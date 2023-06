Obviněný člověk nemá být ve vedoucích funkcích, míní zlínský primátor

„Situace nás netěší,“ zmínil Jiří Korec. „Druhá věc je, že nemáme možnost, jak prověřit minulost člověka,“ dodal.

Zklamalo vás to po lidské stránce?

Pokud jde o lidské zklamání, tak tam určitě je, člověk nečeká něco takového. Na druhou stranu, dokud to nebude dořešeno, ctím presumpci neviny. Nechci se na Roberta dívat skrz prsty, budeme se normálně bavit dál, dokud se to nevyřeší. Odvedl kus dobré práce. Se svojí minulostí se musí vypořádat on i orgány činné v trestním řízení.

Může to uškodit zdejšímu hokeji?

Kdo to bude chtít využít proti hokeji, tak to využije. Klub ale funguje transparentně, děláme každý rok audity, spadáme pod všechny kontroly, snažíme se být důvěryhodní.

S čím půjdete na setkání majitelů klubu?

Z pozice města budeme chtít co nejtransparentnější přístup. Předpokládám, že dojdu s variantou, že do doby, než rozhodne soud, tak by (Hamrla) neměl být ve vedoucích funkcích. Pokud pak bude očištěn, tak mu funkce náleží dál.

Proč by neměl být ve vedení?

Klub nakládá s nemalými finančními prostředky a je závislý na financích od partnerů. Tento stav i v době, kdy nebude pravomocně odsouzený (Hamrla), může zkomplikovat důvěryhodnost a jednání s potenciálními partnery. Nebude to jednoduché rozhodnutí, musíme to zanalyzovat ze všech stran.

Může být na jiné pozici v klubu?

Může nastat varianta, že bude působit v nějaké pozici, která nebude statutárem a nebude závislá na financích, abychom ho neodstřelili úplně a aby jen nelítal po soudech a neseděl doma, když to přeženu. Je to otázka na spolumajitele a jde i o jeho názor. Může sám dojít s návrhem řešení. Rozhodnutí může být dočasné s tím, že se k tomu vrátíme za tři měsíce nebo za půl roku.