„Chceme z hanáckého vdolku udělat značku, která jednou bude Kroměříž reprezentovat podobně, jako jinde funguje valašský frgál, štramberské uši, loštické tvarůžky nebo pardubický perník. “ uvedl kroměřížský radní Jiří Kašík.
Město oslovuje místní pekaře a chce, aby si turisté kromě zážitků z památek odváželi i vzpomínky na typické regionální chutě.
„Tradiční hanácký vdolek byl velký koláč z kynutého těsta, často přes celý plech. Plnil se tvarohem, potíral hlavně povidly a pak se sypal drobenkou,“ popsal vedoucí radničního odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče Pavel Zrna.
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Zatímco frgál je tenoučký, vdolek je silnější a vykynutější. Nezbytnou ingrediencí je tvaroh, kterým jsou naplněny i jeho okraje. Na něj se teprve dávala povidla, někdy ale i jiné náplně.
Vdolek nebyl každodenním pečivem. Pekl se při významných příležitostech, jako byly svatby, dožínky, hody a posvícení. Nebo při větších pracích na poli, kdy bylo třeba dobře nasytit mnoho lidí.
„Právě proto se dělaly co největší. Lidé měli velké pece, tak udělali velký vdolek a rozkrájeli ho na kousky,“ podotkl Zrna. Na rozdíl od frgálu velikost koláče není přesně daná a přizpůsobovala se velikosti pece.
První větší akcí, kde dostane kroměřížský vdolek prostor, bude zářijový festival Kroměříž září. „Součástí slavností bude gastro zóna s lokálními produkty, kde si návštěvníci mohou vychutnat regionální speciality a ochutnat to nejlepší z místní gastronomie. Samozřejmě včetně kroměřížského vdolku,“ řekl Kašík.
Otázkou je, jak se plány ujmou v praxi. „To je otázka i na místní pekaře, nakolik budou schopni udělat kvalitní regionální produkt za dobrou cenu,“ uvedl Zrna.
Valašsko je na rozdíl od Hané dlouhodobě velmi silná turistická destinace. Návštěvníci jezdí do Velkých Karlovic, Rožnova, na Pustevny nebo na Radhošť. Tam všude na ně frgál čeká.
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Od roku 2013 se chlubí evropským symbolem Chráněné zeměpisné označení, který zaručuje dodržování tradiční receptury a lokální původ. To mu dodává prestiž a zároveň chrání před napodobováním.
Hanácký vdolek podobnou ochranu nikdy nezískal. Valašský frgál je navíc oproti hanáckému vdolku trvanlivější a turisté si jej mohou snadněji odvézt s sebou.
Příběh frgálu tak ukazuje, že nestačí mít dobrý tradiční recept a nápad. „Potřebná je dlouhodobá propagace, spolupráce výrobců, vazba na cestovní ruch a ochota místních přijmout pečivo za součást své identity. A to je pro kroměřížský vdolek velká výzva,“ sdělil ředitel Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Michal Vala, který dříve organizoval gastronomické akce na Valašsku včetně soutěže o nejlepší frgál.
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