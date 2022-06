Zlín chystá kruhový objezd na příjezdu od Fryštáku, bude jen dočasný

Cesta do či ze Zlína se tím sice trochu zbrzdí, nicméně řidiči, kteří v dopravních špičkách jedou z Jižních Svahů, nebudou muset čekat na odbočení na hlavní silnici i několik minut, což se dnes pravidelně děje.

„Myslím, že na podobnou stavbu se zde dlouho čekalo. Chceme tímto krokem zlepšit bezpečnost dopravy v tomto místě a zároveň připravit zlepšení dopravních toků po dokončení dálnice D49 u Fryštáku,“ řekl městský radní pro dopravu Michal Čížek.

„Chystáme to jako dočasnou stavbu na letošní srpen, pokud se nám podaří vysoutěžit dodavatelskou firmu. Uděláme to po dohodě se Zlínským krajem na vlastní náklady,“ nastínil. Náklady vyjdou na 3,7 milionu korun.

Příjezd do Zlína od Fryštáku je ve vlastnictví kraje, který chystá jeho přestavbu na dálniční přivaděč. Přípravy se ale protahují, proto chce město alespoň provizorně situaci odlehčit rondelem. „Povrch stávající vozovky se obrousí, ať vydrží pět či šest let jako nový. Když potom kraj postaví přivaděč, křižovatka se odstraní,“ nastínil Čížek.

Pokud by se městu výběrové řízení na dodavatele protáhlo, odloží stavbu na příští letní prázdniny. Policie totiž výstavbu dovolí jenom v červenci či srpnu, protože v tuto dobu je mírnější provoz a dopravní komplikace nemusejí být tak velké.

Ani srpnový termín však nebude bez potíží. Stavba totiž musí být dokončena do zahájení Barum Czech Rally Zlín. Podle Čížka by měl být během výstavby otevřený vždy alespoň jeden jízdní pruh pro oba směry. I tak se mohou tvořit kolony. Místu se navíc nelze vyhnout, pokud si řidiči nebudou chtít příliš zajíždět. „Výstavba potrvá jen 14 dní a doprava bude řízena kyvadlově,“ doplnil Čížek.

Řidiče čekají komplikace

Zlínští motoristé však musejí o prázdninách počítat s ještě zásadnějšími komplikacemi, které nastanou na příjezdu do města od Otrokovic. Silničáři budou v Prštném opravovat povrch hlavní cesty, která je nejvytíženější v kraji. V týdnu od 4. do 13. července půjde o zhruba 300 metrů ve směru do Otrokovic, včetně křižovatky k supermarketu Albert, která se uzavře.

Objížďka k němu povede přes centrum města a po druhé straně řeky Dřevnice. V následujícím týdnu nebude průjezdných 600 metrů vozovky do centra, přičemž objízdná trasa je navržená přes Podhoří a Letnou, po ulicích Svatopluka Čecha a Mostní.

Silničáři v Prštném opravili nejhorší výtluky už loni, letos má být zásah plošnější a trvanlivější.

„Samozřejmě to bude nepříjemné, protože po této cestě jezdí přes 30 tisíc aut denně. Opravíme ale jen její krátký úsek, navíc v krátkém období,“ dodal šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.