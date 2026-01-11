Oprava náměstí zbrzdí dopravu přes Fryšták. Vše komplikuje nedostavěná dálnice

Milan Libiger
  10:18
Náměstí Míru ve Fryštáku projde zásadní proměnou. Rozšíří se park v jeho centru, přibudou tam stromy, lavičky kašna i pítko. Opraví se také přilehlá autobusová zastávka, pod níž vznikne retenční nádrž pro dešťovou vodu.

Náměstí Míru ve Fryštáku projde zásadní proměnou. Kvůli tomu bude od února 2026 až do léta 2027 uzavřené. (prosinec 2025) | foto: město Frytšták

Kvůli tomu bude náměstí od února 2026 až do léta 2027 uzavřené. Dočasně bude omezen i hlavní silniční průtah přes město, což zbrzdí také řidiče, kteří tudy pouze projíždějí. Potíž je v tom, že stále není otevřená celá dálnice D49 z Hulína, s čímž vedení radnice nepočítalo.

„Kdyby byla dálnice otevřená, pomohlo by nám to,“ konstatoval starosta Fryštáku Pavel Gálík. „Pokud se otevře příští rok v létě, jak stát slibuje, tak by velká část dopravy mohla z města zmizet.“

Dokončení dálnice D49 se blíží. Silničáři potřebují získat jen stavební povolení

Hlavní silniční tah vede přes náměstí a denně jím v pracovních dnech projede až jedenáct tisíc aut. Po otevření dálnice jich může být třeba jen polovina. Průjezd přes náměstí bude krátkodobě omezený, změny se dotknou také autobusové zastávky. Konkrétní podoba omezení a změn se aktuálně řeší.

Uzavření náměstí bude velkým zásahem do každodenního života obyvatel Fryštáku. „Bude to náročné pro všechny, ale výsledný efekt by měl stát za to,“ věří Gálík.

Po otevření dálnice se provoz sníží

„Když se rozšíří park a přibude zeleň, vznikne v centru města klidová zóna, kde budou moci lidé trávit volný čas. Celé náměstí bude mít jiný charakter, bude to vizitka našeho města a dalších mnoho let se do něho nebude muset zasahovat,“ doplnil.

Po otevření dálnice D49 by se měl provoz na náměstí snížit, a i proto bude moci v centru vzniknout místo pro odpočinek. Stávající park se rozšíří směrem k hlavní cestě, v jeho středu přibude kašna a pítko. Vysadí se také přibližně 45 nových stromů.

Koridor s termokamerami a světly pro zvěř brzdí stavbu. Zlín řeší přivaděč už deset let

Některá stávající parkovací místa budou zrušena, jiná nová však přidána, celkově by jich mělo být stále asi sedmdesát. Vymění se také povrchy stávajících chodníků a zpevněných ploch, přibudou nové chodníky.

Opravy se dočká autobusová zastávka, kde přibudou hodiny a elektronická tabule o příjezdech a odjezdech spojů.

Vedení radnice v lednu uspořádá veřejné setkání s občany, kde je bude konkrétně informovat o tom, co je čeká. Investici za více než 60 milionů korun město zaplatí z poloviny z dotačních peněz.

Šmoulí město zmizelo ze sídliště Jižní Svahy, nahradí ho budova z modulů

Na Jižních Svazích ve Zlíně skončila demolice tzv. Šmoulího města. (leden 2026)

Prostor v centrální části Jižních Svahů je dnes obehnaný plotem, za nímž je jenom prázdný prostor. Přesněji řečeno jsou tam dvě mobilní buňky a násep zeminy. Jinak nic, pouze vítr. Po přibližně 30...

8. ledna 2026  9:20

Ředitelka zlínské hygieny čelí obvinění. Vojtěch požaduje vyvození odpovědnosti

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková

Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela....

7. ledna 2026  17:55,  aktualizováno  19:36

