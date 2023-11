Zlín změní Havlíčkovo nábřeží. U nemocnice bude nový chodník i cyklostezka

Dnes vede podél nemocničního areálu stará cesta a vedle ní chodník, který je ve špatném stavu. Město plánuje, že nábřeží rozšíří směrem do nemocnice, nejblíže k ní postaví nový chodník, pak opraví stávající silnici a místo současného chodníku bude cyklostezka.

„Museli jsme se posunout směrem do nemocnice. Kdybychom dělali prostou opravu, tak to nemusíme dělat, ale to by nám nedávalo smysl, protože tady chybí kus cyklostezky,“ přiblížil náměstek primátora přes dopravu Michal Čížek.

Město podle něj zkoušelo změny prosadit už dříve, ale nedokázalo se dohodnout na majetkovém vypořádání s tehdejším vedením nemocnice a kraje. Teď už ano. „Je to zároveň maximum možného, aby to neohrozilo rozvoj krajské nemocnice. U této úpravy děláme vše v koordinaci s rozvojovými plány nemocnice,“ poznamenal Čížek.

Chystané úpravy by měli ocenit cyklisté, protože nová cyklostezka doplní chybějící část mezi hotovými úseky. Chodník by měl být plusem pro chodce. Před 23. budovou, v níž je urgentní příjem či ortopedie, vzniknou zastávky hromadné dopravy pro oba směry.

„Počítáme s tím, že tam bude zajíždět nějaká linka MHD. Dnes lidé musejí chodit až dozadu pěšky, zejména pro starší a nemohoucí by to pak mělo být lepší,“ věří Čížek.

Pokud jde o parkování, tak míst trochu ubude. Kvůli cyklostezce budou zrušena stání u mostu přes řeku Dřevnici, budou ale na druhé straně u nemocnice. „Nemůžeme tam mít všechno. Půjde o maximum toho, co nám prostor dovolí. Lidé se tam proplétají mezi auty a po úpravách to pro ně bude lepší. Bude tam i přechod pro chodce,“ upřesnil Čížek.

Stavební práce by měly začít v roce 2025, nebo o rok později. Během nich bude z Havlíčkova nábřeží po nějakou dobu jednosměrná ulice, stejně jako z Březnické ulice, jež prochází rekonstrukcí.

Zlínský kraj jako majitel nemocnice úpravy vítá. „Budeme rádi, když bude prostor zvelebený,“ zmínil hejtman Radim Holiš.

Kraj plánuje větší investice v nemocnici a koordinuje je i s městem, aby měly co nejmenší dopad na návštěvníky nemocnice. Podle Holiše kraj řeší i úpravu křižovatky, z níž se odbočuje na Havlíčkovo nábřeží, návrh řešení by měl mít příští rok. Zvažuje také výstavbu nového mostu přes Dřevnici před koncem nemocničního areálu, aby byl při opravě nábřeží zajištěný bezproblémový průjezd sanitek. „Musíme mít alternativní řešení, což je druhý most. Vyrostl by do doby, než město začne s opravou,“ dodal Holiš.