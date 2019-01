Obchodník sebral firmě za zády zboží za miliony, sedmileté vězení přijal

Třiatřicetiletý Ukrajinec pracoval ve zlínské firmě Dencop Lighting dodávající materiál pro reklamu a stavebnictví jako zahraniční obchodní zástupce pro rusky mluvící země.

„Dělal jsem největší obraty, neměli důvod mi nevěřit,“ přiznává.

Úspěšným obchodníkem byl od roku 2011, vedení firmy jej chválilo na zaměstnaneckých setkáních, o dva roky později však přišly potíže.

Muž tvrdí, že tři litevské firmy, které odebíraly zboží, přestaly platit. On byl ale přesvědčený, že spolupráce bude pokračovat, proto prý kývl na podepsání prázdné směnky majiteli firmy, čímž se zavázal splácet dluh asi tři miliony korun.

„Splátky se mi měly strhávat z výplaty. Postupně jsem si ale začal půjčovat, začal jsem krást, sázet, popíjet alkohol. Když už jsem neměl čím splácet, tak mě napadlo, že prodám nějaký materiál z firmy. Když pak na skladu chyběl, vystavil jsem fiktivní faktury,“ uvedl Galiachmetov u soudu.

První faktury prý sám uhradil, dluhová spirála se tím ale roztočila ještě víc. Navíc policisté zjistili, že například za rok prosázel u jedné ze sázkových společností přes patnáct milionů korun.

„Zboží firmy Dencop Lighting bez jejího vědomí v úmyslu nelegálně se obohatit prodal firmám z Litvy, Estonska a Běloruska, čímž celkem firmě způsobil škodu přes 34 milionů korun,“ uvedl státní zástupce Petr Matoušek.

Poškozená firma však u soudu nárokovala náhradu škody ve výši 42 milionů korun.

„Škoda v obžalobě byla stanovena podle toho, co se podařilo dohledat. Myslím, že poškozená společnost za to může být ráda, protože způsob vedení skladové evidence, zabezpečení zboží, kontrolní mechanismy, když budu velmi diplomatický, mě moc nepřesvědčily,“ upozornil žalobce.

Galiachmetov už je v současnosti ve výkonu trestu. Za podvod v souvisejícím případu byl už v roce 2016 odsouzený k pětiletému vězení a náhradě škody firmě Dencop Lighting ve výši šest milionů korun.

Nyní jej proto zlínský soud potrestal souhrnným sedmiletým trestem. Za zpronevěru se škodou velkého rozsahu mu přitom hrozilo vězení na pět až deset let.

„Ke všemu, co je v obžalobě, se přiznávám. Udělal jsem velkou chybu. Platím za ni já, moje okolí, rodina. Mrzí mě to. Přijmu, co soud rozhodne,“ prohlásil Galiachmetov ve své závěrečné řeči.

Obžalovaný i státní zástupce se vzdali možnosti odvolání, rozhodnutí o vině a trestu je tak pravomocné. Poškozené firma si ale ponechala lhůtu na odvolání proti škodě. Soud totiž uznal v případu zpronevěry nárok na náhradu škody ve výší přes 34 milionů korun, případnou další škodu má firma nárokovat v občanskoprávním řízení.

„Kontrolní mechanismy ve firmě skutečně byly nastaveny nedostatečným způsobem. Jinak by nebylo možné, aby od září 2014 do léta 2015 nebyli schopní zjistit úbytek zboží v takové výší,“ zdůraznila soudkyně Iveta Šperlichová.