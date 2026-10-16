Obžalovali muže za únos a věznění chlapce v Halenkovicích. Hrozí mu výjimečný trest

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně – pobočky ve Zlíně podal obžalobu ke zlínské pobočce brněnského krajského soudu v pondělí.
|
Obviněný z únosu chlapce jde do vazby, podle žalobce šlo dítěti o život
„Věc souvisí s únosem nezletilé osoby, ke kterému došlo v obci Halenkovice dne 11. 12. 2025. Obviněný je v dané věci trestně stíhán vazebně a v případě prokázání viny je ohrožen trestem odnětí svobody v rozmezí 15 – 20 let nebo trestem výjimečným (20 – 30 let),“ uvedl ve zprávě mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný.
Dodal, že brněnské státní zastupitelství nebude k podané obžalobě sdělovat další podrobnosti.
Chlapec byl pohřešovaný od čtvrtka 11. prosince, kdy ráno nedorazil do školy ve Zlíně. V Halenkovicích a okolí po něm v dalších dnech pátraly stovky lidí. Policie v neděli 14. prosince poté, co hocha našla, uvedla, že byl zřejmě unesen a vězněn v chatě v sousední Žlutavě na Zlínsku.
|
Nemstěte se nám. Zdrcená matka muže obviněného z únosu chlapce promluvila
Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policisty, kteří poté zadrželi jednoho muže. Hoch byl podle policistů v pořádku. Po nalezení chlapce policie opakovaně vyzvala média a veřejnost, aby již nešířily osobní a citlivé chlapcovy údaje, a to včetně jeho fotografií.
|
17. prosince 2025