné překvapení,“ konstatoval Hoza. Podle něho existovaly pro město výhodnější varianty.

Někteří končící starostové pak přímo mluví o tom, že noví lidé z ANO přicházejí z úplně jiného prostředí a problematice řízení města nerozumí, což je v současné složité době problém.

Ne všude jsou ale dohody s ANO hladké. Ve Valašském Meziříčí vystoupila ze zastupitelského klubu ODS Hana Skácalová, která před čtyřmi lety kandidátku strany vedla a letos byla „dvojkou“. Nelíbí se jí koalice ANO s ODS a nyní bude nezařazenou městskou zastupitelkou. „Život není jednoduchý, ale je důležité si zachovat tvář a rovná záda,“ uvedla na sociálních sítích Skácalová.

Krajskému šéfovi ODS spojení s ANO nevadí

Krajský předseda ODS a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha z toho radost nemá, protože by strana měla vystupovat jednotně. „Představoval bych si to jinak,“ přiznal Blaha. Do dění ve valašskomeziříčské ODS však zasahovat nechce.

Spojení s ANO mu jinak nevadí. Ostatně v Hradišti se ODS s tímto hnutím dohodlo a díky tomu může Blaha pokračovat jako starosta. Komunální politika podle něho není jen o stranické příslušnosti, ale i o lidech, kteří by se měli shodnout na programových prioritách.

„V řadě měst vznikají koalice ODS s ANO. Je třeba si uvědomit, že politika je umění možného a musíme hrát s kartami, které nám rozdal volič,“ naznačil Blaha. „Kdybychom odmítli tu jednoho, tam druhého partnera, tak jsme navždy odsouzeni k tomu, že nebudeme prosazovat svoji politiku na komunální úrovni, protože nutně skončíme v opozici,“ upozornil.

Holešov má ve vedení SPD

Letošní povolební realita byla v mnoha městech neúprosná. Kdo chtěl být v koalici, musel se domlouvat s ANO. Anebo ho obejít a přesvědčit o tom i partnery, což se stalo v Holešově. Tam sice vznikla koalice bez ANO, ale zato s SPD, s níž strany většinou odmítají spolupráci i na regionální úrovni.

„Je to vyústění složitého povolebního jednání a patové situace, která nastala,“ tvrdí staronový starosta Rudolf Seifert (Koalice pro Holešov).

Podle starosty Vsetína a bývalého hejtmana Jiřího Čunka z KDU-ČSL, který se na koalici dohodl i s ANO, pražské centrály stran nemají s komunální politikou nic společného, ale lidé podle nich i tak volí. Teď to platilo pro ANO a Babiše, dříve pro ODS či ČSSD.

„Lidé uvěřili, že volby byly referendem o vládě, ale to je neuvěřitelná hloupost. Tak se můžou do vedení měst dostat lidé, kteří tam nemají co dělat,“ prohlásil Čunek. „Proto je úroveň politiky v některých městech tak ubohá. Lidé totiž nevolí konkrétního politika, ale stranu a jejího představitele, který o nich a jejich obci nic neví,“ dodal.