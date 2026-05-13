Požár auta ochromil dopravu u nemocnice, hasiči si s ním rychle poradili

  10:21
Příjezd do zlínské Krajské nemocnice Tomáše Bati v úterý ochromil požár osobního auta. Frekventovaná ulice na nábřeží v blízkosti nemocnice musela být obousměrně uzavřena. Hustý kouř a plameny šlehající z motoru vozu vyvolaly mezi kolemjdoucími lidmi zděšení, situaci však rychle zvládli přivolaní hasiči.
Příjezd do zlínské Krajské nemocnice Tomáše Bati ochromil požár osobního auta. (12. května 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

Na místo byli okamžitě vysláni profesionální hasiči ze stanice Zlín společně s jednotkou města Zlína. „V době jejich příjezdu byl automobil již v plamenech. Hasiči bez váhání nasadili hasební proud a během několika minut dostali požár pod kontrolu a následně jej zcela zlikvidovali,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

„Po uhašení provedli důkladnou kontrolu vozidla pomocí termokamery, aby vyloučili možnost opětovného vznícení. Následně automobil odtáhli ke kraji vozovky a rychle uklidili komunikaci tak, aby mohl být provoz na důležité dopravní tepně co nejdříve obnoven,“ dodala.

Místem totiž každou chvíli projíždějí auta záchranné služby nebo sanitky převážející pacienty do nemocnice. Ty musely mezitím zvolit příjezd vedlejšími branami případně přes čtvrť Příluky.

„Celá událost se naštěstí obešla bez zranění. Díky rychlému zásahu hasičů nedošlo k rozšíření požáru na zaparkovaná vozidla ani k větším komplikacím v hustém provozu poblíž nemocnice,“ upřesnila mluvčí.

Vyšetřovatel hasičů zjistil, že příčinou požáru byla technická závada v motorové části vozidla. Předběžná škoda je vyčíslena na 20 tisíc korun.

