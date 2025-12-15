„Naplňují mě radostí. Lidé se na takových akcích aspoň na chvíli zastaví, odpočinou si a jdou domů klidnější,“ říká finská zpěvačka Tarja.
Bývalá frontmanka skupiny Nightwish a jedna z nejvýraznějších tváří symfonického metalu se do Česka vrátila se svým tradičním adventním turné. Letos nese název The Spirit of Christmas.
Tarja přitom v Česku vystupuje pravidelně a její vánoční koncerty jsou známé specifickou atmosférou. Kombinují klasickou hudbu, jemnou temnotu a hluboké emoce. Sama zpěvačka vysvětluje, že to vychází z jejího původu.
Moje koncerty pomáhají lidem najít vnitřní klid, říká zpěvačka Tarja Turunen
„Jsem Finka. Naše vánoční tradice jsou klidné, melancholické. Vánoce mohou být i smutné nebo osamělé, třeba pro osamělé lidi nebo ty, kteří přišli o své blízké. A to do svých aranží vědomě vkládám,“ popisuje.
Ví, o čem mluví, její matka zemřela v roce 2003 na rakovinu právě v období Vánoc. Dlouho pak trvalo, než si k těmto svátkům zase našla vztah. Změnilo to až mateřství.
„Magii Vánoc teď vidím očima své dcery. Pečeme spolu cukroví, vyprávíme si a svátky jsou mnohem osobnější,“ říká Tarja.
Zazní i písně v češtině
Ve Finsku jsou podle ní rodiny během Vánoc hodně doma a nechodí tolik ven. „Není to jako v Argentině, odkud je můj manžel a kde se na svátky konají ohňostroje. My Finové jsme více uzavřený národ,“ popisuje.
„Hodně vaříme jako celá rodina a děláme tradiční jídla. Třeba vepřovou pečeni, ryby, zeleninové nákypy, šunku, krocana nebo saláty. A večer chodíme do sauny, bez toho Vánoce nemůžou být,“ směje se.
Letošní program koncertů je podle Tarji sestavený jinak než loni. Zpěvačku doprovází tradičně kytarista a klávesista a nyní se přidá violoncellista. Zazní skladby v angličtině, finštině, němčině, latině a opět i v češtině.
Zpěvačka Tarja: Mám ráda tvorbu Antonína Dvořáka
„Snažím se, aby každá země dostala něco blízkého. Setlist bude pestrý, a ano, čeština v něm opět je. I když zpívat v ní je hodně obtížné,“ přiznává.
Tarja v Česku
Pondělí 15. prosince ve 20.00, Flora Olomouc
Úterý 16. prosince ve 20.00, Velká Synagoga Plzeň
Čtvrtek 18. prosince v 19.00, Gong Ostrava
Pátek 19. prosince ve 20.00, Hybernia Praha
Na rozdíl od jejich běžných koncertů vyžadují adventní vystoupení absolutní hlasovou preciznost. „Rockové show jsou hodně fyzické. U vánočních koncertů jsem v klidu, ale každý tón musí být perfektní. Publiku jde o emoci a ta musí být stoprocentní,“ vysvětluje.
Tarja také dává vánočním klasikám až meditativní charakter. Sama tvrdí, že i zdánlivě veselá píseň může ve skutečnosti nést vážnější poselství.
„Americký způsob oslav Vánoc a songy jako Jingle Bells mi nejsou blízké. A když slyším známou vánoční písničku Last Christmas, tak si uvědomuji, jak temný je vlastně její text. Mnozí přitom vnímají jen veselou melodii,“ dodává.
Nejkrásnější je Ave Maria
Podle ní bývá publikum během vánočních koncertů často velmi dojaté. „Lidé pláčou a často říkají, že je až překvapilo, jakou náladu to v nich vyvolá. Chodí nejen moji fanoušci, které už mnohdy znám a těším se na ně, ale i rodiny s dětmi a starší lidé. Tyto koncerty oslovují mnohem širší publikum.“
Za nejkrásnější vánoční skladbu letošního turné považuje Ave Maria, která podle ní tvoří emocionální vrchol večera. „Hlavně budu ráda, když si každý z koncertu odnese krásnou vzpomínku na chvíle, kdy si užil klid a mír,“ líčí Tarja.
„Žijeme v šílené době, stačí se podívat po světě, co se děje a jaké války se všude vedou. Pro mnoho lidí to není jednoduché, před svátky jsou navíc ve stresu a unavení. Hudba v tomto hodně pomáhá.“ Lidé jsou překvapení, jakou náladu v nich adventní koncert umí vyvolat.