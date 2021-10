První koncert měli zlínští filharmonici před 75 lety, chystají oslavy

Z kroniky: Slovanský tanec ohromil Ve vývoji našeho orchestru navždy zůstane významný den 2. dubna 1946. Toho dne byl nám představen náš nový dirigent, Mistr Rud. Kvasnica. A hned dalšího dne 3. dubna započaly pilné a tvrdé zkoušky na prvé naše veřejné vystoupení. Po jednoměsíčním neúnavném cvičení, představil se symfonický orchestr s Mistrem Rud. Kvasnicou dne 30. dubna 1946 v sále Velkého kina zlínské veřejnosti. Bylo půl deváté hod. večer. Nastal velký okamžik, který rozhodne o příštím životě orchestru. Ruch v sále utichl, členové orchestru zaujmuli svá místa, chvilkové soustředění a vzápětí taktovka Mistra Kvasnice mohutným rozmachem uvedla v život nesmrtelné dílo našeho českého hudebního genia Ant. Dvořáka, jeho první Slovanský tanec. V C durovém akordu, který přechází první Slov. tanec, je předzvěst, že první Slov. tanec bude mít spád veselého a v zvucích nástrojů jiskrného zabarvení celého díla. Je to náš český furiant, dílo našeho génia. Po doznění posledního akordu zabouřilo to sálem mohutným potleskem a v následujících minutách opět taktovka Mistra Kvasnice uvedla v život další Slov. tanec č. 15, kde Mistr se svým neobvyklým elánem strhl s sebou do víru skotačivých melodií všechny hráče, kde každý rozjásal svůj nástroj na míru nejvyšší. Obecenstvo bylo nadšené, na jeho přání tanec byl opakován. Tak se skončil náš symf. první koncert a úspěch koncertu je jen další vzpruhou do nové práce. Velkou zásluhu na zdaru tohoto večera měli hudebníci z brněnského rozhlasu, kteří doplnili náš orchestr v počtu asi třiceti hudebníků. Jenda Mikšík, 26. října 1946 (výňatek z kroniky FBM)