Kozí měch, dřevěné píšťaly a táhlý zvuk nástroje připomínají dobu, kdy gajdoš nebyl jen hudebníkem vystupujícím na folklorních festivalech, ale přirozenou součástí života valašské vesnice.
Petr Sovják přes den pracuje v dílně u starého stroje, který pamatuje národní podnik Svit a možná ještě Baťu. Vysekává těsnění. Pak přijde domů, převlékne se do kroje, vezme gajdy a vyrazí hrát.
„Musíte své gajdy dobře znát a vědět, kam sáhnout. Je to podobné, jako se obtoulat s milenkou. Když ji moc stlačíte, řve. Když ji stlačíte málo, tak taky řve.“