„Pančelko, mně už se to tak líbí.“ Zlínské gymnázium Lesní čtvrť má 90 let

  9:51
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť letos slaví devadesáté výročí svého založení. Při příležitosti tohoto jubilea se v Městském divadle Zlín koná výstava nazvaná Pančelko, mně už se to tak líbí. Představuje výběr výtvarných prací studentů, které vznikly ve spolupráci s pedagogy a odkazují na historii, atmosféru i současnou identitu gymnázia.
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť letos slaví 90. let. Při té příležitosti se v Městském divadle Zlín koná výstava nazvaná Pančelko, mně už se to tak líbí. Představuje výběr výtvarných prací studentů, které vznikly ve spolupráci s pedagogy. (leden 2026)

Gymnázium Lesní čtvrť ve Zlíně sídlí v moderních prostorách.
Součástí výstavy je také interaktivní program s názvem Zpět do lavic. Výstava je součástí širšího programu letošních oslav, jež zahrnuje také koncerty, setkání absolventů a další kulturní akce. V únoru se výstava přesune z divadla do prostor Baťova mrakodrapu, konkrétně do třetího podlaží.

Známky nejsou měřítkem úspěchu, říká ředitel prestižního zlínského gymnázia

Gymnázium bylo poprvé otevřeno v červnu 1936 jako Spolkové reálné gymnázium ve Zlíně, během válečných let se muselo několikrát stěhovat, později působilo jako jedenáctiletá střední škola a v 60. letech se přestěhovalo do současného areálu na Lesní čtvrti, který prošel rozsáhlou modernizací.

Postupně rozšiřovalo výuku jazyků i přírodních věd a stalo se důležitým centrem vzdělávání ve Zlíně, jímž je dodnes.

Gymnázium Lesní čtvrť ve Zlíně sídlí v moderních prostorách.
