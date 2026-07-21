Zatímco loni se na každoroční akci sjelo deset dobrovolníků ze zahraničí, letos je jich o čtyři méně. „Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně,“ řekl referent odboru kultury holešovského městského úřadu Jan Machala.
„A potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně starší náhrobky svými kořínky.“ Dobrovolníci odstraňují také keře, které na některých místech po obvodu hřbitova poškozují ploty a prorůstají do sousedních zahrad.
Úklid židovského hřbitova dobrovolníky ze zahraničí má letitou tradici. Brigádníci do města přijíždějí na takzvané pracovní kempy, které organizuje nezisková organizace Inex ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Holešov.
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„Kde nejsou lidé, zůstaň člověkem.“ Holešov hostí festival židovské kultury
Letos s úklidem a údržbou hřbitova pomáhá například třiadvacetiletá studentka učitelství v mateřské škole Carmen Andrea Torres Lezamaová z Mexika. Zajímá ji židovská kultura.
„Před několika měsíci jsem se dozvěděla o České republice a myslím, že je to krásné místo. Lidé jsou tady velmi vstřícní,“ řekla dobrovolnice. Spolu s ní se do úklidu zapojila i šestadvacetiletá Španělka Aitana Lozano Mirandová, která pracuje jako učitelka angličtiny. Dobrovolnické práci se věnuje delší dobu. Také ona do České republiky přijela poprvé.
Unikátní židovská komunita
„Myslím, že je to dobrá příležitost být tady a také se věnovat dobrovolnictví, protože je to něco, co mě opravdu baví,“ uvedla žena. „A možná se naučím i něco z vašeho jazyka. Samozřejmě mě zajímá i židovská kultura a tradice.“
Dobrovolníci budou v Holešově pracovat do 25. července. V tomto týdnu se věnují především práci na hřbitově, v příštím týdnu se zapojí do pořádání festivalu židovské kultury Ha-Makom. Při pobytu se seznámí i s holešovskými památkami, plánují také vyrazit na několik výletů do okolí.
Šestý ročník festivalu židovské kultury se koná od 21. do 25. července. Dramaturgie se snaží zapojit především místní veřejnost a nabídnout program, který festivalovým návštěvníkům přiblíží židovskou kulturu přirozeným a přístupným způsobem.
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Hrob v Holešově je plný papírků z celého světa, kvůli přímluvě rabína Šacha
Festival začne v úterý odpoledne tradiční pietní akcí na místě bývalé Nové synagogy, slavnostní zahájení se poté přesune na zámek do Velkého sálu. Kromě zámku se řada akcí, přednášky a besedy, uskuteční také v Šachově synagoze a jejím okolí.
Židovská komunita v Holešově prokazatelně existovala od 15. století. V polovině 19. století ve městě žilo přibližně 1 700 Židů. Za druhé světové války komunitu vyvraždili nacisté.
V Holešově po sobě zanechala několik kulturních památek, nejvýznamnější jsou Šachova synagoga s unikátní výzdobou a židovský hřbitov s více než dvěma tisíci náhrobky.
Festivalu židovské kultury Ha-Makom
Úterý 21. července
Středa 22. července
Čtvrtek 23. července
Pátek 24. července
Sobota 25. července
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