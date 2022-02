Změny v nemocnici mohou pokračovat, vedení kraje tlačí stavba interny

Baťova nemocnice má od února nového šéfa. Stal se jím Jan Hrdý, který v této funkci nahradil Michala Filipa. Nebyla chyba, že jste Filipa loni v lednu do čela zlínského špitálu vůbec jmenovali, když už po roce musel skončit?

Na krajské radě jsme se tehdy dohodli, že vypíšeme otevřené výběrové řízení na nového předsedu představenstva Krajské nemocnice T. Bati (KNTB). Mělo to i logiku v tom, že jsme chtěli rozdělit krajské nemocnice a nemít je v jednom sdružení, jak tomu bylo za mého předchůdce.

Přihlásily se tři týmy a z nich jsme jako nejlepší vyhodnotili tým pana Filipa. Ani po roce si nemyslím, že to byla chyba, pan ředitel odvedl spoustu práce.

Filip je bezpochyby slušný člověk a výborný lékař, ale není to zkušený manažer v oblasti zdravotnictví. To jste nevěděli už loni, že bude mít na starosti výstavbu nové interny?

Když nastoupilo nové představenstvo (Michal Filip, Marcel Guřan a Martin Déva – pozn. red.), tak jednoznačně věděli, že výstavba interny je pro nás klíčová a je potřeba se na ni upnout. Po roce jsme si sedli a po vzájemné debatě si to vyhodnotili tak, že dojde ke změně.

Takže jste nebyli spokojení s tím, že projekt pořád vázne?

Dostali jsme od představenstva nemocnice obchodní plán na rok 2022 a na přístup k nové interně v něm nebyl kladen takový důraz, jak bychom si představovali. Jako vedení kraje ji chceme mít na prvním místě, v čemž jsme se asi s týmem pana Filipa neshodli. Tlak na rychlou přípravu projektu by teď měl být znatelně větší. Nemáme čas na otálení.

Nezlomila Filipovi vaz kauza zakázky na bourání prádelny v areálu nemocnice, která je pro internu důležitá, ale bude se muset vypsat znovu a zkoumá ji antimonopolní úřad kvůli neobvykle vysoké ceně?

Nebylo to o prádelně. Spíše si myslím, že i on od té práce čekal něco jiného. Máme velkou zodpovědnost za budoucnost nemocnice a nemůžeme si dovolit ztrácet čas váháním. Konec předsedy představenstva přišel po vzájemné dohodě, rozhodně ho nikdo nevyhodil. Jsem rád, že v nemocnici nadále zůstane, vrací se na oddělení neurochirurgie, bude součástí komise pro přípravu koncepce krajského zdravotnictví a členem v dozorčí radě KNTB.

Co očekáváte od Filipova nástupce Jana Hrdého?

Má zkušenosti z představenstva Uherskohradišťské nemocnice a práce místostarosty v Uherském Brodě (za ODS). Věřím, že přinese jiný způsob komunikace v nemocnici a hlavně prokáže své manažerské schopnosti v oblasti investic. To potřebujeme ve Zlíně posílit, jak nám ukázaly i poslední valné hromady.

Chápu správně, že Filipova komunikace se vám nelíbila?

Pan Filip má originální styl projevu, jenž je spíše uklidňující a s nadhledem. My ale teď potřebujeme krizového manažera, který dokáže řešit těžké věci napříč nemocnicí a jasně rozhodovat.

Přijdou i další změny ve vedení Baťovy nemocnice?

Teď jsme řešili posílení představenstva o manažerskou pozici a sáhli jsme cíleně k výměně jen jednoho člena. V nejbližší době nám pan Hrdý předloží svoje návrhy, jak celkově posunout nemocnici dál. Nevylučuji ani další dílčí personální změny. Tlačí nás čas. KNTB je klíčové zdravotnické zařízení v kraji a nemůžeme dělat změny, které by ohrozily její budoucí vývoj.

Valná hromada, již tvoří krajští radní, odvolala dva členy dozorčí rady nemocnice – primátora Zlína Jiřího Korce (ANO) a opozičního krajského zastupitele Milana Plesara (STAN). Nahradí je odvolaný ředitel Filip (ANO) a za opozici jiný krajský zastupitel, Jaromír Bernátek (Trikolora – Soukromníci – Nezávislí). Co vás k tomu vedlo?

Po více než roce v pozici hejtmana jasně říkám, že nemocnici nejvíce pomůže, když nebude zdrojem politického boje. K tomu ale bohužel došlo. Zástupci STAN vytáhli na krajském zastupitelstvu zmíněné téma zakázky na bourání prádelny, přičemž to byly informace z jednání dozorčí rady. Valná hromada jako zástupce vlastníka o ní do té doby nebyla vůbec informována.

Vy jste tehdy o problémech s demolicí prádelny nevěděl?

Ne. Slyšel jsem o tom poprvé až na zastupitelstvu. STAN to navíc udělal rafinovaně, když toto téma otevřel pan Gazdík, a ne pan Plesar, který byl členem dozorčí rady nemocnice a informace měl. Takovou spolupráci s dozorčí radou si nepředstavuji, podle mě byl tímto únikem informací porušen její jednací řád a vidím tam i náznaky porušení zákona o obchodních korporacích. Nemocnici jako obchodní společnosti to ubližuje.

Neubližuje ovšem nemocnici a kraji jako jejímu majiteli víc, že by platila miliony korun navíc za předraženou zakázku?

Určitě bylo dobře, že jsme se o možných problémech s prádelnou dozvěděli, ale způsob, jak k tomu došlo, byl nesprávný. A to mi nesmírně vadí.

Podle vás je Plesar ve střetu zájmů, protože člen dozorčí rady nemocnice nesmí figurovat v konkurenční společnosti (Plesar je jednatelem společnosti Jesenická poliklinika a Jesenický rentgen – pozn. red). Opět se musím zeptat: to jste nevěděli, když jste ho loni jmenovali? Nebo jde o pomstu za kauzu prádelny?

Rozhodně to není žádná pomsta. Když jsme jmenovali členy dozorčích rad, a to mluvím nejen o nemocnicích, měli povinnost oznámit svůj střet zájmů. Loni na podzim jsme je požádali, aby nám ho vysvětlili, a zároveň jsme se dívali na míru jejich odbornosti. U pana Plesara jsme se rozhodli, že ho nahradí jiný opoziční zastupitel, který je na rozdíl od něj lékařem. Za ANO jsme také stáhli našeho nominanta, pana Korce, který je vytížený prací pro město. Ta pro něj musí být na prvním místě.

Bernátek i Filip jsou hlavně lékaři, nemají velké zkušenosti z jiných oblastí. Nemají v dozorčí radě sedět spíše lidé, kteří rozumějí ekonomice či hospodaření?

Dozorčí rada ale kontroluje nejen hospodaření, měla by posuzovat i jiná rozhodnutí z lékařského hlediska. Navíc tam máme kolegy z ODS či Pirátů, kteří potřebnou kvalifikaci mají. Chtěli jsme to celkově vyvážit i proto, že odchodem pana Filipa z představenstva nemocnice v něm skončil jeden lékař, proto jsme o něj posílili dozorčí radu.

Jaký máte vztah se zlínským primátorem Jiřím Korcem?

Profesionální a konstruktivní. A myslím, že nejbližší měsíce ukážou, co tím mám na mysli.

Ptám se proto, že Korce jeho konec překvapil a očekával, že skončí celá dozorčí rada. Navíc jste se dostali do křížku už loni v prosinci, kdy Zlín povolil vánoční trhy na náměstí v situaci, kdy vy jako hejtman jste vyzval všechny obce, aby od nich kvůli šíření koronaviru upustily.

To spolu nesouvisí. Tehdy jsme na otevření trhu měli jiný názor a jako kraj jsme se na tom dohodli i se starosty měst a obcí v regionu. Překvapilo mě, že Zlín se zachoval jinak. Nemohl jsem ustoupit ze své pozice jen proto, že krajské město vede kolega z ANO. Chci pomáhat kraji a můj názor na ochranu lidí byl nadřazený nějakým stranickým vazbám. Stejně bych postupoval, kdyby Zlín vedl primátor z ODS, Pirátů nebo jiné strany.

Ale vím, že vás postup města tenkrát hodně naštval.

Mrzelo mě, že rada města Zlína podlehla tlaku z Facebooku a navzdory vážnosti situace a bez ohledu na přístup jiných měst vánoční trh povolila. Respektuji to, ale měl jsem a mám na to úplně jiný názor. Kdyby se tak zachovali všichni, v prosinci jsme nemuseli projít covidovou vlnou za minutu dvanáct, ale mohlo být daleko hůř a nemocnice by byly přehlcené. To bych jako hejtman nemohl obhájit.

Jste jako krajský předseda ANO pro, aby Korec na podzim vedl zlínskou kandidátku hnutí v komunálních volbách?

Neuvažujeme o jiném kandidátovi, Jirka má naši podporu. Prvořadým cílem ve Zlíně bude obhájit vítězství a opět získat místo primátora.

Zlínští zastupitelé chtějí, aby v dozorčí radě byl zástupce vedení města, jak je dlouhá léta zvykem. Vyjdete jim vstříc?

Někteří krajští radní jsou zároveň zastupiteli Zlína, takže mají informace o dění v nemocnici z první ruky. Možná i proto nemusím za primátorem Korcem chodit tak často. Už jsem mu nabídl, že kdykoli můžu já nebo někdo ze členů krajské rady přijít na jednání zlínského zastupitelstva a informovat, co se v nemocnici děje.

Jak jste spokojený s prací krajské radní pro zdravotnictví Olgy Sehnalové? Neměla i ona na projekt interny více tlačit?

Když jsme sestavovali koalici a vybírali radní, věděli jsme, že téma zlínské nemocnice bude velmi důležité a dostavba interny bude vyžadovat i účast hejtmana. Proto jsme se dohodli, že paní radní budu v nejtěžších chvílích pomáhat. Na rozdíl od ní nejsem lékař, takže odbornou debatu nechávám na ní a v oblasti zdravotnictví řeším projekční a investiční věci. Zároveň zastupuji krajskou radu, která se v pohledu na význam stavby interny shoduje.

A jak to s touto investicí vypadá?

Nový předseda představenstva nemocnice má za úkol dát co nejdříve dohromady změněný obchodní plán na letošní rok. Chceme v něm vidět jasné termíny, kdy se začne s projektovou přípravou. Výběrové řízení se má brzy dokončit, začne se projektovat a na přelomu března a dubna by měla být veřejnosti představena studie. Pak už se posuneme k práci na stavebním povolení. Finančně jsme na to nachystaní my i nemocnice.

Jak bude interna vypadat?

Máme připravené výběrové řízení na nový pavilon interních oddělení, který by přinesl samostatnou budovu na místě stávající staré prádelny. Na to naváže nový urgentní příjem. Probírali jsme to několik měsíců s lékaři, kteří nám dávali svoje tipy a požadavky. Třeba pokoje budou místo třílůžkových dvoulůžkové, oproti původnímu projektu interny přibude další patro a budova se rozšíří.

A už víte, co pak bude se stávající internou?

Uvažujeme, zda ji přeprojektovat, či zbourat. To je na delší debatu, která bude záviset i na stavu financí kraje. Také ke stěhování pacientů dojde až potom, co bude nová interna dokončená. Nepřipadá v úvahu, že by se měli léčit v rozestavěné budově a rušil by je hluk ze stavby.