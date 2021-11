Pořádat koncerty je ruská ruleta, říká ředitel zimního Masters of Rock

„V Evropě se koná naprosté minimum kulturních akcí s účastí skupin z ciziny. Náš festival je v tom ojedinělý,“ upozornil Daron.

Zlínský kraj kvůli covidu od příštího týdne vyhlásí zákaz akcí nad sto lidí. Neuvažovali jste, že byste přehlídku zrušili?

Lidé se mě na to ptají, ale problém je v tom, že festival už teď nejde zrušit. Začali jsme ho připravovat před zhruba šesti měsíci, zahraniční kapely mají nakoupené letenky a ubytování, vezou s sebou produkční týmy. Stálo nás to tolik peněz a jsme už tak daleko, že by nám vznikla finanční škoda v řádu milionů korun. To by musela rozhodnout vláda s tím, že organizátorům akcí vyplatí kompenzace.

Ohrožený je i zlínský koncert finské zpěvačky Tarji, která má vystoupit 14. prosince v Kongresovém centru.

A nejen ve Zlíně, ale také v Praze, Olomouci a Ostravě. Pokud to nevyjde, opět přijdeme o miliony korun. Nevím, co k tomu říct. V takových podmínkách se pořádání kulturních akcí mění v ruskou ruletu. Jde o nejrizikovější podnikání současné doby.

Kdyby vám někdo před dvěma roky řekl, co teď budete řešit, věřil byste mu?

Myslel bych si, že se totálně zbláznil. Segmenty podnikání, jako je kultura, cestovních ruch, hoteliérství nebo gastronomie, jsou katastrofálně poškozené. A nepochopitelné pro mě je, že vládní činitelé neustále vystupují, jako by byla kulturní oblast normálně otevřená. Jenže pořád je tady spousta restrikcí a lidé mají strach vůbec někam chodit.

Míra nejistoty je velká, že?

Když jsme začali plánovat Winter Masters of Rock, zástupci vlády nám říkali, ať se nebojíme, že se bude rozvolňovat a život už na podzim díky vakcínám pojede normálně. Kdo mohl vědět, že teď budeme ve stavu, že festival je pouze pro očkované nebo vyléčené z covidu a že dva dny poté se veškerá kultura ve Zlínském kraji uzavře? Všude slyšíme výzvy, aby se lidé vzdali společenského a kulturního života. To není normální stav, za něhož můžeme podnikat. V podstatě jsme „skoro“ zakázaní.

Winter Masters of Rock 11.30 otevření haly 12.30–13.15 Power 5 13.35–14.25 Amalgama 14.45–15.45 Symfobia 16.05–17.05 Elvenking 17.30–18.30 Visions Of Atlantis 18.55–19.55 The Unity 20.20–21.30 Freedom Call 21.55–23.15 Sonata Arctica 23.40–01.00 Korpiklaani Pozn.: Vstupenky za 890 korun budou v prodeji na místě

V USA i jinde v Evropě se přitom velké akce normálně konají.

To je jediné světýlko, které vidím na konci tunelu. V Americe dělají koncerty pro desetitisíce lidí, na formuli 1 přišlo v Texasu 400 tisíc fanoušků. Věřím, že se to dostane i sem. Absolutně si neumím představit, že by se v létě 2022 nemohly v Evropě konat velké hudební festivaly. To by všechny pořadatele ekonomicky odrovnalo. Věřím, že i díky očkování by sem mohly kapely z USA přiletět. Letos v létě navíc bylo minimum nakažených.

Jak se mění návštěvnost?

Dělali jsme teď klubové turné Citronu, které mělo velký úspěch, a je to asi jedná šňůra koncertů, jež se odjela bez přerušení nebo odkladů. Fanoušci si to užívali, atmosféra byla všude parádní. Ale byl poznat rozdíl mezi prodanými lístky a skutečnou návštěvou. Prodali jsme třeba 400 vstupenek a přišlo 300 lidí. Mnozí se asi bojí pokut za nenošení roušek nebo se nechtějí testovat. Obecně je návštěvnost asi na polovině stavu, který byl před pandemií.

Jak je to s vracením peněz za vstupenky pro fanoušky, kteří na koncerty teď nesmí chodit?

Jsem strašně zklamaný z fungování vlády. Chápu, že epidemiologická situace není dobrá a něco se musí dělat. Ale když se podíváte do Německa či Rakouska, tak tam ruku v ruce s dalším omezením zveřejní podobu kompenzací pro zasažená odvětví a konkrétní rady, jak má pořadatel postupovat. Tady se mnohdy vydá nařízení a tím to končí. Ministerstvo kultury v pátek slíbilo poslat stanovisko k postupu při vracení peněz za prodané vstupenky nenaočkovaným lidem. Dočkali jsme se až v úterý a mezitím celý týden volají lidé a ptají se, jak to řešit.

Pojďme k Winter Masters of Rock. Jak sem kapely dostanete?

Některé, hlavně ty ze Skandinávie, přiletí do Vídně a odtud je dopravíme do Zlína, další kapely z Rakouska či Německa přijedou po vlastní ose kapelní dodávkou, nebo také letí. Nejjednodušší to budou mít kluci z Power5, kteří jsou jedinou domácí skupinou a pocházejí z Brumova. (úsměv) Všichni muzikanti se hrozně těší, živých vystoupení teď mají jako šafránu. Spát budou v hotelech ve Zlíně a okolí, budou se tady také stravovat. I takhle podpoříme místní firmy.

Jak soupiska vznikala?

Trochu bizarním způsobem. Skoro celá vznikla ze zrušených evropských turné, která se vlivem pandemie nemohla uskutečnit. Přišlo nám to líto a s kapelami jsme se domluvili, zda můžou přijet aspoň na Winter Masters of Rock. Jediný, kdo zůstal z původního line-upu, je Sonata Arctica, jen místo akustického odehrají klasický koncert. Společně s nimi budou druhým headlinerem finští Korpiklaani, kteří hrají pravidelně na Masters of Rock a fanoušci je milují.

V čem bude sobotní festival jiný než obvykle?

Běžně míváme zhruba tři tisíce fanoušků, teď jich bude samozřejmě méně, takže v hale se budou cítit komfortněji. Doprovodný program však bude připravený tak, jak jsou zvyklí, ať už jde o prodej suvenýrů, pivní stany s posezením, venkovní stánky s občerstvením. Budou tam i prezentace našich partnerů, kteří nás podporují v této nelehké době a patří jim za to dík.

Co byste fanouškům vzkázal?

Ať si přijdou užít zimní Masters of Rock. Kapely se na ně těší a dají do toho všechno. Možná navíc půjde o jednu z posledních koncertních akcí v našem regionu v tomto roce. A to je trochu smutné.