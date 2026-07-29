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Osm místo jedenácti. Vláda schválila seznam zón pro soláry a větrníky

Milan Libiger
  15:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
13 fotografií
Místo jedenácti jich nakonec má být ve Zlínském kraji jen osm. Vláda schválila seznam akceleračních zón pro solární a větrné elektrárny bez Malenovic, Tetětic a Lukovečku. Mezi tamními obyvateli vzbudil původní plán kritiku, protestovali starostové, vznikaly petice, organizovaly se i demonstrace.

Když ministerstvo pro místní rozvoj na jaře zveřejnilo seznam akceleračních oblastí, v nichž bude snadnější stavět větrné a sluneční elektrárny, vzbudilo to mezi dotčenými obcemi a městy negativní reakce. Celkově jich bylo navrženo 110, ve Zlínském kraji 11.

Ve zlínských Malenovicích uspořádali protestní akci, neboť tam měla místo sadu, louky a pole vzniknout na 49,4 hektarech solární plantáž. Nakonec nevznikne. Vláda schválila změnu územního rozvojového plánu se zredukovaným seznamem 61 zón, v kraji jich je osm.

„Od začátku jsme říkali, že navržená lokalita není pro podobný záměr vhodná. Aktivně jsme hájili zájmy obyvatel Malenovic i celého Zlína a uplatnili k návrhu zásadní připomínky. Rozhodnutí vlády potvrzuje, že naše argumenty byly oprávněné,“ zmínil primátor Jiří Korec.

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Odvolává se přitom na ministerstvo životního prostředí, jež posuzovalo dopad oblastí na životní prostředí a Malenovice vyřadilo kvůli ochraně krajinného rázu, přírodních hodnot i ekologických funkcí.

Ministerstvo pro místní rozvoj, jež návrh pro vládu zpracovalo, však jako důvod uvádí rozlohu. „Akcelerační oblast nesplňovala kritérium celostátního významu z hlediska rozlohy, což je minimálně 50 hektarů,“ sdělila mluvčí resortu Veronika Lukášová.

Z původního seznamu vypadly v kraji ještě dvě oblasti pro větrníky: Lukoveček a Tetětice. U první ministerstvo argumentuje ochranou biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců, u druhé ochranou historických hodnot celostátního významu, čímž jsou památky UNESCO v Kroměříži, odkud by byly vrtule vidět.

Příliš blízko zástavbě

V zóně Tetětice, která se dotýkala i dalších obcí, mělo stát skoro 40 větrníků až 200 metrů vysokých. Některé byly navržené jen 500 metrů od zástavby.

„To byl čirý nesmysl. Jsme rádi, že naše oblast tam není,“ řekl Pavel Horák, starosta Morkovic-Slížan, kam zóna také zasahovala. „Ale celkově mě mrzí, že se nabilo těm, kteří jsou proti všemu. Ztíží nám to jednání o smysluplných větrných elektrárnách,“ doplnil.

Obce si většinou zpracovaly odborné podklady, že vrtule jsou na půl kilometru slyšet a že by měly být alespoň přes kilometr vzdálené od domů. Také na potíže, které způsobí zemědělcům, ptákům či poškození estetického rázu krajiny.

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Pokud jde o oblast Lukoveček, kde jich mělo být 11, zasahovala také do více katastrů, i do Rackové. „Jsme spokojení, protože jsme větrné elektrárny opravdu nechtěli. Hlavním důvodem byl hluk,“ sdělil starosta Rackové Jaroslav Kaňa.

Vrtule by byly blízko Hostýnským vrchům, kde jsou oblasti vyčleněné pro chráněné savce, jako jsou vlci, medvědi a rysi. Podle starosty Lukovečku Lukáše Pšeji lidé zahlédli vlka minulý týden, medvěda loni a někteří myslivci narazí i na rysa.

„Přisuzujeme úspěch naší věcné argumentaci. Biokoridory byly jedním z bodů, které jsme zmiňovali,“ poznamenal.

Zóny neznamenají povolení

Další obce však s připomínkami neuspěly. Například do katastru Kelče zasahují hned tři oblasti pro větrníky, byť rozsah jedné byl nakonec zredukovaný.

„Jsme zklamaní. Posílali jsme připomínky na ministerstvo pro místní rozvoj. Jsem zvědavý, jak se s nimi vypořádalo. Dokument měl 35 stran. Obraceli jsme se i na vládu a na prezidenta,“ konstatoval starosta Kelče Karel David.

Vrtule i tady měly být 500 metrů od zástavby, což je podle něho příliš blízko. Obce se ve všech třech oblastech spojily a nechaly si vypracovat hlukovou studii, podle níž mají být větrníky minimálně 1,5 kilometru od zástavby.

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Dvě oblasti zasahují i do nedalekých Kunovic na Vsetínsku. „Teď půjde o to, jestli za omezujících podmínek, které byly v původním návrhu a stanovené ještě budou, bude reálné, aby se tady něco postavilo,“ nastínil starosta Josef Haša.

Pro každou oblast jsou totiž stanovená opatření, která mohou investory omezit. Schválení zón tedy neznamená automatické povolení solárů a větrníků.

„Jsme smutní,“ sdělil starosta Loukova Antonín Zlámal. Do katastru obce zasahuje zóna z Olomouckého kraje. Podle starosty se obec věnuje ekologii, buduje vodní díla a vyjádřila nesouhlas s návrhem. Je připravená se negativně vyslovit i v rámci stavebního řízení.

29. dubna 2026
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