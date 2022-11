Firmy ve Zlínském kraji se stále drží nad vodou, brzy ale může být hůř

NWT doplatil na obchodování s energiemi. „Enormní nárůst ceny plynu v tak krátkém čase přivedl společnost NWT do ekonomických potíží a stávající situace, kdy ekonomické ztráty vykrývala z vlastních zdrojů, je nadále neudržitelná,“ oznámila mediální zástupkyně NWT Michaela Vávrová.

Podobných případů však zatím není tolik. Ačkoli podniky i domácnosti čekají krušné časy, které způsobí zejména vysoké ceny energií, firmy kvůli tomu ve větší míře nekrachují. Ve Zlínském kraji loni zbankrotovalo sedmnáct a letos zatím třináct společností. S ohledem na to, že jich tady působí přibližně 14 tisíc, jde stále o malé číslo.

V celém Česku tento rok nastalo celkově přes 500 bankrotů, z toho více než polovina v Praze. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

„Míra bankrotů se pořád drží na velmi nízké úrovni. Trend se však zvrátí. Nelze očekávat, že by se v budoucnosti bankroty obchodním společnostem úplně vyhnuly,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Z pohledu odvětví se loni zvýšil počet bankrotů v zemědělství, lesnictví a rybářství, ve vzdělání, zdravotnictví a sociální péči. Naopak méně jich zaznamenal obchod a nakládaní s nemovitostmi.

K tomu, aby firma spadla do bankrotu, musí mít jednoho věřitele a finanční závazek po tříměsíční lhůtě splatnosti. Čísla vypovídají, že situace ve Zlínském kraji není vůbec špatná. Připadá tady 12 firem v bankrotu na 10 tisíc společností, což region po Středočeském kraji, kde je to 10, řadí na druhé místo. Celorepublikový průměr je téměř 20. V Olomouckém kraji je jich dokonce 27.

„Zlínský kraj pořád vypadá ještě velice dobře,“ shrnula Kameníčková.

Nezaměstnanost zatím neroste

Letos v kraji zatím zaniklo o sedmnáct společností méně než za stejné období loňského roku. Na deset zaniklých tady navíc připadá přibližně třicet nově založených, přičemž v průměru je to jen dvacet. Zánik společnosti znamená, že její majitel ukončil dobrovolně činnost, což není bankrot.

„Buď chce dělat něco jiného, nebo má pocit, že došel na konec svých sil, a než aby se dostal do finančních problémů, tak to raději uzavře,“ řekla Kameníčková. Nově založených společností letos bylo ve Zlínském kraji 534, loni 587.

„Ceny energií vytvářejí obraz, který neponechává prostor pro jakékoli dobré zprávy. Zní to až neuvěřitelně, ale situace není tak špatná,“ míní Kameníčková.

A přidává další důkazy: klesá počet úvěrů, které firmy, živnostníci i domácnosti nestíhají splácet. Rostou úspory v bankách, i když nižším tempem než dříve. Stoupá objem úvěrů, neroste nezaměstnanost a na řadě míst zvyšují mzdy.

Ovšem všechno se může poměrně rychle změnit. „Zatím je klid, což je však relativní. Firmy počítají s tím, že to ještě utáhnou, ale může to být jen otázka jednoho měsíce, než se to změní k horšímu,“ varuje šéf krajského sdružení podnikatelů Rudolf Chmelař.

„Vláda by měla spolupracovat s bankami“

Jen za posledních pár dní mu telefonovalo šest živnostníků, kteří ukončují činnost, zejména v oblasti pohostinství a pekařství. Ale i tady jsou statistiky ještě optimistické, protože celorepublikově počty živnostníků zatím stoupají.

Podniky však varují, že nárůst cen energií je tak velký, že budou ztrácet na konkurenceschopnosti.

„Jsme nuceni navýšení cen přenést na naše zákazníky a je otázka, zda a jaký bude mít tato situace dopad do naší zakázkové náplně na další období,“ zmínil nedávno finanční ředitel zlínské strojírenské firmy Tajmac–ZPS Jan Kurinec.

„Měla by přijít nějaká vládní opatření, neměli bychom spoléhat jenom na to, co udělají v Evropě. Vláda by měla spolupracovat s bankami. Bohužel se to zatím neděje“ domnívá se Chmelař.