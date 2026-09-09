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Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves jsou opět bez pitné vody, školy zůstaly zavřené

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  10:16

Zámek v Uherském Ostrohu. (září 2024) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Kvůli havárii na vodovodním přivaděči jsou od středečního rána město Uherský Ostroh a také sousední Ostrožská Nová Ves na Uherskohradišťsku bez dodávek pitné vody. Vyplývá to z informací na webu Slováckých vodáren a kanalizací (SVAK).

Na havárii upozornil web iROZHLAS.cz. Zásobování pitnou vodou je zajištěno cisternami. Pracovníci vodáren by závadu měli odstranit nejpozději do večera.

V Uherském Ostrohu žije přes čtyři tisíce lidí, Ostrožská Nová Ves má více než tři tisíce obyvatel. Závady na přivaděči a potíže s dodávkami pitné vody se tam v posledních měsících objevují opakovaně, SVAK proto chystá jeho rekonstrukci za 65 milionů korun, řekl ve středu starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský (za Naše město).

„Voda z vodovodu neteče zhruba od 5.30 hodin,“ uvedl k situaci starosta. Kvůli havárii jsou podle něj uzavřeny všechny školy ve městě.

Čtyřtisícový Uherský Ostroh zůstal bez pitné vody. Kvůli mrazu nebyly ani cisterny

Závadu na přivaděči nyní pracovníci SVAK opravují. Starosta předpokládá, že hotovo by mohli mít do oběda. Čas 20.00, který vodárny uvádějí jako předpokládaný konec omezení, je podle něj zveřejněn spíše z opatrnosti.

V minulosti se totiž podle Kuřimského stalo, že po dopoledním dokončení opravy nastala na přivaděči odpoledne opětovná havárie.

Cisterny s pitnou vodou jsou v Uherském Ostrohu lidem k dispozici v ulicích Pod Lipami, Sídliště, Školní a na náměstí svatého Ondřeje. V Ostrožské Nové Vsi jsou u potravin na Kopanicích, u řeznictví u Kusáků, u základní školy a v Chylické ulici.

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