Nádraží je ostudou regionu, chceme do toho razantně vstoupit, říká hejtman Holiš

Milan Libiger
  9:19
Nebývá zvykem, aby koalice vydala programové prohlášení až po roce fungování. Vedení Zlínského kraje to udělalo a popsalo tak svoje plány. Týkají se oživení východní části baťovského areálu, zástavby pozemků v Malenovicích a pokračující proměny Baťovy nemocnice ve Zlíně.
Hejtmani si zvolili nového předsedu Asociace krajů. Stal se jím šéf Zlínského...

Hejtmani si zvolili nového předsedu Asociace krajů. Stal se jím šéf Zlínského kraje Radim Holiš. (26. listopadu 2024) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024)
Vizualizace nové porodnice v Baťově nemocnici ve Zlíně (březen 2026)
Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. Bude stát místo...
Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)
9 fotografií

Hejtman Radim Holiš (ANO) líčí, co se kraj chystá udělat v následujících třech letech.

„Východní část baťovského areálu je jednou z rozvojových zón, jejíž potenciál ještě není využitý. Kraj tam vlastní několik nemovitostí, s nimiž může pracovat. Chceme také prohloubit spolupráci s univerzitou a více do toho vstoupit majetkově,“ říká hejtman Radim Holiš.

O co konkrétně půjde?
S městem Zlín jednáme o odkoupení 23. budovy, kde dnes sídlí mimo jiné krajské Technologické a inovační centrum. Pokud se dohodneme, chceme ji funkčně propojit se sousední 22. budovou, která už patří kraji a z větší části ji využívají naše odbory a instituce. Zároveň jednáme s finančním úřadem o vystěhování z mrakodrapu, kde dnes zabírá více než šest pater. Pokud se to podaří, můžeme tam přesunout naše úředníky a instituce, které dnes sídlí ve zmiňovaných objektech 22, 23 a budově 15. Volné prostory bychom pak nabídli firmám nebo Univerzitě Tomáše Bati. Celé řešení bychom chtěli zvládnout do dvou let.

Jak by vypadala změna, která by se týkala 15. budovy?
Přestěhováním odborů investic a školství z ní by se uvolnilo minimálně jedno patro, které by mohla využít univerzita. Dává to smysl, protože rozšiřuje nabídku studijních programů a potřebuje pro ně další prostory. Jako kraj navíc tlačíme na rozvoj nových oborů, které region potřebuje. Příkladem jsou programy Zdravotnický záchranář, spuštěný loni, nebo Radiologická asistence, která se otevře letos. Oba nám pomáhají řešit zoufalý nedostatek lidí ve zdravotnictví. Na to chceme navázat a postupně otevírat další obory zaměřené na strojírenství nebo obranu.

Kraj plánuje zvýšit budovu v továrním areálu a propojit ji s mrakodrapem

Kraj vlastní i část budovy číslo 1, tedy vstupní brány do areálu. Co její proměna?
Oslovil nás soukromý investor, který by chtěl do objektu investovat. Chce vykoupit podíly ostatních vlastníků a postavit moderní budovu, která bude důstojnou vstupní bránou do areálu. Situaci bohužel stejně jako u dalších objektů komplikuje složitá majetkoprávní situace. Sami jsme se pokoušeli ji řešit, ale nedohodli jsme se, protože nabídka pro kraj nebyla finančně výhodná.

Jaký je jeho záměr?
Investor může vycházet ze studie, kterou si kraj už dříve nechal zpracovat. Teď bude záležet na tom, jak úspěšný bude při jednáních s ostatními vlastníky a s jakou představou o využití nakonec přijde. Podle toho se rozhodneme, jestli mu kraj svůj podíl prodá, nebo se do projektu zapojí jako partner.

9 fotografií

Čeká areál ještě nějaká změna?
Potenciál východní části zdaleka není vyčerpaný. Proto letos rozšíříme budovu 11, kde je kryté parkoviště. Kapacita se tím zvýší o čtyřicet míst, přibudou stojany pro dobíjení elektromobilů i modernější navigační systém, který řidiče navede na volná místa. Na střechu chceme instalovat fotovoltaiku. Prověřovali jsme možnost odkupu budovy 13, ale pro kraj by to nebylo výhodné. S městem Zlín chceme naopak jednat o převedení chodníků a komunikací ve východní části areálu do správy kraje.

Silnice jsou ve špatném stavu. Nebude to pro kraj pouze finanční zátěž? Týká se to silnic a chodníků, které navazují na náš majetek ve východní části. Náklady s tím samozřejmě spojené budou. Převažuje ale fakt, že se díky tomu staneme důležitým partnerem při povolovacích procesech a dopravních změnách. Zároveň se chceme aktivněji zapojit do přípravy výstavby dopravního terminálu ve Zlíně, který má na areál navazovat. A tento krok nám v tom pomůže.

Firma Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka tam chce v rámci terminálu postavit výpravní budovu, na níž má stavební povolení, a pak upravit autobusové nádraží. Jak to chcete ovlivnit?
Příští rok má začít elektrifikace trati z Otrokovic do Zlína, ale přístup Z-Group je v posunu projektu a oprav dlouhodobě váhavý. Autobusové a vlakové nádraží jsou přitom roky ostudou celého regionu. Kraj ani město pozemky nevlastní, bohužel jsme jen v roli přihlížejících. Proto jsme nyní připraveni do toho razantně vstoupit, třeba i majetkově, aby novou výpravní budovu mohl postavit kraj společně se Správou železnic a abychom získali větší kontrolu nad tímto územím.

Jak se k tomu staví majitel?
To je otázka spíše na něj. Jednáme. Třicet let se s nádražím nic nedělo, teď jsme odhodlaní udělat zásadní rok, ale nelze očekávat, že bude za měsíc jasno. Není to jen o nás.

V programovém prohlášení také píšete o podpoře rozvojové plochy v Malenovicích, kterou chcete zastavět. Jak daleko je vypsání urbanistické soutěže, kterou jste chtěli zahájit v prvním letošním čtvrtletí?
Krajská rozvojová společnost ZRIA má za úkol soutěž vypsat do poloviny roku. Na rozhodování se budou podílet dvě komise – politická a odborná, které bude předsedat architektka Eva Jiřičná. Když se soutěž podaří uzavřít do konce roku, bude to úspěch. Počítáme i s veřejnými projednáními.

Co postaví v Malenovicích? Na podobě zlínské čtvrti se má podílet i Jiřičná

Co bude výsledkem soutěže?
Budeme znát rozsah plochy, kterou bude možné zastavět, a získáme představu o využití budov i jejich ekonomickém přínosu pro území. V roce 2027 na to chceme navázat architektonickou soutěží, která upřesní podobu projektu i základní parametry budov. Do přípravy hodláme zapojit také investory. Kraj totiž nemá prostředky na to, aby celou výstavbu financoval sám.

Kdy by se mohlo začít stavět?
Termín zatím stanovený není. Bude se odvíjet především od toho, zda najdeme vhodné partnery. Do roku 2028 chceme uzavřít diskusi o tom, co by v Malenovicích mohlo vzniknout. Ekonomicky dává největší smysl kombinace využití od vzdělávání přes bydlení, služby a kancelářské prostory až po lehké podnikání, sportoviště a parkovací domy. Zajímavé bude, kam se dostaneme výškově. Lokalita je mimo památkovou zónu, takže si můžeme dovolit být odvážnější. Dokážu si tam představit výškovou budovu, která bude majákem na příjezdu do krajského města.

V programovém prohlášení slibujete dokončení klíčových investic v krajských nemocnicích. Jaké to jsou?
Ještě letos dokončíme novou přístavbu pro urgentní příjem chirurgických oborů a oční oddělení v Kroměřížské nemocnici. V Uherském Hradišti v lednu začala rekonstrukce staré interny, kterou završíme modernizaci celého areálu. Pokud jde o Krajskou nemocnici Tomáše Bati, běží výběrové řízení na dodavatele Gynekologicko-porodnického komplexu. Ve druhé polovině roku chceme zahájit stavbu. Po jeho dokončení v roce 2029 na něj naváže výstavba centrálního polybloku urgentních oborů.

Kdo postaví novou porodnici za dvě miliardy? Baťova nemocnice vyhlásila soutěž

Slýcháváte kritiku, proč stavíte porodnici, když klesá porodnost?
Občas mi to lidé na Facebooku vyčítají. Současnou porodnici bychom ale stejně museli během deseti let rekonstruovat. Proto jsme se rozhodli postavit novou s více lůžky a po technologické i odborné stránce na nejvyšší evropské úrovni. Součástí bude oddělení ORL. Následnou výstavbou centrálního polybloku se nám uvolní opravené budovy 23 a 25 a vznikne tím nová lůžková kapacita, kterou nutně potřebujeme. Těmito kroky se současně připravujeme na budoucí dopady demografického vývoje. Modernizace Baťovy nemocnice je promyšlený projekt. Víme, proč to děláme.

Bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) prosazoval novou nemocnici v Malenovicích a kritizuje, že se investice v nemocnici stále zdražují.
Náklady rostou stejně, jako by rostly v Malenovicích. Do roku 2032 proinvestujeme maximálně 11 miliard korun. Jiří Čunek tvrdil, že nová nemocnice by stála 7,9 miliardy. Jenže by byla o třetinu menší než současná Baťovka. Kam by všechny ty pacienty dal? Pokud by nemocnice měla stejnou kapacitu, jako má dnes, dostala by se cenou podle našich propočtů až na 20 miliard korun.

Záchranářský vrtulník na zkoušku. Hejtmanství zvažuje variantu bez základny

V programovém prohlášení také slibujete zkrácení čekacích lhůt pacientů na plánované zákroky. Jak toho chcete dosáhnout?
Pokud mi nemocnice řeknou, že je brzdí limity plateb od pojišťoven za počet výkonů, budu i z pozice předsedy Asociace krajů jednat o jejich prolomení. Ať už změnou úhradové vyhlášky, nebo jiným nastavením úhrad za zákroky.

Chcete i zajištění letecké záchranné služby, o niž kraj usiluje už řadu let. Tady máte recept?
Pokud to stát nevyřeší, jsem připraven jednat o tom, že si Zlínský kraj zajistí leteckou záchrannou službu sám se soukromým provozovatelem. Už se nám firmy samy hlásí.

Byl by soukromý provozovatel pro kraj finančně přijatelný?
Z průzkumů víme, že pokud letecky přepravíme k lékaři asi 300 pacientů ročně a díky tomu dostanou včas pomoc, výrazně se sníží náklady na jejich léčbu. Ve výsledku tak můžeme ušetřit. Provoz letecké záchranky si na svůj provoz vydělá. Je to také otázka priorit – jestli budeme řešit jen finanční dopady, nebo péči o obyvatele. V tomto volebním období to chceme vyřešit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

17. března 2026  13:18

17. března 2026  9:36

16. března 2026  13:41

16. března 2026

16. března 2026  9:26

15. března 2026  17:38,  aktualizováno  20:27

15. března 2026  11:30,  aktualizováno  17:34

15. března 2026

14. března 2026  20:03

14. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
LÉKAŘ - INTERNISTA S NÁBOROVÝM BONUSEM

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
nabízený plat: 100 000 - 130 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

13. března 2026  15:48

13. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.