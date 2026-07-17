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Kuličkodráha, hřiště či plovoucí molo. Kroměřížané hlasují, jak vylepšit město

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  10:34

Radnice v Kroměříži | foto: Pavel Stojar

Kroměřížané mohou podpořit sedm projektů, které se ucházejí o hlasy v letošním čtvrtém ročníku participativního rozpočtu nazvaného Vaše Kroměříž. O hlasy se uchází kuličkodráha na Barbořině, dětská hřiště nebo plovoucí molo na Bagráku.

„Autoři na radnici prezentovali sedm z osmi přihlášených projektů, za což bych rád každému z nich poděkoval. Nyní je řada na občanech města, aby si vybrali, který z projektů se jim líbí, a podpořili ho v hlasování. Zapojte se, prosím, a oceňte svým hlasem aktivitu našich spoluobčanů,“ vyzval starosta Tomáš Opatrný (ANO).

Lidé mohou hlasovat na internetových stránkách vasekromeriz.cz do 31. srpna 2026. Poté bude vítězné projekty schvalovat městská rada. Jejich realizace je plánována na rok 2027, počítá se s celkovou částkou dva miliony korun.

„O hlasy se uchází záměr na vybudování kuličkodráhy na Barbořině, se kterým přišli Vladimír Pomajbík a Hynek Orsava. Podobnou atrakci viděli ve Švýcarsku, jednalo se o atraktivní prvek ze dřeva a kovu,“ uvedl mluvčí města Jan Vondrášek.

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Na Barbořině by mohla vzniknout dráha dlouhá 30 až 40 metrů se zatáčkami, spirálou, kaskádou a zvonkohrou. Kuličky s logem města by bylo možné pořídit v automatu.

„Veronika Pleslová z osadního výboru v Trávníku navrhla obnovu dětského hřiště v této místní části. Stávající hřiště je zastaralé, navíc dětí v Trávníku přibývá a nedaleko hřiště je mateřská škola, která by ho také využila, popsal mluvčí další nápad.

Nové multi golfové hřiště na Šlajze by rádi vybudovali Jaroslav Svoboda a Václav Fojtík. Lidé by si v areálu mohli zahrát discgolf, házení speciálním diskem do jamky – ocelového koše - i footgolf, kdy se do jamky pod košem pokoušíte dostat fotbalový balón.

Je řada na občanech města, aby si vybrali, který
z projektů se jim líbí, a podpořili ho v hlasování.

Tomáš Opatrnýstarosta Kroměříže

Návrh počítá s devíti jamkami o délce 55 až 95 metrů. Hřiště by mohlo vzniknout v části Šlajzy směrem k dálnici. Podobný plán v podobě nového hřiště na discgolf má také Jan Vélim, který navrhl Diskgolf Třešňovka v místní části Těšnovice.

Mohlo by vzniknout v lokalitě nad areálem Žlíbek, kde byl jako součást protierozních úprav vysazen ovocný sad. Kromě hřiště záměr počítá i se zřízením naučné stezky.

„Hned se třemi nápady soutěží Michaela Kocůrková. Prvním je revitalizace parku a dětského hřiště mezi Základní školou U Sýpek a dětským domovem ve Štěchovicích,“ doplnil Vondrášek.

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Záměr počítá s umístěním atraktivních herních prvků, s rozšířením zeleně a celkovým zútulněním odpočinkových zón. „Druhým návrhem je pořízení nových mobilních stánků na tržnici ve Vejvanovského ulici, které by vylepšily dosavadní nevzhledné prostranství.“

Třetí nápad Michaely Kocůrkové je pořízení plovoucího mola jako impuls pro oživení rekreace na Bágráku. Cílem je bezpečnější kontakt s vodou a molo jako první krok vedoucí k celkové revitalizaci areálu.

Do letošního ročníku participativního rozpočtu byl přihlášen ještě návrh na vybudování myčky na kola na konci cyklostezky či na parkovišti. „Autorka ale nepřišla záměr prezentovat, a tak musel být z hlasování vyřazen,“ uzavřel mluvčí.

Participativní rozpočet mají v kraji i další města. Patří mezi ně například krajský Zlín, kde se rozděluje sedm milionů korun, Vsetín, Valašské Meziříčí či Otrokovice.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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