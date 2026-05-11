Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

První členové zlínské filharmonie byli před 80 lety zaměstnanci podniku Baťa

Autor:
  8:59
Po druhé světové válce znárodněný podnik Baťa nezaměstnával jen ševce nebo lidi z dalších průmyslových oborů, kterým se firma věnovala. Výplatu od obuvnického koncernu zpočátku dostávali také zdejší profesionální hudebníci. První koncert zlínských filharmoniků se uskutečnil před osmdesáti lety 30. dubna 1946.
První koncerty zlínské filharmonie se konaly v budově Velkého kina, rok 1949.

První koncerty zlínské filharmonie se konaly v budově Velkého kina, rok 1949. | foto: Moravský zemský archiv / Státní okresní archiv Zlín

Mezi nejdůležitější dirigenty v historii Filharmonie Bohuslava Martinů patřili...
Plakát, který zval na zahajovací koncert zlínského symfonického orchestru, na...
Zlínský symfonický orchestr hraje v letním kině v rámci programu Mezinárodního...
Závodní dechový orchestr firmy Baťa v polovině 20. let 20. století
14 fotografií

Hlasy volající po založení profesionálního symfonického orchestru přitom začaly ve Zlíně sílit už v průběhu dvacátých let minulého století. Hlavním iniciátorem byla samozřejmě firma Baťa. Realizace této myšlenky nebyla lehká. Možná i proto, že meziválečný Zlín nepatřil k městům s bohatou hudební tradicí.

Snahy vedení baťovského koncernu se dočkaly úspěchu až krátce po druhé světové válce. Mezníkem byl začátek dubna roku 1946, kdy byl do čela nového orchestru jmenován brněnský dirigent Rudolf Kvasnica.

Zajímavostí je, že dirigent byl zaměstnán přímo firmou Baťa. Ukazuje to, jak moc byl i v poválečné době propojený život města s už znárodněným koncernem.

Řešil jsem výzvy a bavilo mě to, bilancuje končící ředitel zlínské filharmonie

„Začátkem dubna vstoupil do řad spolupracovníků našeho podniku dirigent Národního divadla v Brně Rudolf Kvasnica, který právě v březnu oslavil 25 let práce za dirigentským pultem brněnského stánku Thálie,“ psaly tehdejší zlínské noviny.

Pro podnik nepracoval jen dirigent. Také hráči orchestru se rekrutovali přímo z řad zaměstnanců.

„Byl mu svěřen úkol vytvořit symfonický orchestr složený ze spolupracovníků našich závodů. Nutno jen schvalovat tento plán vedení závodů, jelikož činností vlastního symfonického orchestru se podstatně přispěje ke zvýšení úrovně kulturního života a snažení Zlína,“ uvádí se v článku z dubna 1946.

Mezi nejdůležitější dirigenty v historii Filharmonie Bohuslava Martinů patřili Rudolf Kvasnica.

Dirigent Kvasnica se okamžitě pustil do práce. „Zdůrazním, že dosud ani jediný průmyslový závod v osvobozeném Československu se neobíral myšlenkou založit symfonický orchestr z vlastních lidí. Národní podnik Baťa je první, který se touto myšlenkou nejen zabýval, ale přikročil ihned k realizaci plánu,“ pochvaloval si v rozhovoru.

Základem symfonického orchestru se stala dosavadní dechová hudba tvořená zaměstnanci podniku. „Těleso tvoří 34 hudebníků, v dohledné době bude stav navýšen na 56 a později na 70,“ popsal dirigent.

„Pilně cvičíme. Brzy dostaneme takovou místnost, která nám bude vyhovovat ve všech směrech.“ Po každodenním intenzivním zkoušení se podařilo 30. dubna 1946 ve zlínském Velkém kině uspořádat první veřejný koncert. Zazněly Smetanovy, Dvořákovy, Fibichovy a Sukovy skladby.

Akustické podmínky v kině nebyly ideální

„Ihned budeme spřádat nitky dalšího programu. Pravidelně budou pořádány večery vážné hudby, jejichž pořady budou tak zaměřeny, aby byly srozumitelné příslušníkům nejširších lidových vrstev,“ nastínil Kvasnica v rozhovoru pro podnikové noviny.

„Vynasnažíme se, aby činnost orchestru měla co nejvyšší úroveň a byla ke cti jak národnímu podniku Baťa, tak celému Zlínu a samozřejmě i širokým vrstvám pracujícího lidu. Vždyť největší zbraní českého národa ve světě je dobrá poctivá práce a kulturní vyspělost.“

Orchestr původně sídlil v budově Velkého kina, které mělo v té době kapacitu přes dva tisíce sedadel a sloužilo nejen k promítání filmů, ale jako univerzální sál pro nejrůznější účely. Konaly se zde i lidové soudy s válečnými kolaboranty.

Naplno! Naživo! Na zdraví! Startuje jubilejní 80. sezona zlínské filharmonie

„Třebaže nešlo o koncertní sál, filharmonikům poskytoval na svou dobu velmi nadstandardní zázemí. Navíc vystupovat na pódiu největšího kinosálu v tehdejším Československu bylo prestižní záležitostí,“ upozornil současný dramaturg filharmonie Tomáš Koutný.

Brzy se ale ukázalo, že akustické podmínky Velkého kina nejsou pro velké hudební produkce ideální. Už na počátku padesátých let proto začaly vznikat první návrhy na přesun do vhodnějších prostor.

V roce 1955 byl pro potřeby orchestru upraven Památník Tomáše Bati, později přejmenovaný na Dům umění. Filharmonie tak získala vlastní sídlo, které zanedlouho obohatila ještě instalace velkých koncertních varhan.

Od roku 1955 sídlila zlínský filharmonie v Domě umění (foto je z roku 1997).

Legenda říká, že varhany, pro komunistickou éru dost netypický nástroj, zde vznikly na popud cestovatele Jiřího Hanzelky, který tehdy žil ve Zlíně a byl vášnivým hráčem na varhany. Malý nástroj měl i ve své vile na zlínských Nivách.

Otevření Domu umění v polovině padesátých let bylo sice slaveno s velkou pompou, už začátkem let sedmdesátých ale vyšlo najevo, že celá budova přestává potřebám orchestru vyhovovat.

„Ve městě se proto začalo hovořit o výstavbě nového koncertního sálu, který měl vzniknout na místě bývalého hřbitova u Kudlovské přehrady,“ podotkl Koutný. „K realizaci tohoto plánu však nikdy nedošlo, a tak Dům umění zůstal domovem orchestru po další čtyři desetiletí.“

Martinů neměl se Zlínem mnoho společného

Po roce 2000 se už naplno ukázalo, že budova památníku s ikonickými sloupy bránícími výhledu nestačí požadavkům kvalitní hudební produkce. Město proto rozhodlo o výstavbě Kongresového centra podle návrhu zlínské rodačky, architektky Evy Jiřičné.

Oválná budova obložená luxfery se stala novým sídlem orchestru, nabízí podstatně kvalitnější akustiku a také výrazně lepší zázemí pro hudebníky. První koncert filharmonie se zde uskutečnil na podzim 2010.

Podívejte se: Ladič zavelel a technici rozložili křídlo na sedm částí

Během své historie prošla zlínská filharmonie několika nucenými změnami svého názvu, většinou ovlivněnými dobovými politickými souvislostmi. Posluchači nejprve navštěvovali koncerty Symfonického orchestru národního podniku Baťa. Na podzim roku 1948 vystupovali hudebníci pod oficiálním označením Zlínská filharmonie.

„Už v prosinci téhož roku došlo k další změně a orchestr dostal nové budovatelské pojmenování Filharmonie pracujících,“ popsal dramaturg. „V padesátých letech následovalo přejmenování na Symfonický orchestr kraje Gottwaldovského, o několik let později pak na Státní symfonický orchestr v Gottwaldově.“

Skladatel Bohuslav Martinů.

Jméno jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů Bohuslava Martinů nesou zlínští hudebníci ve svém názvu od ledna roku 1989. A to přesto, že tento skladatel, který většinu života strávil v zahraničí, toho měl s orchestrem a Zlínem společného pramálo.

Jediným pojítkem je to, že v polovině třicátých let skladatele oslovily Filmové ateliéry Baťa s nabídkou na vytvoření hudby k reklamnímu filmu Střevíček. Ta zazněla i na letošním slavnostním koncertě, který letos připomněl jubileum orchestru.

„Z korespondence víme, že Martinů plánoval v březnu 1935 návštěvu Zlína, kde se měl setkat s Janem Antonínem Baťou. Zda však k této návštěvě skutečně došlo, nevíme,“ poznamenal Koutný.

Hudebníci zahrají skladby Beethovena i Linkin Park

Skupina Linkin Park

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravila pro nadcházející 81. sezonu 120 koncertů. Odehraje je ve Zlíně, dalších městech Česka i v zahraničí. Prodej předplatného začíná v úterý 5. května.

„Vedle tradičních koncertních projektů přinášíme také řadu mimořádných spoluprací a formátů, které posouvají filharmonii směrem k ještě otevřenější a živější kulturní instituci,“ uvedl ředitel Tomáš Gregůrek. „Pomoci by nám měl i nový vizuální styl, kterým se chceme otevřít novým posluchačům a současným formám komunikace.“

Filharmonie nabídne pět koncertních cyklů. „Publikum se může těšit například na amerického pianistu Jonathana Bisse, dirigenta Tomáše Hanuse, klavíristu Tomáše Kača, populární zpěvačku Lucii Bílou, sopranistku Kateřinu Kněžíkovou, basbarytonistu Adama Plachetku, houslistu Josefa Špačka nebo trumpetistku Selinu Ott,“ uvedl šéfdirigent Robert Kružík. „Velmi si vážím také spolupráce se Slováckým divadlem Uherské Hradiště, Českým filharmonickým sborem Brno a dalšími špičkovými soubory.

„ Zahajovací koncert nabídne 24. září Beethovenův Klavírní koncert č. 4 a Dvořákovu Symfonii Z Nového světa. Koncert i celá sezona připomene výročí 200 let od úmrtí skladatele Ludwiga van Beethovena, proto bude sólistou večera americký pianista Jonathan Biss, uznávaný interpret jeho díla.

„Vyvrcholením Beethovenova jubilea ovšem bude březnové uvedení monumentální skladby Missa solemnis společně s Českým filharmonickým sborem Brno a předními českými sólisty,“ upozornil Kružík.

Oblíbený populárně laděný cyklus přinese například koncertní uvedení muzikálu Jesus Christ Superstar, které s herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti připravil Dodo Gombár.

„Chystáme i projekt Swingphonic s největšími swingovými hity, zpracování písní z pohádky Lotrando a Zubejda, ale také rockových kapel Linkin Park a Imagine Dragons,“ naznačil dramaturg Tomáš Koutný.

Filharmonie připravuje také venkovní koncerty na platformě 14/15 Baťova institutu, rozšiřuje nabídku koncertů pro dětské publikum a vystoupí na Lednicko-valtickém festivalu nebo Večeru lidé dobré vůle ve Velehradě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stěžují si, že „to“ nemají kde dělat. Psycholožka popisuje sexualitu seniorů

Premium
Fotografka Miloslava Dočkalová (březen 2026)

Absolventka zlínské Univerzity Tomáše Bati Miloslava Dočkalová zmapovala, jak silnou roli hraje intimita a sexualita v životě lidí v domovech pro seniory. Tedy oblast, která je dlouhodobě opomíjená a...

„Iron Maiden už nepřijedou.“ Zlínský zimák je přežitý, shodují se promotéři

Sdružení Aréna Zlín uspořádalo veřejnou diskusi v Baťově institutu. Jejím...

Ve Zlíně kdysi hrály světové kapely jako Iron Maiden, Deep Purple i Jethro Tull, dnes se však velké koncerty městu vyhýbají. Organizátoři tvrdí, že současný stadion už nesplňuje nároky. Na stavbu...

V honbě za kariérou a penězi sloužili nacistům i komunistům, svědky umlčeli

Premium
Jaroslav Pospíšil je spoluautorem dvoudílné historické publikace V objetí...

Svému okolí se jevil jako pracovitý podnikatel, který přes těžkosti doby prosperuje. Vladimír Hájek během druhé světové války provozoval jednu ze tří drogerií ve Zlíně a byl známý jako elegantně...

Požár lesa v Hostýnských vrších. Zasaženou plochu zkontrolují termokamery

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko...

Celou noc z neděle na pondělí bojovalo na třicet hasičských jednotek s požárem, který zachvátil lesní porost v Hostýnských vrších u obce Rusava na Kroměřížsku. Jeho šíření v těžce přístupném terénu...

Norsko je tak úžasné, že jsem často v úžasu křičel do helmy, říká Školník na tripu

Premium
V rámci programu festivalu Neznámá Země plánuje ujet motonomád Milan Caha alias...

Zlínský školník Milan Caha má za sebou roky strávené pod hladinou oceánu i tisíce kilometrů na silnicích. Ještě před pár dny odemykal dveře základní školy v Dřevnické ulici a staral se o chod budovy....

První členové zlínské filharmonie byli před 80 lety zaměstnanci podniku Baťa

První koncerty zlínské filharmonie se konaly v budově Velkého kina, rok 1949.

Po druhé světové válce znárodněný podnik Baťa nezaměstnával jen ševce nebo lidi z dalších průmyslových oborů, kterým se firma věnovala. Výplatu od obuvnického koncernu zpočátku dostávali také zdejší...

11. května 2026  8:59

Obava z větrníků sílí. Zlínský kraj sbírá námitky obcí proti vzniku zón

Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší...

Tento týden dorazil na jednání krajského zastupitelstva, aby zjistil postoj hejtmanství na vládou navrhované akcelerační oblasti. Jde o administrativně vymezená území, kde má být rychlejší a...

10. května 2026  9:26

Dukla - Slovácko 0:1, hosté unikají přímému sestupu, rozhodl Juroška

Slováčtí fotbalisté se radují z gólu Pavla Jurošky.

Ještě stále se mohou zachránit. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve druhém kole nadstavbové skupiny o záchranu nad předposlední pražskou Duklou 1:0 a zvýšili svůj náskok na poslední dva týmy na čtyři...

9. května 2026  16:06,  aktualizováno  17:19

Boleslav - Zlín 1:1, souboj zachráněných končí smírně. Srovnával hostující Ulbrich

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu Josefa Koláříka (druhý zleva).

V předchozím kole se díky ostatním výsledkům s jistotou zachránili. Fotbalisté Mladé Boleslavi a Zlína se ve druhém ligovém nadstavbovém dějství o udržení rozešli smírně 1:1. Ke konci první půle...

9. května 2026  16:03,  aktualizováno  16:45

„Iron Maiden už nepřijedou.“ Zlínský zimák je přežitý, shodují se promotéři

Sdružení Aréna Zlín uspořádalo veřejnou diskusi v Baťově institutu. Jejím...

Ve Zlíně kdysi hrály světové kapely jako Iron Maiden, Deep Purple i Jethro Tull, dnes se však velké koncerty městu vyhýbají. Organizátoři tvrdí, že současný stadion už nesplňuje nároky. Na stavbu...

9. května 2026  10:13

Norsko je tak úžasné, že jsem často v úžasu křičel do helmy, říká Školník na tripu

Premium
V rámci programu festivalu Neznámá Země plánuje ujet motonomád Milan Caha alias...

Zlínský školník Milan Caha má za sebou roky strávené pod hladinou oceánu i tisíce kilometrů na silnicích. Ještě před pár dny odemykal dveře základní školy v Dřevnické ulici a staral se o chod budovy....

8. května 2026

Fotbalisté Kroměříže vstali z mrtvých. Odpadlík má tři záchranářské mečboly

Fotbalisté Kroměříže slaví výhru 5:0 nad béčkem Slavie, která je přiblížila...

Po devíti kolech byli na nule. Po podzimu poslední se ztrátou pěti bodů a nálepkou odpadlíka Chance národní ligy. Tři kola před koncem jara si fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž hýčkají osmibodový...

8. května 2026

Stěžují si, že „to“ nemají kde dělat. Psycholožka popisuje sexualitu seniorů

Premium
Fotografka Miloslava Dočkalová (březen 2026)

Absolventka zlínské Univerzity Tomáše Bati Miloslava Dočkalová zmapovala, jak silnou roli hraje intimita a sexualita v životě lidí v domovech pro seniory. Tedy oblast, která je dlouhodobě opomíjená a...

7. května 2026

Kroměříž vyhrála soud kvůli vyšší dani pro majitele neudržovaných staveb

Zastupitelé Kroměříže vyšli vstříc vlastníkovi objektu na Riegrově náměstí,...

Kroměřížská radnice chce příští rok zatížit vyšší daní z nemovitosti čtyři majitele domů, které chátrají a hyzdí město, jehož části jsou na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Začalo s tím letos...

7. května 2026  13:55

Sucho ničí zemědělcům plodiny. Kraj vyhlásil mimořádné opatření kvůli požárům

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko...

Letošní rok je zatím málo deštivý, což už začínají na svých plodinách pozorovat zemědělci. V některých oblastech Zlínského kraje je půda suchá natolik, že odumírají odnože jařin, zejména jarních...

7. května 2026  10:37

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Meruňky, jablka i švestky. Sadaři sčítají ztráty po mrazech, škody jsou velké

Květy meruňky zničené při jarních mrazících. (duben 2026)

Letošní úroda ovoce nebude až tak dobrá, jak si sadaři na různých místech kraje představovali. Můžou za to noční mrazíky. První škody zejména na meruňkách způsobily na začátku dubna, další na jeho...

6. května 2026  15:40

Projekt skateparku nabobtnal, bude stát téměř 70 milionů. Šance na nižší cenu padla

Skatepark Zlín, Bartošova čtvrť, stav červen 2025

Když zlínští zastupitelé loni v létě schvalovali investici do skateparku v Bartošově čtvrti, opozice to kritizovala, protože považovala odhadovaných 70 milionů korun za příliš mnoho peněz. Šance, že...

6. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.