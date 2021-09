Ojedinělá výstava o Baťovi představuje soukromí geniálního podnikatele

Netradiční vzpomínky na Tomáše Baťu které se na výstavu nedostaly Portrétování jen před spaním nebo brzy ráno Malovat portrét Tomáše Bati bylo výzvou, pro mnohé to však bylo nereálné. Traduje se, že většinou jej bylo možné malovat pouze od 22 do 23 hodin a od 5 do 5.45, protože v 6 hodin už musel být v továrně. Jedním z malířů byl i Martin Salcman, který vzpomíná na portrétování takto: „Když jsem dokončoval portrét, namaloval jsem také jizvu na jeho čele. Chvíli jsme se na sebe dívali a Baťa řekl: „Jen ji tak nechte, je to pro mne charakteristické. Kdybyste tam mohl udělat jizvy, které není vidět.“ Paní Baťová tehdy řekla, ze se jí portrét velmi líbí. Baťa prohlásil, že nemůže svůj názor vyslovit ihned. Nejprve se musí na obraz pořádně podívat a rozmyslet si to.“ Naučte se konečně snídat! Efektivitu chápal Tomáš Baťa široce a počítal k ní nejen výrobní kapacitu, ale také sociální úroveň zaměstnanců. Té měl přikládat dokonce větší význam než výrobním investicím. „Nejvíce se musí investovat do lidí,“ říkával často. Snažil se změnit zakořeněné zvyky, často bojoval proti „nezdravé snídani“. Tak říkal tehdy klasickému prvnímu dennímu jídlu, které představovalo nejčastěji černou kávu nebo čaj a větší kus chleba. Taková snídaně byla po Baťu málo. Nedovedl si představit, že by po ní dělník nebo úředník vydržel efektivně pracovat až do oběda. Jeho slova jednou zněla: „Přál bych československému člověku, aby se naučil snídat.“ Těší mě, já jsem Baťa Josef Hlavnička, bývalý manažer a ředitel Baťových závodů, vzpomíná na to, jak přivedl k Tomáši Baťovi nově přijatého chemika. „Chef se ho tázal, kdo je.“ „Jsem Ing. Dr. ten a ten“ „Těší mě. Já jsem Baťa. Vy jste tedy inženýr, doktor. Rozeznávám dva druhy těchto lidí. Jedni z nich mají diplom v kapse, ve skutečnosti však nejsou inženýry ani doktory. A druzí, kteří nemají diplom v kapse, jsou však skutečnými doktory a inženýry. Nevím, mezi které z těchto dvou kategorií patříte. Co jste dělal dodnes?“ „Já jsem studoval.“ „Jak jste stár?“ pokračoval Baťa. „Dvacet šest let.“ „Kdo vás živil?“ „Rodiče.“ „Kolik jste si vydělal peněz?“ „Žádné.“ „Milý příteli, to je úplná katastrofa. Máte dvacet šest let, pouze jste studoval, živili vás rodiče, nemáte žádných úspor, tak to se můžete jít oběsit.“ Uchazeč silně zbledl. Tomáš Baťa se pak na něj znovu obrátil a řekl mu: „Nedělejte si nic z toho, co jsem vám nyní řekl. Řekl jsem vám pouze své mínění. Držte se tohoto mladého muže,“ přitom ukázal na mne, „a doufám, že se nám podaří z vás něco udělat. Sbohem.“ Vyšli jsme z kanceláře a chemik mě požádal, abych s ním šel na vzduch. „To je strašné, pane Hlavničko,“ řekl. „Vyplaťte mi cestovné. Kdybyste mi platili milion za týden, tak zde nezůstanu.“ Příští den se mě Tomáš Baťa ptal, jak se osvědčuje nový chemik. A když jsem mu odpověděl, že ani nenastoupil a že mi řekl, že by u nás nepracoval ani za milion týdně, chvíli se zamyslel a pak se zasmál: „Slaboch, jakou práci bychom od tohoto člověka mohli očekávat, když nesnesl ani mé hloupé řeči.“ Zdroj: Státní okresní archiv Zlín