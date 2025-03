Manžela uviděla po 16 letech. Silný okamžik, vzpomíná oční chirurg Stodůlka

Šedesát let by mu hádal jen málokdo. A Pavel Stodůlka se na věk, který oslaví v úterý, zdaleka necítí.

„Když celý život nabíráte profesní zkušenosti a přitom pořád stíháte držet tempo s inovacemi a změnami v oboru, je to ideální kombinace. Zejména u lékařů. K tomu trochu sportu a zdravá strava a jde to,“ říká oceňovaný oční chirurg ze Zlína a šéf sítě klinik Gemini.

Jak lékař pozná, že stárne?

Asi jako každý jiný člověk, je to hodně individuální. Řada lidí pořád profesně zraje. Já třeba s věkem pochopil, že musím více rozdělovat úkoly a povinnosti lidem kolem sebe a že už nejsem schopen dělat věci v tak vysokém tempu, jako když jsem byl mladší. Vyvažují to zmíněné zkušenosti a vycizelovaný systém, který si za ta dlouhá léta osvojíte a stále vylepšujete. Ve skupině Gemini máme deset klinik v Česku a dvě v zahraničí, zaměstnáváme na 500 lidí, takže objem práce během let stále roste. Pořád jsem nejvíc vytížený jako oční chirurg, proto musím práci delegovat.