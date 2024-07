Legendární klub Golem má šanci na znovuotevření, nebude už ryze rockový

Golem fungoval v prostorech v centru Zlína od poloviny 90. let. Nyní by tu mohl po deseti letech znovu působit hudební klub. Ne už ryze rockový, ale multižánrový a nabízející i místo pro aktivity dětí či seniorů.

„Podobný mezigenerační klub ve městě dlouhodobě citelně schází. Byl by to další důležitý prvek v naší snaze o rozvoj Zlína jako širšího kulturního centra,“ řekl náměstek hejtmana David Vychytil.

Golem sídlí na náměstí Míru v přízemí budovy Tržnice, kterou vlastní holding Synot. Uzavřený je od léta 2014, kdy v něm skončil tehdejší nájemce. Synot zvažoval obnovu klubu, ale pak od těchto plánů odstoupil. Letos na jaře oznámil, že nabízí prostory k pronájmu a rekonstrukci.

Následně vstoupili do dění politici či lidé z místní univerzity. Vznikla skupina skládající se ze zástupců Zlínského kraje, jeho organizace ZRIA, města Zlína a Univerzity Tomáše Bati (UTB), která jedná se Synotem o možnosti pronájmu a následného zřízení klubu.

„Obnovení klubu Golem zapadá do pomyslného ekosystému, který chceme společně s městem a univerzitou vybudovat. Důležitá je pro nás podpora veřejnosti, kterou cítíme,“ popsal krajský radní Jiří Jaroš. „Jen málokdo z lidí střední generace žijících ve Zlíně v Golemu nikdy nebyl a pro velkou část z nich má dodnes kultovní status.“

Opravy za desítky milionů

Také skupina Synot jednání potvrdila a ocenila zájem samosprávy. Podle ní je však předčasné spekulovat o dalším využití klubu Golem.

„Nejprve budou shromážděny podklady, které přesně ukážou, k jakým projektům je klub vhodný, a také odhalí aktivity, které především mládeži ve Zlíně schází,“ uvedla mluvčí Synotu Magda Pekařová. „Teprve poté budou probíhat další jednání. Ta jsou v plánu po prázdninách.“

Pokud všechno půjde dobře a podaří se vyřešit způsob provozování, vytvořit projekt a vyřídit stavební povolení, mohl by nový podnik fungovat od konce roku 2025. Finanční náklady zatím nejsou známé, ale patrně se budou pohybovat v desítkách milionů korun.

„Očekávám samozřejmě otázky, proč by podobný klub neměl zřídit soukromý subjekt. Podle mě je to v současných ekonomických podmínkách nerealizovatelné. Zlín je malé město a byla by to příliš riziková investice,“ upozornil Vychytil. „Proto je úloha veřejné sféry, aby do toho vstoupila. Už proto, že potřebujeme ve Zlíně a celém kraji udržet mladé lidi. A chceme jim nabídnout nejen pracovní možnosti, bydlení, ale i kulturní vyžití,“ doplnil.

Předběžná idea je následující: kraj či magistrát by se stal dlouhodobým nájemcem a pod nimi by coby podnájemník fungovala jimi zřizovaná společnost nebo jiný provozovatel.

„Nejdříve si musíme říct, jaké by bylo možné využití klubu, a až pak můžeme vybírat provozovatele,“ naznačil Vychytil. „Shodli jsme se, že pokud do toho má jít veřejný sektor, nemohou se tam konat jen komerční akce o víkendu, ale programem se musí zaplnit celý týden.“

Ve všední dny tréninky, o víkendu diskotéky

Přes týden by tak v Golemu mohly být tréninky a vystoupení místních dětských i dospělých souborů, v pátek a sobotu večer diskotéky, rockotéky nebo živé koncerty a v neděli přes den program pro děti či seniory. Právě starší generace by sem mohla chodit na odpolední hudební zábavy. Otázkou také je, zda by tady fungovala klasická restaurace jako za dřívější éry Golemu, nebo jen bar otevřený během jednotlivých akcí.

„Líbilo by se mi, kdyby se vznik multifunkčního klubu propojil s organizací Živý Zlín a našlo by se částečné využití pro jejich koncerty či pro vystoupení dětí ze základních uměleckých škol, divadlo a další nekomerční akce,“ uvažuje zlínský primátor Jiří Korec.

„Nový“ Golem by také přinesl výrazný impulz pro klubovou scénu ve Zlíně. Ta dnes skomírá a je odkázána na menší podniky. Pomoci v této souvislosti může i univerzita, která připravuje vlastní multikulturní univerzitní klub. Otevřít by ho chtěla v průběhu roku 2025.

„Znovuotevřením klubu Golem by došlo k dalšímu výraznému doplnění volnočasových aktivit pro studenty. Budeme jen rádi, pokud v centru Zlína nebude fungovat jen náš, ale i další klub,“ sdělil ředitel Kolejí a menz UTB Michal Navrátil.