Cesta na dialýzu může být kratší, v Otrokovicích chtějí zřídit centrum

Nutně totiž potřebují hemodialyzační přístroje, které pomohou vyčistit krev a odstranit z těla odpadní látky, což ve zdravém organismu obstarávají ledviny.

Rozšířit počet středisek teď chce soukromá firma, která už má s provozováním této ambulance zkušenosti. Má zájem otevřít dialýzu v městské poliklinice v Otrokovicích, a proto požádala Zlínský kraj o vypsání veřejného výběrového řízení. Tento záměr by přivítala i otrokovická radnice, která hledá nájemce volných prostor.

Současně však platí, že Baťova nemocnice by kvůli tomu mohla přijít o část pacientů na dialýze a také o finance. „Jde nám především o pacienty, a pokud máme možnost jim tuto službu poskytnout, tak v tom nevidím problém,“ naznačila starostka Otrokovic Hana Večerková (ANO).



„Nechceme konkurovat krajské nemocnici, ale někteří lidé dojíždějí na dialýzu i třikrát týdně a mít středisko v místě bydliště by jim určitě vyhovovalo víc. A nejen jim, ale také dalším pacientům, protože tady máme dostupnou vlakovou i autobusovou dopravu,“ dodala Večerková.

Provozování dialýzy je ekonomicky velmi výhodné. V závislosti na počtu lůžek může vynést roční zisk i v řádech desítek milionů korun. „Dialýza je zlaté vejce, takže když bude otevřená v Otrokovicích, bude to mít ekonomický dopad na zlínskou nemocnici. Ta má teď 13 lůžek a 62 dialyzovaných pacientů a zvládá to v pohodě,“ upozornil krajský zastupitel Robert Teleky (KDU-ČSL).

Do veřejného výběrového řízení vypsaného krajem se zájemci mohou hlásit do 12. července. Vítěze vybere speciální komise, ve které nechybí zástupce krajského úřadu nebo zdravotních pojišťoven.

„O provozování dialyzačního střediska máme zájem, ale jeho fungování je pochopitelně podmíněné dohodou s pojišťovnami,“ sdělila mluvčí zmíněné firmy, která chtěla s ohledem na probíhající výběrové řízení zůstat v anonymitě.

Mezi uchazeči může být i zlínská nemocnice. Jestli to udělá, zatím neví. „Teď jsme na tom hraničně. Nejde jen o počet lůžek, ale i lékařů. Diskutujeme o dialýze v Otrokovicích, řešíme to s internisty i nefrology a budeme se snažit, abychom potřeby pacientů pokryli a aby péče byla pro lidi dostupná,“ konstatoval ředitel špitálu Michal Filip.

Baťova nemocnice nyní chystá rekonstrukci oddělení dialýzy. Stavební firma má prostory rozšířit, upravit ambulance, denní místnosti i hygienické zázemí či vyměnit okna, elektroinstalaci, vzduchotechniku a osvětlení. Oprava vyjde na zhruba 18 milionů korun. Pacientům, kteří pravidelně na dialýzu docházejí, přibudou díky tomu v krajském městě čtyři lůžka, takže dohromady jich nemocnice bude mít sedmnáct.

Poslední slovo v případném otevření nové dialýzy v kraji budou mít pravděpodobně zdravotní pojišťovny. I v případě, pokud si nájemce zvolí město, musí se firma s pojišťovnou na poskytování této péče dohodnout.

V kraji funguje dialýza na pěti místech

„V minulosti se na mě obrátily dvě firmy, které měly velký zájem o dialýzu. Zdravotní výbor situaci v kraji rozebral a z toho jednoznačně vyplynulo, že zdravotní pojišťovny nemají zájem takový provoz rozšiřovat, protože je jich tady tak akorát,“ řekl bývalý lidovecký hejtman a krajský zastupitel Jiří Čunek.

Největší zdravotní pojišťovna má zatím jen málo informací. „V tuto chvíli nemáme k dispozici oficiální žádost ani žádné podrobnosti, proto jsme se tím zatím nezabývali. Pak to posoudíme podle pravidel jednotné smluvní politiky VZP,“ konstatoval mluvčí instituce Vlastimil Sršeň.

V kraji funguje dialýza na pěti místech. Ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži a Vsetíně službu provozují přímo nemocnice, v Uherském Brodě soukromá firma. Dohromady mají 79 dialyzačních přístrojů a 56 lůžek, na kterých se provede přes 36 tisíc výkonů za rok.

V kroměřížském regionu mohli před šesti lety využívat jen sedm lůžek, pak se počet zvýšil na 11 a před dvěma lety vzniklo nové hemodialyzační středisko se 14 lůžky. Jeho výstavbu zaplatil z většiny kraj, celkové náklady byly 57 milionů korun.

Uherské Hradiště má k dispozici 12 lůžek, Vsetínská nemocnice 13 a čeká na rekonstrukci prostor, do kterých by se přesunula. Nyní dialýzu provozují v budově staré interny. „Potřebujeme ji přemístit, čímž uvolníme prostory a můžeme přistoupit k demolici budovy. Zásadní pro nás je, aby se dialýza dostala do nových prostor,“ upozornila ředitelka vsetínské nemocnice Věra Prousková.