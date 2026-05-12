Do řeky Moravy unikla neznámá látka. Hasiči monitorují místo pomocí dronu

Autor: ,
  21:06
Do řeky Morava nad Bělovským jezem u Otrokovic unikla v úterý odpoledne neznámá látka. Hasiči na místě položili norné stěny aby zabránili dalšímu šíření. Využili i dronovou službu, která provádí monitoring skvrn. O incidentu informovali hasiči Zlínského kraje na svém facebooku. Na událost upozornily i Zlínský deník a Česká televize.
Hasiči Zlínského kraje zasahují u úniku neznámé látky do řeky Moravy u...

Hasiči Zlínského kraje zasahují u úniku neznámé látky do řeky Moravy u Otrokovic. (12 května 2026) | foto: Hasiči Zlínského kraje

Hasiči vyjížděli k zásahu kolem 15:45. Počátek barevných skvrn byl podle nich spatřen již od Kroměříže-Trávníku až ke Kvasicím.

„Na místo byli povoláni územní řídící důstojníci pro Kroměříž a Zlín, zaměstnanci odboru životního prostředí města Kroměříž a Otrokovice a krizový pracovník města Otrokovice. Zaměstnanci Povodí Moravy provedli na několika místech toku Moravy odběr vzorků,“ uvedli hasiči.

Hasiči při zásahu využívají dronovou službu, která provádí monitoring skvrn a předává informace veliteli zásahu. „Následně bude probíhat zasypání zachycené látky sorbentem a její odstranění z vodní hladiny,“ dodali.

Zástupci města Otrokovice informovali na svém facebooku, že na řece Moravě unikla nad Bělovským jezem ve správním obvodu Kroměříže do řeky ropná látka.

„Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, které se snaží zabránit dalšímu šíření znečištění a minimalizovat dopady na okolí,“ uvedli. Obyvatele poprosili o zvýšenou opatrnost v okolí zásahu.

