Když chtěl člověk dělat folklor, musel občas zazpívat i pro komunisty

Výstava Moc folkloru se vrací do období totality a prostřednictvím dvanácti osobností připomíná proměny slováckého venkova i zneužívání folkloru pro komunistickou propagandu. V Uherském Hradišti ve Smetanových sadech je k vidění do 10. srpna, potom poputuje do Kyjova a následně do Brna.