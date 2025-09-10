Několikrát. Bolestí se zkroutil a s křečemi v těle padl na kavalec. „Zpočátku to byly krátké rázy, postupem doby se prodlužovaly. Na zemi, když jsem dostal další dávku proudu, jsem si myslel, že je se mnou konec,“ vzpomínal po letech. „Celkem jsem dostal po dobu tohoto týrání asi deset sérií – dávek proudu, byly různé délky. Trhalo mi to svaly na nohou a cukalo celou spodní částí těla.“
Dohnalík byl jednou z mnoha obětí mučení elektrickým proudem, které v Uherském Hradišti na konci 40. let zavedl a vymyslel Ludvík Hlavačka. Kovaný komunista a obávaný velitel krajské Státní bezpečnosti (StB), která ovládala celý průběh vyšetřování a měla „k dispozici“ daného člověka od jeho zatčení až po soudní líčení. A když se rozhodla, že z něj přiznání dostane, obvykle toho opravdu dosáhla. Klidně i násilím.
Byl sexuální predátor, který obtěžoval ženy a dožadoval se u nich pohlavního styku s vyhlídkou různých pracovních výhod. Nic nedbal faktu, že byl ženatý a měl dvě děti.