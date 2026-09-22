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Filharmonie si na zahájení sezony pozvala uznávaného amerického pianistu

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  16:13
Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů chce oslovit nové publikum multižánrovými...

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů chce oslovit nové publikum multižánrovými projekty. Jedním z nich bylo počátkem září open-air uvedení koncertní verze muzikálu Jesus Christ Superstar, které hudebníci spolu s herci Slováckého divadla připravili na platformě Baťova institutu. (září 2026) | foto: Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů chce oslovit nové publikum multižánrovými...
Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů chce oslovit nové publikum multižánrovými...
Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů chce oslovit nové publikum multižánrovými...
Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů chce oslovit nové publikum multižánrovými...
15 fotografií
Filharmonie Bohuslava Martinů zahájí novou, 81. sezonu festivalem Harmonia Moraviae. Na úvodním koncertu přehlídky i celé sezony 24. září vystoupí s orchestrem americký pianista Jonathan Biss. Nové publikum chtějí filharmonici oslovit netradičními projekty.

Dalšími respektovanými osobnostmi hudební scény, které se ve Zlíně v následujících týdnech objeví, jsou violistka Kristina Fialová, varhanice Katta, pianista Tomáš Kačo, Janáčkovo kvarteto nebo slovenský houslista Teo Gertler.

Biss, který patří k uznávaným interpretům Beethovenovy hudby, zahraje skladatelův Koncert č. 4 G dur pro klavír a orchestr. Ve druhé části večera zazní Dvořákova Symfonie č. 9 Z Nového světa.

„Zahajovací koncert je pro mě příslibem výrazné energie, kterou chceme skrze Beethovenovu niternost a Dvořákovu upřímnost sdílet společně s našimi posluchači,“ uvedl šéfdirigent zlínského orchestru Robert Kružík.

Technologie a špičkoví dirigenti. Nový šéf chce rozvíjet zlínskou filharmonii

„Práce s takovým pianistou, jakým je Jonathan Biss, je pro dirigenta i orchestr vždy velkou inspirací a věřím, že tvůrčí jiskření a nadšení se ponese z pódia přímo k publiku,“ dodal.

Festival Harmonia Moraviae nabídne devět koncertů. Tématem letošního 24. ročníku je návrat ke kořenům. Představí se tak například projekt Swingphonic zpěváka Jana Smigmatora.

Na závěr přehlídky 9. listopadu vystoupí klavírista Tomáš Kačo se svými skladbami, ve kterých propojuje jazz s klasikou i romskými kořeny.

Tomáš Kačo je uznávaný klavírní virtuos. Rodák z Nového Jičína s úsměvem vzpomíná, jak se ho rodiče báli pustit na konzervatoř do Ostravy. Svých dvanáct dětí chtěli mít co nejdéle pod dohledem. Tomáše však nemohlo nic zastavit. Usadil se v Kalifornii a koncertuje po celém světě.

„Každá nová sezona je pro nás příležitostí znovu ukázat, jak pestrý může svět symfonického orchestru být. Chceme stavět na kvalitě našeho orchestru, přivážet do Zlína inspirativní umělecké osobnosti a nabízet program, který má svou myšlenku a dokáže oslovit naše stálé publikum i nové posluchače,“ uvedl ředitel filharmonie Tomáš Gregůrek.

„Harmonia Moraviae je v tomto směru přirozeným začátkem sezony. Během několika týdnů představí velmi rozdílné interprety i hudební světy a ukáže, že živá hudba může mít mnoho podob.“

Filharmonie má nyní 1 813 předplatitelů, v loňské sezoně jich bylo 1 809. Průměrný počet posluchačů na koncertu byl 708 při kapacitě sálu 761 míst. „Je to pro nás velmi dobrý výsledek a především potvrzení důvěry posluchačů,“ řekl ředitel.

První členové zlínské filharmonie byli před 80 lety zaměstnanci podniku Baťa

Současně ale chtějí filharmonici oslovit i nové publikum. „Vedle klasických abonentních koncertů proto pokračujeme v mezižánrových projektech, koncertech pro děti a rodiny, edukativních pořadech a workshopech,“ zdůraznil.

Do tohoto ranku patřilo mimořádné open-air uvedení koncertní verze muzikálu Jesus Christ Superstar, které hudebníci spolu s herci Slováckého divadla připravili minulý týden na platformě Baťova institutu.

Nová sezona zavede zlínské filharmoniky i mimo jejich domovské pódium. Orchestr zahraje například na finále 32. ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně, na zahajovacím koncertě Českého filharmonického sboru Brno nebo na závěrečném koncertě Lednicko-valtického hudebního festivalu. Hudebníci budou hostovat i na Slovensku nebo v Rakousku.

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