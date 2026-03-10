Nález minometných granátů. Bagrista jeden nevědomky naložil na nákladní vůz

„Bagrista při výkopové práci dokonce jeden z nich nevědomky naložil na korbu nákladního vozidla i s ostatní zeminou,“ přiblížil mluvčí krajské policie Radomír Šiška.
Pracovníci k nálezu přivolali policii. Podle pyrotechnika se jednalo o minometné granáty rumunské výroby. Všechny tři nebezpečné kousky si odvezl k odborné likvidaci.
Policie upozorňuje, že v podobných případech nálezu předmětu připomínajícího munici je potřeba jednat obezřetně.
„Nijak s předměty nemanipulujte, vzdalte se do bezpečného prostoru a neprodleně kontaktujte policii na lince 158,“ dodal Šiška.