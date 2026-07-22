„O ukončení těchto opatření byli obyvatelé v okolí požáru informováni prostřednictvím systému varovných SMS zpráv. Na základě aktuální situace již není důvod pokračovat v dříve vydaných doporučeních,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je nyní nově zabezpečen oplocením. „Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti osob, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen,“ vysvětlila mluvčí.
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Hasiči přestali zkrápět trosky budovy ve Zlíně, likvidaci požáru dosud neohlásili
Na místě nadále zůstává jedna jednotka profesionálních hasičů, která trosky zřícená budovy průběžně monitoruje a je připravena okamžitě reagovat na případné změny situace.
„Podle potřeby je při monitorování využívána také dronová služba krajských hasičů vybavená termovizní technikou, která umožňuje průběžnou kontrolu místa i bez nutnosti vstupu do nebezpečných částí objektu.“
„Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje děkuje občanům za trpělivost, respektování vydaných doporučení i bezpečnostních opatření po celou dobu mimořádně náročného zásahu,“ dodala Javoříková.
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Jedno zařízení mohlo požáru zabránit, v budově ale nebylo, říká velitel hasičů
Příčina vzniku požáru i celková výše vzniklé škody jsou stále předmětem společného vyšetřování krajských hasičů a kriminalistů Policie České republiky.
To může podle hasičů trvat i několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.
Budovu vlastní společnost Cream, která v ní měla své sídlo. Hořet začalo nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky.
Odtamtud se požár rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Torzo objektu bude nutné zbourat.
Cream je připraven objekt převzít, termín předání však zatím nezná. Neví také, jak je narušená statika budovy. „Je to o rozhodnutí hasičů, kdy už nebude ohrožena bezprostřední bezpečnost v okolí a bude možné objekt předat,“ řekl ředitel marketingu a komunikace firmy Marcel Schmidt.
Odhaduje se, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Cream má vybranou odbornou firmu a čeká na její zasmluvnění. Je třeba mít také rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby.
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Majitel a zakladatel Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun.
Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun.
Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol.
Zásah hasičů byl mimořádně dlouhý
Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti až deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.
Délkou od začátku požáru do jeho likvidace, kdy už nejsou na místě žádná ohniska, patří zásah ve Zlíně k nejdelším v poslední době. Požáry v průmyslových areálech z minulých let se většinou podařilo hasičům zlikvidovat za podstatně kratší dobu.
Déle než nyní ve Zlíně trvala například likvidace nejrozsáhlejšího lesního požáru v historii Česka v létě 2022 v Českém Švýcarsku, která trvala skoro tři týdny.
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Uhašením všech ohnisek požáru ale často zásahy hasičů nekončí. Na místě i poté dohlížejí na požářiště či kontrolují nebo rozebírají konstrukce.
Vůbec nejdéle trvající zásah hasičů se odehrál také na Zlínsku. Šlo o likvidaci následků výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Zabral skoro šest let, od října 2014 do října 2020.
Hasiči se tam starali o měření přítomnosti chemických látek, zajišťovali opravy cest, čistili silnice a vozidla, stavěli ochranné valy, řezali spadlé stromy.