Za parkování v centru Fryštáku se platí, auta už tam nestávají celý den

Jde o zhruba 70 míst. „Udělali jsme to proto, že náměstí bývalo úplně plné. Lidé neměli kde zaparkovat, když se vraceli domů, šli do obchodu nebo na oběd,“ řekl starosta Pavel Gálík.

Na náměstí je hodně obchodů, restaurace i městský úřad. Často se stávalo, že lidé sem ráno přijeli více auty, která zde nechali, a dál pokračovali jedním, případně autobusem. Auta pak celý den pouze zabírala místo. „Naši obyvatelé si na to stěžovali,“ poznamenal Gálík.

Na náměstí je teď první půlhodina zdarma, stání do hodiny vyjde na 10 korun a každá další hodina na 20 korun. Platí to každý pracovní den od 7 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 11 hodin. Výjimku tvoří rezidenti, kteří dostanou parkovací kartu za 500 korun na rok. A také provozovatelé zdejších služeb, kteří za ni zaplatí 1 500 korun.

„Po spuštění placeného parkování tady máme každý den přibližně dvacet volných míst, každý zaparkuje bez problémů,“ zmínil Gálík. „A když potkám lidi, tak říkají, že jsou spokojení, protože mají kde zaparkovat. Někomu jen trochu vadí, že musí jít k parkovacímu automatu, ale my to nemáme jak jinak udělat,“ doplnil.

Místní obyvatelé potvrdili, že přes den bývala potíž najít na náměstí volné místo, což se už dnes nestává. „Když tam přijedu ve všední den do obchodu, tak už nemusím pomalu objíždět náměstí a čekat, kdy se nějaké místo uvolní. Z mého pohledu je to teď lepší,“ sdělil jeden z návštěvníků, který bydlí nedaleko a jezdí sem nakupovat.

Aby se řidiči pouze nepřesunuli na bezplatná parkoviště v okolí, město na nich zavedlo omezené stání. Zdarma je tam možné zaparkovat jen na dvě hodiny. Týká se to parkoviště před zdravotním střediskem, sokolovnou a penzionem.

Od ledna je navíc z ulice Na Hrádku pod náměstím jednosměrka, na niž je možné vjíždět jen z hlavního průtahu městem na Zlín a Holešov.

Další dopravní novinky by měly přijít do léta. Jednosměrná bude ulice Dr. Absolona za radnicí ve směru od Dolní Vsi k cestě na Holešov. V ulici Ignáce Stuchlého poblíž náměstí město upraví parkování. „Dnes tam lidé parkují chaoticky, vyznačíme tam parkovací místa, aby to bylo jasné. Platit se nebude,“ dodal Gálík.