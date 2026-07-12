Jak to na místě vypadalo během neděle? „Za budovou jsou dva stabilní monitory, které budovu neustále zkrápějí vodou přiváděnou z nedaleké řeky Dřevnice,“ popsal mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Když natahovali hadice, museli hasiči podkopat koleje na trati mezi Otrokovicemi a Vizovicemi.
V pondělí by měla být situace o něco klidnější. Omezení pro lidi pohybující se po areálu pěšky nebo autem budou menší. „S policií jsme se domluvili, že dnes v noci se všechny zákazové značky posunou o blok dál. Budovy 13, 14 a 15 tak budou opět přístupné. Zprovozní se komunikace a zpřístupní se parkoviště nejblíže nádraží, protože Zlíňáci potřebují mít kde parkovat. Situace s parkováním v areálu je tristní,“ zdůraznil velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
Otevřen bude krajský i finanční úřad. „Úřad bude od pondělí v plném provozu. Otevřeme všechny naše budovy v okolí,“ potvrdil hejtman Radim Holiš (ANO).
Otevřena bude i terasa budovy 21, zlínského mrakodrapu. Bude už přístupná i turistům. Stejně tak 14|15 Baťův institut, kde sídlí například knihovna. „Otevřeme, podle posledních informací to půjde,“ potvrdil ředitel knihovny Jan Kaňka. Galerie a muzeum sídlící v sousední budově neotevřou, mají totiž každé pondělí zavírací den.
Co se týká ulice Vavrečkova podél zborcené budovy 34, tam je situace jiná. „To je na měsíce. Do doby, než vlastník odstraní sutiny,“ zdůraznil velitel zásahu.
|
Jedno zařízení mohlo požáru zabránit, v budově ale nebylo, říká velitel hasičů
„Za 26 let, co pracuji u hasičů, jsem se s podobnou situací nesetkal. U jednopodlažních hal a různých ocelových konstrukcí bývá požární odolnost velmi malá, vydrží řádově minuty, ale aby k takové destrukci došlo u jedenáctipatrového objektu s monolitickým železobetonovým skeletem, to nepamatuju.“
Jakmile se podaří oheň zlikvidovat, jeho práce nekončí. Sundá zásahový ochranný oblek, nasadí si modrou pásku vyšetřovatele a vyrazí na místo znovu, aby spolu s kriminalisty objasnili vznik požáru. „Příčiny budeme zjišťovat těžko, bude to velice náročná práce. Osobně jsem se ještě nesetkal s tím, že bychom vyšetřovali v sutinách,“ zdůraznil.
„Zpravidla se pohybujeme v nějakém vyhořelém prostoru, často velmi nebezpečném, ale aby nám místo požáru spadlo od jedenáctého patra až po přízemí a vznikla sedmimetrová hromada sutin, s tím se často nesetkáváme.“
Vyšetřování může zabrat měsíce. „Jsme na samém počátku, v bodu nula. Uvidíme v následujících dnech, týdnech, měsících a možná i letech, kam se posuneme. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom dokázali ten požár co nejdříve nějakým smysluplným způsobem objasnit a přijít na případné závady,“ popsal Otrusina.
Žádá také o pomoc veřejnost. „Pokud mají lidé nějakou informaci, která by nám mohla pomoci, ať se obrátí na policii nebo hasičský záchranný sbor. Vším se budeme zabývat.“
Pomoci má také ta nejmodernější technika, která je v Česku k dispozici. V neděli přijel na místo speciální dronový tým generálního ředitelství hasičů vedený Jiřím Studničkou, který v minulých týdnech zasahoval na místech zemětřesení ve Venezuele a v prosinci se podílel při pátrání po uneseném chlapci v Halenkovicích na Zlínsku.
Zásahu se účastnilo 60 jednotek hasičů
Prováděli takzvaný otisk požářiště, mapovali jednotlivá patra i okolí budovy. Vyšetřovatelé tak budou mít k dispozici 3D model, pomocí něhož si budou moci budovu virtuálně procházet.
„Toto vybavení používáme jen u zásahů, které mají enormní důležitost. Nasadili jsme to nejlepší vybavení a ty nejlepší speciality, kterými Hasičský záchranný sbor České republiky disponuje,“ uvedl Jiří Studnička.
Mapují průběh zásahu, upozorňují například na skrytá ohniska požáru. Důležitá je ale i podpora vyšetřování, takzvaná forenzní dokumentaristika. „Vytváříme 3D model, v podstatě digitální dvojče místa zásahu, abychom na něm mohli dál pracovat při zjišťování příčin požáru,“ dodal.
|
Policie požár ve Zlíně prověřuje jako obecné ohrožení, budova se už nedá zachránit
Zásahu se účastnily stovky hasičů, jen první den jich bylo na místě 290. Bylo nasazeno 60 jednotek, z toho 43 dobrovolných. Jedním z dobrovolných hasičů povolaných na místo byl Lukáš Gofroň z Hřivínova Újezdu u Luhačovic.
Byl už před 15 lety při ničivém požáru průmyslového areálu v Chropyni a zasahoval i u lesních požárů v Řecku. „Museli jsme se rychle sbalit, opustit své zaměstnání a vyjet. Tentokrát to bylo přímo tady ve Zlíně, takže o dost osobnější. Byli jsme tady už od čtvrtku do pátku a společně s kolegy jsme prováděli hašení z vedlejší budovy 44,“ popsal.
Co bude dál s budovou 34? Zachránit už se nedá. Statik rozhodl, že trosky bude potřeba strhnout. „Předpokládám, že památkáři budou stát za tím, že na tomto místě musí vzniknou objemově a vizuálně stejná budova, která bude už uvnitř samozřejmě odpovídat současným normám a potřebám,“ řekl primátor Zlína Jiří Korec (ANO).
„Věřím, že budoucnost v této lokalitě bude ku prospěchu rozvoje města a hlavně doufám, že to nebude daleká budoucnost, protože z pozice města bychom nechtěli, aby tady dlouhodobě zůstala nějaká proluka,“ dodal.
Na troskách budovy zůstala viset část obřího poutače Nadace Tomáše Bati k oslavám 150 let od narození slavného podnikatele. Text shořel, Baťova tvář ale jako zázrakem zůstala a shlíží na místo zkázy.
|
Smutek v Baťově nadaci. Ze 30 tisíc knih zůstal popel, zrovna je měli stěhovat
Nadaci ve skladech shořelo skoro 30 tisíc knih. „Byli jsme překvapení tou pozitivní podporou všech okolo. Nám se stala újma na knihách, na majetku, ale díky bohu se nikomu nestala žádná újma na zdraví,“ řekla ředitelka Nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková.
Lidé mohou nadaci přispět na transparentní účet, chystají také benefiční trička s motivem ohořelého poutače. „Během prvního dne nám objednávky úplně přehltily e-shop, moc si toho vážíme a jsme za to vděční. První titul, který jsme připravili k tisku, je kniha Geniální podnikatel Tomáš Baťa a jeho Úvahy a projevy. To je pro nás základ.“
|
11. července 2026