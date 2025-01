Pracovat pouze čtyři dny v týdnu? Jenom když klesne výroba, zní z firem

Když hospodářská komora ve Zlínském kraji loni dělala mezi svými členy průzkum, zda jsou pro zkrácení pracovního týdne zaměstnancům ze 40 na 37,5 hodiny, většina odpovědí byla negativní. „Uváděli, že by je zkrácená pracovní doba poškodila, a to i pokud by mohli adekvátně snížit mzdu,“ popsala ředitelka krajské hospodářské komory Renata Brázdilová.

Skoro každá pátá firma z šetření ale zkrácenou pracovní dobu již poskytuje jako formu benefitu.

„Je důležité, aby podobné změny v rozvržení pracovní doby byly zaváděny pouze tam, kde je to efektivní,“ řekla Brázdilová. Proto podle ní není žádoucí, aby se zkracování pracovní doby, byť zatím jen o hodiny, zavádělo plošně prostřednictvím právních předpisů.

Od letoška pracují kratší dobu zaměstnanci uherskohradišťského holdingu Mesit, který dodává výrobky pro letecký a obranný průmysl. Místo 40 hodin týdně dělají jen 37,5 hodiny týdně.

Firma má zakázek hodně a podle jejího vedení jde o nalezení rovnováhy mezi prací lidí a jejich osobním životem.

„Pracujeme na sofistikovaných projektech pro velmi náročná průmyslová odvětví a potřebujeme dobře motivované zaměstnance,“ sdělila personální ředitelka Mesitu Leona Pospíšilová.

Podnik si od toho slibuje zvýšení produktivity a lepší pracovní atmosféru. „Předpokládáme, že dlouhodobé benefity by měly převážit krátkodobé náklady na jeho zavedení. Pro některé zaměstnance to znamená i určitou kompenzaci doby, kterou stráví dojížděním do práce a z práce,“ doplnila Pospíšilová.

Sladit soukromý a pracovní život

V mnoha firmách už zaměstnanci 37,5 hodiny týdně pracují, někde však jen dělnické profese. A tam, kde to tak je, o dalším zkracování týdne neuvažují. Týká se to valašskomeziříčské chemičky Deza a napajedelské plastikářské společnosti Fatra, jež patří pod holding Agrofert.

„Zaměstnancům se snažíme pomoci sladit práci a soukromý život jiným způsobem,“ uvedl mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. V závislosti na pracovní pozici tam mají jeden či dva týdny dovolené navíc, než stanoví zákoník práce.

V dalších podnicích by zkrácení zavedli zase jen v případě výrazného úbytku zakázek a nevytíženosti zaměstnanců.

„Děláme všechno pro to, abychom udrželi objem zakázek a aby nedošlo k jejich poklesu. K tomuto řešení bychom přistoupili jen v případě, že by šlo o kritickou situaci a využili bychom jej jako krizové řešení,“ potvrdil ředitel sazovické strojírenské společnosti Dudr Tools Ondřej Turecký.

Ani ve zlínské Kovárně Viva o tom neuvažují, ačkoliv registrují mírný pokles zakázek. „Volný časový prostor pracovníků využíváme pro optimalizaci procesů a přípravu nových projektů,“ naznačil ředitel František Červenka.

Firma omezila noční směny

Vsetínský výrobce stínicí technik Climax zase hodlá v případě poklesu zakázek nejdříve převádět pracovníky na jiné pozice s dostupnými kapacitami. Pak by přicházelo v úvahu aktivnější čerpání dovolených.

„Zkrácení pracovní doby by mohlo být jedním z dalších možných řešení,“ uvedl Adam Beran, vedoucí personálního oddělení Climaxu.

Jinde o tom vůbec neuvažují. „Charakter výroby a potřeby našich zákazníků tomuto modelu nenahrávají. Expedujeme každý pracovní den,“ konstatoval personální manažer zlínské plastikářské firmy Promens Martin Lutonský.

Loni tam výrazně omezili noční směnu a podle toho upravili výrobní plány. „Další zkracování by výrazně zasáhlo do technologického procesu a negativně ovlivnilo ekonomiku výroby,“ popsal Lutonský.

„Směnné režimy u nás zatím bohužel nedovolují rozsáhlejší flexibilitu. V současnosti testujeme modul pro plánování přesčasové práce pro operátory,“ konstatovala mluvčí otrokovické pneumatikárny Continental Barum Regina Feiferlíková.

Pracovníci by mohli odvádět lepší výkony

„Dostatek zakázek vytěžuje naše výrobní kapacity. A vzhledem k charakteru našeho strojírenského provozu, technologickým tokům a dalším věcem je standardní pracovní režim nezbytný,“ sdělil manažer pro vnější vztahy České zbrojovky v Uherském Brodě Radek Hauerland.

Výraznější zkracování pracovní doby má podle odborníků vést k tomu, že jsou zaměstnanci koncentrovanější a odvádějí lepší výkony.

„Pokud by k tomu došlo ve výrobě, možná by to proměnilo výpočty o návratnosti investic do nových technologií, které pomáhají automatizovat nebo digitalizovat výrobu,“ řekl manažer náboru a marketingu a personalista agentury ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

„Rozhodnutí o zkrácení pracovní doby by mělo být podpořeno třeba investicí do robotizace, aby lidé nemuseli tolik pracovat a produkce zůstala stejná,“ míní.

V Česku ale dané řešení zřejmě běžné hned tak nebude, i když k tomu podle odborníků jednou stejně dojde. Mimochodem, ještě v 60. letech byl v zemi běžný šestidenní pracovní týden.