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Zahraniční dobrovolníci uklízejí židovský hřbitov a pomáhají s festivalem

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  9:30
Hrob rabína Šacha na holešovském židovském hřbitově

Hrob rabína Šacha na holešovském židovském hřbitově | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Interiér Nové synagogy v Holešově
Židovská čtvrť v Holešově v první polovině minulého století
Nová synagoga stávala na prostranství na dnešním náměstí Svobody v Holešově.
Nová synagoga vybudovaná podle projektu architekta Jakoba Gartnera patřila k...
19 fotografií
Šest dobrovolníků ze zahraničí uklízí v Holešově židovský hřbitov. Mladí lidé z Mexika, Španělska, Belgie a Estonska tento týden pomáhají také s organizací festivalu židovské kultury. V Holešově byla v minulosti jedna z největších židovských obcí na Moravě.

Zatímco loni se na každoroční akci sjelo deset dobrovolníků ze zahraničí, letos je jich o čtyři méně. „Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně,“ řekl referent odboru kultury holešovského městského úřadu Jan Machala.

„A potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně starší náhrobky svými kořínky.“ Dobrovolníci odstraňují také keře, které na některých místech po obvodu hřbitova poškozují ploty a prorůstají do sousedních zahrad.

Úklid židovského hřbitova dobrovolníky ze zahraničí má letitou tradici. Brigádníci do města přijíždějí na takzvané pracovní kempy, které organizuje nezisková organizace Inex ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Holešov.

„Kde nejsou lidé, zůstaň člověkem.“ Holešov hostí festival židovské kultury

Letos s úklidem a údržbou hřbitova pomáhá například třiadvacetiletá studentka učitelství v mateřské škole Carmen Andrea Torres Lezamaová z Mexika. Zajímá ji židovská kultura.

„Před několika měsíci jsem se dozvěděla o České republice a myslím, že je to krásné místo. Lidé jsou tady velmi vstřícní,“ řekla dobrovolnice. Spolu s ní se do úklidu zapojila i šestadvacetiletá Španělka Aitana Lozano Mirandová, která pracuje jako učitelka angličtiny. Dobrovolnické práci se věnuje delší dobu. Také ona do České republiky přijela poprvé.

Unikátní židovská komunita

„Myslím, že je to dobrá příležitost být tady a také se věnovat dobrovolnictví, protože je to něco, co mě opravdu baví,“ uvedla žena. „A možná se naučím i něco z vašeho jazyka. Samozřejmě mě zajímá i židovská kultura a tradice.“

Dobrovolníci budou v Holešově pracovat do 25. července. V tomto týdnu se věnují především práci na hřbitově, v příštím týdnu se zapojí do pořádání festivalu židovské kultury Ha-Makom. Při pobytu se seznámí i s holešovskými památkami, plánují také vyrazit na několik výletů do okolí.

Šestý ročník festivalu židovské kultury se koná od 21. do 25. července. Dramaturgie se snaží zapojit především místní veřejnost a nabídnout program, který festivalovým návštěvníkům přiblíží židovskou kulturu přirozeným a přístupným způsobem.

Hrob v Holešově je plný papírků z celého světa, kvůli přímluvě rabína Šacha

Festival začne v úterý odpoledne tradiční pietní akcí na místě bývalé Nové synagogy, slavnostní zahájení se poté přesune na zámek do Velkého sálu. Kromě zámku se řada akcí, přednášky a besedy, uskuteční také v Šachově synagoze a jejím okolí.

Židovská komunita v Holešově prokazatelně existovala od 15. století. V polovině 19. století ve městě žilo přibližně 1 700 Židů. Za druhé světové války komunitu vyvraždili nacisté.

V Holešově po sobě zanechala několik kulturních památek, nejvýznamnější jsou Šachova synagoga s unikátní výzdobou a židovský hřbitov s více než dvěma tisíci náhrobky.

Festivalu židovské kultury Ha-Makom

Úterý 21. července
15:00 nová synagoga (nám. Svobody) – Pietní vzpomínka na umučené obyvatele někdejšího židovského ghetta
16:00 zámek – Slavnostní zahájení festivalu s hudebním doprovodem Cordy Magico

Nová synagoga stávala na prostranství na dnešním náměstí Svobody v Holešově.

Středa 22. července
13:30 Šachova synagoga – Až do sto dvaceti let, povídání s Jindřichem Buxbaumem a Danielem Soukupem
15:00 Šachova synagoga – Schankbüchel – přednáška Lenky Uličné z Univerzity Palackého Olomouc a Židovského muzea v Praze
17:00 zámek – Návštěva u pana Greena, divadelní představení Divadla HaŠnajim Ostrava
19:30 Šachova synagoga – koncert Jiřího Hoška, Dominiky Weiss-Hoškové a Weiss Family

Čtvrtek 23. července
14:00 Šachova synagoga – Uloupené umění v souvislosti se židovským obyvatelstvem, přednáška historika Vojtěcha Řapka z Centra pro dokumentaci majetkových převodů
16:30 Šachova synagoga – Komentovaná prohlídka bývalé židovské čtvrti, historik Karel Bartošek
16:30 plácek před synagogou – Autorské čtení Markéty Pilátové
19:30 Šachova synagoga – Ostrava Klezmer Band, koncert

Pátek 24. července
13:00 Šachova synagoga – Dětské časopisy v terezínském ghettu, přednáška Zuzany Pavlovské z Židovského muzea v Praze
15:00 Šachova synagoga – Židovské svátky, přednáška historika Jana Machaly
16:30 Šachova synagoga – Rodina Ziffererových v Bystřici pod Hostýnem, přednáška historika Karla Zahradníka
18:30 zámek – Člověk na hraně svobody, Jiří Miroslav Procházka (zpěv, kompozice) a Jiří Hrubý (klavír)
20:30 Šachova synagoga – Šabatový večer s hudebním vystoupením

Sobota 25. července
10:00 nádvoří zámku – Nišma Klezmer Trio, koncert
13:30 nádvoří zámku – Historie lihovarnictví ve spojitosti s firmou Rudolf Jelínek Vizovice
15:00 zámek – Můj Golem, divadelní představení Divadla Čučka
16:00 náměstí – Workshop židovských tanců se skupinou Ruth
20:00 nádvoří zámku – Der Šenster Gob, závěrečný koncert

Více na zidovskyfestival.cz

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