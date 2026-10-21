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Gajdy, ovce a dřevěnice. Valašsko není pro srdečného dudáka folklor, ale životní styl

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  15:00

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Petr Sovják z Neubuze hraje na gajdy, zpívá staré valašské písně, sbírá valašské kroje i historické artefakty z života lidí na dědinách. (květen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Když se řekne moravská lidová muzika, lidem se vybaví cimbálovka. Jenže cimbál se na Moravě rozšířil až na počátku 20. století. Do té doby dominoval nástroj, který si lidé spojují spíš se západními Čechami – dudy neboli gajdy. Tuto zapomenutou tradici oživuje valašský patriot Petr Sovják z Neubuze na Zlínsku.

Kozí měch, dřevěné píšťaly a táhlý zvuk nástroje připomínají dobu, kdy gajdoš nebyl jen hudebníkem vystupujícím na folklorních festivalech, ale přirozenou součástí života valašské vesnice.

Petr Sovják přes den pracuje v dílně u starého stroje, který pamatuje národní podnik Svit a možná ještě Baťu. Vysekává těsnění. Pak přijde domů, převlékne se do kroje, vezme gajdy a vyrazí hrát.

„Musíte své gajdy dobře znát a vědět, kam sáhnout. Je to podobné, jako se obtoulat s milenkou. Když ji moc stlačíte, řve. Když ji stlačíte málo, tak taky řve.“

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