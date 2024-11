Zlín nemá peníze na nový fotbalový stadion, začne s opravou stávajícího

Se stavebními pracemi město plánuje začít v příštím roce. „V současné době jsme v situaci, kdy nám finanční prostředky neumožňují stavět nové stadiony za miliardy či vysoké stamiliony korun,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Podle něho je proto potřeba nejprve dostavět tribunu, a pak si zadat studii na obnovu celého stadionu.

„Postupnou rekonstrukcí ho pak budeme kultivovat,“ naznačil Korec. „Může se ale stát, že nám studie ukáže, že náklady na opravu budou enormní. Pak otevřeme diskusi, jestli rekonstruovat současný stadion, nebo postavit někde jinde nový. To by ale přestavba musela stát neadekvátní částku,“ vysvětlil.

Město chtělo již v minulosti za téměř miliardu korun velkoryse přestavět zimní stadion. Když ale nedosáhlo na dotaci, pustilo se do jeho drobnějších oprav, které prodloužily životnost zimáku o dalších deset let. Podobné by to mohlo být i s fotbalovým stadionem.

Stadion se konečně uzavře

Vedení fotbalového klubu záměr města vítá. „Jakákoliv úprava bude dobrá, pokud se o novém stadionu neuvažuje,“ reagoval ředitel FC Zlín Leoš Gojš. „Kromě dostavby tribuny ale zatím není nic konkrétního,“ doplnil.

Klub by chtěl zkvalitnit zázemí a infrastrukturu stadionu s tím, že je potřeba postupovat podle licenčního manuálu Fotbalové asociace ČR, aby byly splněny nezbytné podmínky.

Fotbalisté loni sestoupili a hrají druhou ligu. Zároveň však vedou tabulku, takže příští rok by se ve Zlíně opět mohla hrát nejvyšší soutěž. A současně by se dostavovala východní tribuna.

Prodloužila by se o třicet metrů, tedy přibližně o třetinu své délky, až téměř k rohovému domu, kde by zůstalo pár metrů nezastavěného prostoru. Její součástí mají být toalety a bufet, chybět nebude bezbariérový přístup a výtah. Kapacitu má mít 916 míst, přičemž dnes stadion pojme 5 898 diváků.

„Pokud se fotbalisté vrátí do nejvyšší ligy, zlobit se nebudeme,“ usmál se Korec. „Když jsou ze Zlína televizní přenosy, pořizují se ze západní, tedy hlavní tribuny, takže lidé mají výhled jen na půlku východní tribuny. Jakmile bude dodělaná, stadion se uzavře ze všech stran a bude lepší než dnes,“ nepochybuje.

Bez nové střechy. Nejsme v Anglii, zní z radnice

Práce vyjdou na 56 milionů korun a hotové by a mohly být do konce první poloviny roku 2026. Ovšem pouze v případě, že vše půjde bez zádrhelů.

Město bude nejprve hledat firmu, která udělá projekt, vyřídí si povolení a objekt také postaví. Výběrové řízení chce vypsat v lednu a smlouvu s vítězem uzavřít v dubnu.

Technologicky má dostavba navázat na současnou tribunu. „Bude založená na pilotech, pak bude železobetonová konstrukce a nahoře ocelová střecha,“ upřesnil vedoucí odboru realizace investičních akcí radnice Petr Hloušek.

Dostavba bude na současnou tribunu navazovat i v tom, že její střecha nezakryje všechna místa na sezení. Prodloužení stávající střechy by totiž neunesla a musela by se posílit. Pak by se mohla odstranit střecha a položit nová. To vše by ale znamenalo další peníze. Proto se město rozhodlo, že střecha zůstane stejná i na nové části tribuny.

„Nejsme v Anglii, kde prší každý druhý den. A fotbal je venkovní sport,“ poznamenal Hloušek.

Studie na celkovou rekonstrukci se má začít zpracovávat příští rok, současně s dostavbou tribuny. Město přitom do fotbalového stadionu průběžně investuje. Aktuálně vydá tři miliony korun na úpravu a údržbu ocelových konstrukcí jižní a západní tribuny, na níž opraví rovněž okapy.

„Okapy jsou někde prorezivělé, a proto přes plechy někdy docházelo k zatečení. Tomu chceme předejít,“ přiblížil Karel Havlíček, ředitel městské společnosti Steza, která se o zlínská sportoviště stará.

S licencí pro první ligu nebude problém

Údržba konstrukcí se uskuteční na jaře. Steza také opraví schodiště na severní tribuně, kde z některých stupňů opadává beton. Vymění i zastaralé sedačky.

„Víme, v jakém stavu je stadion, a chceme, aby vypadal podobně jako zimní. Na zimních stadionech (vedle hlavního stojí i vedlejší ledová plocha – pozn. red.) jsme za dva roky udělali spoustu práce. Je to vidět a také jsme tím odstranili všechna bolestivá místa,“ uvedl Havlíček.

Na fotbalovém stadionu město loni u východní tribuny instalovalo dva nové vstupní turnikety. „Pomohly. Diváci byli dřív zvyklí chodit patnáct minut před utkáním, teď se to zlepšilo,“ všiml si Gojš.

Pokud by se Zlín vrátil do nejvyšší soutěže, musel by si ještě pořídit kamerový systém, což je nezbytná podmínka pro prvoligové kluby. Jinak by s licencí neměl mít problém.

Město už dříve na stadionu rozšířilo sociální zařízení pro ženy a opravilo výběhové plochy, rozvody topení v hlavní tribuně či prádelnu. Sanovalo také průvlaky a podlahy ve východní tribuně, pořídilo dvě střídačky a vyměnilo světelné zdroje ve stožárech.