Hasiči za dva dny zlikvidovali požár lesa u Rusavy. Hořelo v náročném terénu

Autor: ,
  20:44
Hasiči v úterý večer zlikvidovali požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku. Hořelo tam od nedělního odpoledne. Zasahovalo postupně 65 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Šlo o zásah v těžko přístupném terénu, hasiči museli zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost.
Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko přístupném terénu jim pomáhal i vrtulník. (4. května 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

S hašením zpočátku pomáhal také vrtulník. Příčina vzniku tohoto náročného zásahu i výše způsobené škody zůstávají předmětem vyšetřování, uvedl na facebooku mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

„Po necelých 51 hodinách hasebních prací a důkladném monitoringu celého požářiště byla dnes v 18:22 velitelem zásahu ohlášena celková likvidace požáru. Jednotky nyní provádějí úklid použitého materiálu a pomalu se vracejí na své základny,“ uvedl Řezníček.

Požár lesa v Hostýnských vrších. Zasaženou plochu zkontrolují termokamery

Požár zasáhl přibližně tři hektary, šlo převážně o mladý smíšený les. Od noci na pondělí měli hasiči požár pod kontrolou a plameny se dále nešířily. Dnes ještě vyhledávali skrytá ohniska s využitím terénní techniky i dronové služby hasičů.

V pondělí večer a v noci na dnešek hasiči požářiště monitorovali dronem s termovizí. Snížili také stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných událostech.

Kvůli suchu a větru likvidují hasiči v posledních dnech v České republice více lesních a přírodních požárů. Rozsáhlý požár lesa je nadále zaměstnává například v Českém Švýcarsku. Podle meteorologů bude zvýšené riziko vzniku a šíření požárů hrozit do doby, než zaprší. Dnes a ve středu očekávají přeháňky a bouřky, ve čtvrtek by mělo být deštivo na podstatné části území ČR.

