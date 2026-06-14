Zlín má souhlas majitelů bytů s dostavbou fotbalové tribuny na stadionu

Některým majitelům vadilo, že by prodloužení tribuny ve stejné výšce stínilo jejich pokoje. Podmínkou byl souhlas všech.
Původní návrh doznal změny v tom, že se východní tribuna sníží o tři až čtyři řady sedaček a v této výšce se prodlouží téměř k domu. Pak by měl být částečně zastíněný jenom jeden byt, ale bez toho už není možné proluku zastavět. Všichni majitelé s návrhem souhlasili.
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„Máme ústní dohodu k návrhu řešení, v němž budeme dál pokračovat. Stejně tak i v komunikaci s vlastníky nemovitosti, aby byli u celého procesu a mohli připomínkovat smlouvy i další věci,“ shrnul primátor Jiří Korec. „Věřím, že už se to na ničem nezasekneme,“ doufá.
Vlastníci jsou spokojení
Město musí směnit pozemky s majiteli bytů, aby na nich šlo postavit tribunu. Předběžná dohoda už existuje. „Nikdy jsme se nebránili dohodě, ale muselo to být pro dotčené byty přijatelné. Teď se našlo řešení, které má hlavu a patu pro obě strany,“ sdělil člen společenství vlastníků a také bývalý zlínský fotbalový útočník Petr Slončík.
„Říkali jsme, že se nebráníme dostavbě, ale musí to mít smysl. Vždycky to bude nějak stínit, ale už je to pro majitele bytů přijatelné. Chtějí to obě strany, teď musí ještě dojít k potřebným administrativním úkonům,“ doplnil tatínek ligového záložníka Toma Slončíka, který na zlínském stadionu fotbalově vyrostl.
K dohodě došlo tento týden. „Myslím si, že by to teď mělo dostat rychlejší spád. Město je připraveno tribunu dostavět a obyvatelé s tím souhlasí. Je to velmi pozitivní zpráva,“ míní Karel Havlíček, ředitel městské společnosti STEZA, která se o sportoviště stará.
Zlepší se zázemí pro diváky
Navrhovaná vzdálenost od domu zůstane stejná jako v původním návrhu, tedy pět až šest metrů. Stávající tribuna se sníží o 2,5 metru, což jsou tři až čtyři řady sedaček. A ve stejné výšce se prodlouží o přibližně 30 metrů.
„Důležité je, že tam nebude díra a zlepší se zázemí pro diváky. V dostavbě tribuny přibudou toalety, možná i bufet. Bude tam také přístup pro hendikepované,“ přiblížil Havlíček.
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Stávající východní tribunu bude třeba lehce opravit, například doplnit betonové krytí na sloupech, kde je obnažená ocelová výztuž.
STEZA nachystá projektovou dokumentaci dostavby, do níž se promítnou i připomínky obyvatel domu. V běhu je potřebná změna územního plánu města. Pak se bude vybírat zhotovitel. „Když se na tom bude pracovat, mohlo by se v průběhu dvou let začít stavět,“ věří Havlíček.
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Samotná dostavba by nemusela trvat dlouho, protože se bude provádět z prefabrikovaných dílů. Na stávající tribuně se odstraní střecha, aby se mohla snížit. Ve hře je potom celková rekonstrukce stadionu, na kterou si STEZA nechala zpracovat studii. Východní tribuna by se mohla zastřešit současně se severní, a to včetně rohu, kde je dnes informační tabule.
Hlavní tribuna by se zvýšila a přiblížila k hrací ploše. Tím by se zvětšil prostor pro zázemí v jejích útrobách. Upravila by se také jižní tribuna, která se může přiblížit k hlavní, ale nepropojila by se z ní.
Až deset tisíc diváků
Stávající kapacita stadionu necelých šest tisíc míst by se po všech úpravách mohla zvýšit až na deset tisíc. Náklady vzejdou až z podrobnějších finančních rozvah.
„Myslím si, že teď je to rozumně navržené. Jsme hlavně rádi, že první krok odsouhlasili majitelé bytů, protože jsme spoustu let nebyli schopni najít společnou řeč,“ dodal Havlíček.
Klíčové však budou finance, kterých město nemá mnoho. Navíc ho čekají velké investice v řádech stovek milionů korun, které chce rozjet v letošním roce. Například proměna Velkého kina na víceúčelový kulturní sál nebo dostavba radnice.
Fotbalový klub by lepší podmínky samozřejmě uvítal. „Jediná možnost je udělat rekonstrukci po etapách. Jinak se to bude stále odkládat,“ domnívá se dlouhodobě majitel FC Zlín Zdeněk Červenka.
Důstojnější prostředí by zvedlo prestiž klubu a mohlo více lákat potenciální investory, kteří by zvažovali vstup do zlínského fotbalu.