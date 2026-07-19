Hasiči kvůli větru evakuovali okolí shořelé budovy ve Zlíně

„O půl třetí byla překročena hranice 40 kilometrů za hodinu rychlosti větru, takže došlo k evakuaci budov, jak jsme avizovali dopředu. Celkem se jednalo o čtyři budovy, z nichž tři byly prázdné a v jedné se nacházeli čtyři lidé,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí hasičů Tlušťák. V souvislosti s evakuací podle něj nebyl nikdo zraněn.
Hašení budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi však stále probíhá. „Na místě jsou tři jednotky hasičů, které vytipovávají místa s tím, že teplota klesá. Dnes už se dostáváme někde na teploty kolem 50 stupňů Celsia, to znamená, že pouze dohašují tato místa,“ dodal.
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Kvůli silnému větru evakuovali lidi z okolí hořící budovy ve Zlíně
Nyní je do budov vstup zakázán. Kdy se lidé budou moci vrátit, není jasné. „Zatím je domluvený statik, ten si nechá dronem naletět ta místa, která zkontroluje a vyhodnotí, v jakém stavu po bouřce budova je. Potom rozhodne o návratu lidí,“ vysvětlil Tlušťák.
Rozsáhlý požár budovy se sklady a kancelářemi hasiči likvidují jedenáctým dnem, tedy od 9. července. Trosky objektu, který se minulý týden na dvou místech zřítil, stále prolévají vodou. Čerpají ji z nedaleké řeky Dřevnice. „V poslední dny se jednalo o stovky tisíc litrů denně,“ uvedl Tlušťák. U zásahu se hasiči zpravidla střídají po dvanácti hodinách.
Pro Zlínský kraj navíc platí výstraha meteorologů před výskytem silných bouřek s vysokým stupněm nebezpečí od 10:30 do 18:00. Doprovázet je místy mohou nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině.
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Hasiči na požářišti ve Zlíně monitorují sílu větru, mohl by ohrozit stabilitu torza
Podle statika přitom může představovat riziko pro stabilitu torza hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu už vítr o rychlosti 40 kilometrů v hodině.
Nevětrat, doporučují hasiči v případě kouře
Bouřka doprovázená silným větrem si evakuaci přibližně 20 lidí ze čtyř budov poblíž vyžádala už v pátek 17. července večer. Lidé se do nich mohli vrátit druhý den ráno. Pokud obyvatelé v blízkosti hořící budovy ucítí kouř, platí doporučení hasičů, aby nevětrali.
Okolí částečně zřícené budovy zůstává uzavřeno. Jak dlouho budou hasební práce pokračovat, nechtějí hasiči předjímat.
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Jedno zařízení mohlo požáru zabránit, v budově ale nebylo, říká velitel hasičů
Vzhledem ke klesající teplotě na požářišti výškové budovy ve Zlíně v neděli klesl počet zasahujících jednotek ze šesti na tři. Hasiči nadále pomocí dronů s termokamerou vyhledávají ohniska se zvýšenou teplotou, kam následně směřují proudy vody.
Příčinu požáru zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle hasičů může i několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody. Požár se obešel bez zranění.
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Po požáru hrozí firmě Vasky nedostatek zboží, nabídku zúžila o 60 procent
Budovu vlastní společnost Cream, která v ní měla své sídlo. Hořet začalo ve čtvrtek 9. července ráno, nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se požár rozšířil do dalších pater a na střechu. Postupně se budova na dvou místech zřítila, stát zůstává zhruba její polovina.
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13. července 2026