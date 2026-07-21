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Hasiči přestali zkrápět trosky budovy ve Zlíně, likvidaci požáru dosud neohlásili

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  13:04
Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34, která v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně začala hořet 9. července. Teplota pod sutinami aktuálně opět klesla. Společnost Cream, která objekt vlastní, kolem něj staví oplocení. V noci bude prostor střežit bezpečnostní agentura.

Nasazeny zatím zůstávají drony hasičů, které s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Likvidaci požáru, se kterým se potýkají už 13. dnem, ale hasiči dosud neohlásili. Kdy by se tak mohlo stát, nechtěla mluvčí předjímat. Teprve po likvidaci požáru si budovu může převzít vlastník a začít řešit její demolici.

Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Společnost Cream, vlastník objektu, kolem něj staví oplocení. (21. červenec 2026)
Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Společnost Cream, vlastník objektu, kolem něj staví oplocení. (21. červenec 2026)
Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Společnost Cream, vlastník objektu, kolem něj staví oplocení.
Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Společnost Cream, vlastník objektu, kolem něj staví oplocení. (21. červenec 2026)
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„Na místě se nachází jedna jednotka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, plus je tady dronová služba,“ řekla mluvčí. „Máme tady dvě jednotky s tím, že se dělá monitoring požářiště a na základě něho se budou určovat další kroky, které budou následovat.“

V pondělí požár likvidovaly tři jednotky hasičů, čtvrtá jim zajišťovala zázemí. Požár jedenáctipodlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi hasí profesionální a dobrovolné jednotky od čtvrtka 9. července.

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Trosky objektu, který se několik hodin po vypuknutí požáru na severní a západní straně zřítil, v minulých dnech prolévali vodou. Čerpali ji z nedaleké řeky Dřevnice. Nyní tyto práce pozastavili. „Teploty jsou nízké nebo téměř nulové, takže nehasíme a řeší se další postup,“ uvedla Javoříková.

Kolem budovy 34 se také staví plot. Vlastník budovy, společnost Cream, totiž získala od stavebního úřadu povolení k oplocení celého objektu.

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Kolem trosek tak vznikne trvalý bezpečnostní perimetr ve vzdálenosti zhruba 40 až 70 metrů. Celý prostor bude osvětlený a bude jej střežit bezpečnostní agentura.

Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to může i několik měsíců.

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Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani přesná výše způsobené škody.

Budovu vlastní společnost Cream, která v ní měla své sídlo. Hořet začalo nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se požár rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina.

14. července 2026
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