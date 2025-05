Akce, která je součástí doprovodného programu mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, přeruší přibližně od 10 do 13 hodin trasy pravidelných linek v Dlouhé ulici, na mostě přes Dřevnici a na Benešově nábřeží.

Běžecký závod ulicemi města odstartuje v 10 hodin u Kongresového centra Zlín. Jeho trasa povede centrem města přes třídu T. Bati, náměstí Míru, autobusové nádraží do továrního areálu. Pokračovat bude přes Prštné, Rybníky, Čepkov a odtud dále přes nábřeží na Podvesnou. Závěr okruhu bude po ulicích Dlouhá, Vodní a Zarámí až na náměstí Míru před radnici.

Přibližně po dobu 30 minut bude po startu půlmaratonu uzavřená pro veškerý provoz horní část náměstí T. G. Masaryka, horní část Gahurovy ulice, navazující úsek třídy T. Bati a Dlouhá ulice.

„Po dobu tohoto krátkodobého přerušení průjezdnosti uvedených ulic zůstanou trolejbusy a autobusy MHD dotčených linek stát před uzávěrou a budou pokračovat se zpožděním v jízdě hned po jeho ukončení,“ uvedl vedoucí dispečer Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO) Jan Tesař.

Vzniklé zpoždění se po nějakou dobu promítne do provozu linek. Dopravce avizuje, že může na dotčených linkách operativně krátit spoje.

Na delší dobu protne trasa závodu Dlouhou ulici a vyžádá si vyloučení provozu z Benešova nábřeží. Dotkne se to pravidelných tras trolejbusových linek 2, 4, 5, 8, 9 a autobusových linek 33 a 38. Vozidla MHD pojedou po dobu uzavírky do 13 hodin po náhradních trasách ulicemi Štefánikova, třída T. Bati, Kvítková, třída 2. května a Sokolská.

Přesunou se i zastávky

Omezení se dotkne též trolejbusové linky 2 z Otrokovic. S označením X2 pojede ze zastávky Školní po Štefánikově ulici, po Podvesné XVII a na svoji trasu se napojí u vozovny DSZO, odkud bude pokračovat na Bartošovu čtvrť.

Dopravce též provizorně přesune dvě zastávky. „Zpět pojedou trolejbusy linky 2 stejnou trasou, ze Štefánikovy ulice pak ulicí Osvoboditelů a na svou pravidelnou trasu se vrátí na zastávce Náměstí Míru,“ uvedl mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Zlín Film Festival letos vstoupil do svého 65. ročníku a potrvá do 4. června. Je nejstarší a největší přehlídkou svého druhu na světě. Půlmaraton bude součástí přehlídky podesáté. Loni se do něj zapojilo 1445 závodníků.