Hasiči za dva dny zlikvidovali požár lesa u Rusavy. Hořelo v náročném terénu

S hašením zpočátku pomáhal také vrtulník. Příčina vzniku tohoto náročného zásahu i výše způsobené škody zůstávají předmětem vyšetřování, uvedl na facebooku mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
„Po necelých 51 hodinách hasebních prací a důkladném monitoringu celého požářiště byla dnes v 18:22 velitelem zásahu ohlášena celková likvidace požáru. Jednotky nyní provádějí úklid použitého materiálu a pomalu se vracejí na své základny,“ uvedl Řezníček.
Požár zasáhl přibližně tři hektary, šlo převážně o mladý smíšený les. Od noci na pondělí měli hasiči požár pod kontrolou a plameny se dále nešířily. Dnes ještě vyhledávali skrytá ohniska s využitím terénní techniky i dronové služby hasičů.
V pondělí večer a v noci na dnešek hasiči požářiště monitorovali dronem s termovizí. Snížili také stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných událostech.
Kvůli suchu a větru likvidují hasiči v posledních dnech v České republice více lesních a přírodních požárů. Rozsáhlý požár lesa je nadále zaměstnává například v Českém Švýcarsku. Podle meteorologů bude zvýšené riziko vzniku a šíření požárů hrozit do doby, než zaprší. Dnes a ve středu očekávají přeháňky a bouřky, ve čtvrtek by mělo být deštivo na podstatné části území ČR.