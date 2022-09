Zlín půjčí hokejistům čtyři miliony, těžké časy však spolku nekončí

„Je to pro nás malé nadechnutí, bez půjčky čtyři miliony korun jsme neviděli ani konec kalendářního roku. Ale nikdo neví, co bude s energiemi dál,“ reagoval předseda spolku Tomáš Valášek, který se jednání zastupitelstva zúčastnil i s generálním manažerem klubu Jiřím Marušákem.

„Pomůže nám to k tomu, abychom sezonu začali bez existenčních obav, ale musíme mít připravené krizové scénáře,“ doplnil.

Spolek měl ve Sberbank uloženo zhruba 6,5 milionu korun. Když ale banka po začátku války na Ukrajině zkrachovala, dostal zpět pouze bankovní garanci 100 tisíc eur, tedy asi 2,5 milionu korun. Požádal proto o pomoc město. Radní na konci srpna půjčku neodsouhlasili ani ji neodmítli a nechali rozhodnutí na zastupitelích. Nikdo z nich nebyl proti.

„Bez půjčky by spolku hrozila insolvence,“ upozornil ekonomický náměstek primátora Bedřich Landsfeld (STAN). Vedení města chtělo, aby si spolek půjčil od banky, ten ale nepochodil, protože nemá žádný majetek a negeneruje zisk.

„Ručení nemají proto, že před rokem a půl převedli na město zimní stadion. Beru jako morální povinnost, když se kvůli tomu dostali do této situace, abychom je podpořili,“ zmínil Landsfeld.

Těžké časy tím ale pro spolek zdaleka nekončí, protože je trápí vysoké ceny energií. „Bylo by dobré zvolit společný postup, protože už nepůjde o to, jestli to někdo dělá dobře, nebo špatně, ale jestli vůbec budeme hrát hokej, pokud stát s cenami energií něco neudělá,“ naznačil Valášek.

Zastupitelé se bavili také o vzniku společnosti, která by se starala o všechna velká městská sportoviště. „Je to možnost, jak pomoci s jejich provozem,“ řekl primátor Jiří Korec (ANO).