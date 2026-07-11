Třetí den v akci. Hasiči ve Zlíně chladí „baťovské“ sutiny, pomáhá voda z řeky

Z místa nadále stoupá dým, který jde cítit v okolí požářiště. Lokalita je stále ohraničena páskami a střeží ji policisté. S ohledem na příznivý vývoj situace již v pátek večer hasiči zrušili štáb velitele zásahu, místo události si převzal územní řídící důstojník.
„Ve 20:00 byl snížen stupeň požárního poplachu z třetího na druhý a byl snížen počet zasahujících jednotek. Celou noc byl prováděn monitoring - jak té budovy, tak okolí a bylo prováděno zkrápění a hašení ohnisek v sutinách a chlazení zasažených konstrukcí,“ uvedl mluvčí hasičů.
V sobotu ráno se jednotky na místě opět prostřídaly a jejich počet se snížil na šest. „Nadále čerpáme hasební vodu z Dřevnice, kde máme čerpací stanoviště. Odtud je dováděna na požářiště a pomocí automatických monitorů provádíme i nadále zkrápění sutin tak, abychom dosáhli co nejdříve likvidace požáru,“ dodal Řezníček.
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Zkázu, kterou oheň způsobil, sledovali na místě desítky lidí. Většinou šlo o místní. „Sleduji to od začátku, je to škoda, je to velký zásah do tohoto areálu, už to nikde nebude, jaké to bylo. Bydlíme přímo v areálu, ale na druhé straně. Jak to začalo hořet, šlo to na sever, útržky faktur nacházeli lidé až 15 kilometrů daleko, kam je donesl vítr. My doma jsme žádné omezení neměli,“ řekl v sobotu Marek Tomanec. „Byla to největší budova v areálu, je to škoda,“ doplnil jej Lukáš Dostalík.
Řada obyvatel dění sledovala i ze zahrádky kavárny Továrna, která musela být první den požáru evakuována. „Evakuovali nás ve čtvrtek odpoledne, bylo to poté, co se zřítila jedna část budovy. Zavřeno jsme tak měli čtvrteční odpoledne, od pátku jsme už zase mohli otevřít, i když o hodinu později než obvykle,“ sdělila v sobotu pracovnice kavárny. I přes řadu přihlížejících přišli kvůli požáru o návštěvníky, zavřeny jsou totiž okolní úřady.
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Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera vrtulník.
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Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Celková škoda způsobená požárem prozatím podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové nebyla vyčíslena. Příčinu vzniku požáru budou zjišťovat kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů.
Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené. Zákaz vstupu je vymezen páskami. Délka uzavírky potrvá do úplného uhašení. Zničenou budovu by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí.